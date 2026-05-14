Mobile World Congress 2026で、ある1つのことが明らかになりました。通信業界では、AIが業界を再編するかどうかについての議論はもはや行われていません。AIが業界を再編することはすでに明白です。現在の焦点は、AIの価値を引き出すために必要なインテリジェントインフラストラクチャを誰が構築するのかということです。そして、通信グレードの信頼性を確保しながら、それを誰が運用するのかという点にあります。

今年の主な話題は、インテリジェントインフラストラクチャについてです。また、ネットワークの運用からインテリジェンスの運用へと移行するために何が必要かという点も議論の中心となっています。基調講演、ラウンドテーブル、スタジオセッション、エグゼクティブミーティングを通じて、議論は繰り返し3つのテーマに収束しました。業界はいまだに5Gと光ファイバーのジャーニーを完了させる必要があります。また、AIは単なる機能ではなく、オペレーティングレイヤーになりつつあります。さらに、不正防止からポリシー、主権、セキュリティに至るまで、信頼性が通信戦略の中心へと移行しています。通信業界の次の波は、単により多くのデータ量をより速く転送することではありません。それは、インテリジェンスを移動させ、ガバナンスの下に置き、運用に組み込むことです。

SnowflakeがMWCでインテリジェントインフラストラクチャのトラックに協賛したことは、業界の向かう方向性を反映しています。また、通信事業者がデータを情報に変換し、単なる成長以上の収益を生み出せるよう支援する上で、Snowflakeが独自のポジションにある理由も示しています。基調講演の分析から、満員のラウンドテーブル、スタジオセッション、エグゼクティブミーティングに至るまで、SnowflakeはAIネイティブな通信に関する議論の中心にいました。自律性に不可欠な、ガバナンスの効いたデータファウンデーションの構築者として注目を集めました。

AIを既存のシステムの上に追加された機能として扱うのではなく、インテリジェンスがネットワーク自体のコアに組み込まれるようになります。ネットワーク、顧客、運用、パートナーエコシステムからのデータを統合し、ガバナンスを効かせて活用できるようになれば、予測の最適化が可能になります。さらに、より優れた顧客体験や、まったく新しい収益ストリームを生み出すこともできます。これには、不正防止、位置情報のインサイト、プログラマブルなネットワーク機能などが含まれます。つまり、通信業界には、単なる接続プロバイダーから、信頼できる運用済みのインテリジェンスを大規模に提供するプラットフォームへと進化する機会があります。

インテリジェンスがインフラストラクチャになりつつある理由

通信事業者は何十年もの間、A地点からB地点へ可能な限り確実にデータを移動させるビジネスを行ってきました。メッセージングやストリーミングからグローバルコマースに至るまで、あらゆるものを支える回線を構築し、維持してきました。しかし、それらのパイプを移動するデータの量は急増し続けている一方で、収益の成長はそれに追いついていません。この不均衡により、戦略の再考が迫られています。Mobile World Congress 2026の議論で明確になったのは、通信業界の次なる章が、スタンドアロン5Gや高密度光ファイバーの継続的な整備、非地上系レジリエンスの実現、クラウドとネットワークの統合アーキテクチャ、分散化するエッジ環境の構築を進めつつ、そのデータからインテリジェンスを生み出すことにある、という点です。

エージェント型AI、ロボット工学、オールウェイズオンの推論、そしてより分散化された接続性の世界では、インテリジェンスはよりインフラストラクチャのように機能します。アプリケーションレイヤーの機能としてのインテリジェンスから、インフラストラクチャとしてのインテリジェンスへの移行は、MWCで明らかでした。これは、メインステージでの講演や最も重要な議論の全体を通じて示されました。過去数年間、AIは推測と実験の対象であり、それを導入するかどうかが問われていました。今年は、通信事業者の関心が変わったことが示されました。AIを通信業界レベルの信頼性で稼働させるために何が必要かが問われています。また、現地の規制、既存のプラットフォームへの投資、ハイブリッドな運用の現実を尊重しながら、それをどのように実現するかが議論されています。

インテリジェントインフラストラクチャの要件は、ネットワークを大規模に運用した経験のある人にとっては馴染み深いものです。以下の要件を満たす必要があります。

レイテンシーと決定論的な制約下で実行すること

現地の規制、データレジデンシー、セキュリティ、ポリシーを遵守すること

アイデンティティ、信頼、ガバナンスを基盤とすること

不必要なデータを移動させることなく、クラウド、オンプレミス、エッジ環境全体で機能すること

デバイス、車両、センサー、産業システムなどの物理世界と統合すること

これらの要素を組み合わせると、インテリジェンスの分配は通信の課題そのもののように見えてきます。ただし、運ばれるペイロードは、音声パケットやインターネットトラフィックではありません。それは、目に見えるビジネス成果を実現するための意思決定です。

これがAI OpCoの背後にある概念的な飛躍です。AI OpCoとは、インテリジェンスを接続性に追加された機能としてではなく、運用ワークロードとして実行するように設計されたネットワーク事業者のことです。このインテリジェンスは、ガバナンスが効き、計測可能で、信頼性の高いものです。これは、MWC全体で見られたより広範な変化も反映しています。通信事業者は、単なるトランスポートの運用者としてではなく、信頼できる環境の設計者としての役割を求められています。

ネットワーク運用からネットワークインテリジェンスへ

バルセロナでのエグゼクティブのさまざまな対話において、一貫したテーマがありました。それは、事後対応型の運用から、予測的でますます自律的になるシステムへの移行です。

流行語を取り除いて本質を考えると、インテリジェントインフラストラクチャとは、ネットワーク運用からネットワークインテリジェンスへの移行を意味します。それは、クラウド、エッジ、ネットワークのアーキテクチャを、AIを大規模にサポートできる1つの統合されたファブリックに収束させることです。それは、ハイブリッド環境全体でほぼリアルタイム分析と自動化をオーケストレーションする機能です。これにより、ネットワークは事後対応型の運用から予測的な運用へと移行できます。そして最終的には、ますます自律的な意思決定へと進むことが可能になります。

実際には、そのためにはダッシュボードを統合する以上のことが求められます。ネットワーク、サービス、顧客、エンタープライズ、エコシステムの各ドメインにわたる、統合されガバナンスの効いたデータ基盤が必要です。また、ベンダー、システム、ドメイン全体で、AIエージェントに通信のコンテキストの一貫した理解をもたらすセマンティックレイヤーまたはナレッジレイヤーも必要です。また、マルチクラウドやオンプレミス環境にまたがって構造化および非構造化データを扱いながらも、新たな世代のロックインを生み出さないアーキテクチャが求められます。この1週間で最も明確になったメッセージの1つは、断片化がAI導入の準備における主な制約になっているということです。この断片化は、データカタログ、ツール、所有権、アクセスパターンなどで起きています。

これらのモダンな機能は幅広く適用されます。そのメリットは運用KPIに表れます。インシデント解決時間の短縮、ネットワークのレジリエンス向上、サービス品質の改善、技術者の生産性向上、市場投入期間の短縮などが挙げられます。また、これらは新たな収益経路も生み出します。通信事業者は、不正防止やIDサービス、位置情報の検証、オンデマンドの品質保証などを模索しています。さらに、モビリティインサイト、ネットワークAPI、業界特化型のデータプロダクトも検討の対象です。

通信事業者は、通信データ、ドキュメント、ネットワーク機能をプロダクト化する際の課題を過小評価しがちです。開発者や企業が大規模に導入できるようにするには、ガバナンスが効き、利用しやすく、課金可能なプロダクトにする必要があります。

そのメッセージは、MWCのインテリジェントインフラストラクチャのプログラムで明確に伝えられました。オープニングのファイヤーサイドチャットでは、ネットワークが真に「オートパイロット」で稼働するために必要な条件に焦点を当てました。その結論は、多くの通信事業者が苦労して学んでいることと一致していました。つまり、自律化にはAIの追加が伴います。しかし、そのためにはまず、適切なデータ、ガバナンス、アーキテクチャ基盤を構築する必要があります。次のようなシーケンスが重要です。データを統合し、信頼とコンテキストを確立してから、自動化を行います。また、オブザーバビリティと検証も必要です。これにより、通信事業者はエージェントの動作を理解し、エッジケースを安全にテストして、自信を持って拡張できるようになります。

ビジネス成果につながるインテリジェントインフラストラクチャ

MWCでの対話は実用的なものでした。AIは、成果を生み出して初めて戦略的なものになります。インテリジェントインフラストラクチャは、測定可能な成果を生み出して初めて有用なものになります。

今年最も明確だった変化の1つは、使用量のみのメトリクスからの脱却です。ビジネスおよび運用KPIへの移行が進んでいます。これには、インサイト獲得までの時間、サービス品質、ロールアウトの速度、回復した収益、インシデント解決、自動化されたアクションの割合、収益化可能な導入などが含まれます。通信業界のリーダーたちとの議論では、以下の3つのテーマが中心となりました。

新たな収益ストリームの創出

通信事業者は、価値の高いシグナルを保有しています。これには、ID、位置情報、デバイスのテレメトリ、品質メトリクス、ネットワークパフォーマンスデータ、同意を得た顧客とのやり取りなどが含まれます。

収益化の対象は、ギガバイト（使用量）から機能の消費へと移行しています。API呼び出し、推論、データセットのサブスクリプション、オンデマンドの品質予約などが挙げられます。さらに、ポリシーチェック、プライベートデータ共有、クリーンルームでのコラボレーションも含まれます。収益は、ギガバイトからプログラム可能な価値へと移行しています。

これはまた、通信事業者の市場投入戦略に対する考え方を再構築するものでもあります。単発の統合費用よりも、反復可能な導入と使用が重視されるようになっています。これには、明確なサービスレベルやガバナンスの境界が伴います。さらに、パートナー、開発者、企業にとっての障壁を軽減する配信メカニズムも必要です。

運用効率の向上

通信環境は、設計上複雑になっています。レガシーなOSSおよびBSSシステム、断片化したデータドメイン、サイロ化された運用プロセスが存在します。また、オンプレミス、マルチクラウド、パートナーの環境が混在しています。

ネットワーク、サービス、顧客、企業の各ドメインにわたってデータを統合することで、構造的な摩擦が軽減されます。これにより、大規模なモダナイゼーションが可能になります。これにより、意思決定が加速し、データの生成からアクションまでのプロセスが短縮されます。また、展開パターンが合理化され、運用コストが削減されます。これは、複雑さがすべての変革イニシアチブの足かせとなっている環境において特に有効です。

定性的な影響は、多くの場合、定量的な利益と同じくらい強力です。あるTier 1通信事業者のチームは、次のように端的に述べています。「Snowflakeを使用すると、誰かに権限を付与した後は静かなんです。すべてが適切に機能するからです」

最も実用的なアプローチは、多くの場合、段階的に実施されます。まず最も価値の高い構造化データを接続します。次に、ドキュメントやフィールド記録などの非構造化コンテキストを追加します。その後、その上にエージェント型のワークフローを重ねます。だからこそ、AIネイティブなデータエンジニアリングが非常に重要になります。これにより、モダナイゼーションは数四半期にわたる統合プロジェクトから、より反復可能でスケール可能な運用モデルへと移行します。

運用のシンプルさは重要です。なぜなら、ほとんどの通信チームは障害を予期するようになっているからです。その摩擦を取り除くことが、飛躍的な改善を実現するのです。

インテリジェントなネットワークと運用の実現

プロアクティブな監視、予測的な最適化、および自動化された修復には、ネットワークの真実を捉えるガバナンスの効いた統合ビューが必要です。

ネットワークがより高度な自律性に向かうにつれて、アーキテクチャの目標はより明確になります。AIとエージェントのために、オントロジーベースのナレッジインフラストラクチャを構築することです。これは反復可能で信頼性が高く、決定論的である必要があります。ネットワークは、リアクティブなインフラストラクチャから、インテリジェントな意思決定ファブリックへと進化します。テレメトリはコンテキストになります。コンテキストは意思決定になります。意思決定はクローズドループのアクションになります。必要に応じて人間の監視が伴います。

MWCでのエコシステムに関する発表は、まさにこの点で重要です。これらは単なる補足的な話題ではありません。業界がどこに向かって構築を進めているかを示すシグナルです。パートナーは、通信特有のセマンティクス、ポリシー制御、オブザーバビリティ、合成検証、ガバナンスの効いたエージェントフレームワークの追加において、通信事業者を支援しています。これにより、監査可能性や説明可能性を損なうことなく、自律性を拡張できます。これが重要であるのには理由があります。通信において最も重要なシナリオは、まれであったり、機密性が高かったり、複数のドメインに分散していたりすることが多いためです。確信を持って自動化する前に、これらをモデル化し、検証し、ガバナンスを適用する必要があります。

EnterpriseWebのSnowflake Native Appは、通信事業者が決定論的な振る舞いと運用ガバナンスを備えた自律型ネットワーキングエージェントを実装する方法を示しています。このアプリは、標準ベースの通信オントロジーでSnowflakeを拡張します。これにより、説明可能で論理的に一貫した結果、監査可能性、ポリシー制御を実現します。Snowflakeの通信担当グローバルCTOであるSreedhar Raoは次のように述べています。「EnterpriseWebはSnowflake内で通信データを運用化します。そして、自己拡張、自己最適化、自己修復を行うネットワークへの近道を提供します」

また、Rockfish Dataとの共同ソリューションも発表しました。このソリューションは、通信事業者やベンダーが自律的なネットワーク運用を検証できるよう支援します。検証には、Snowflakeのガバナンスが効いた環境内で生成された、プライバシーを保護する合成テレメトリを使用します。通信において、検証は重大なギャップとなっています。最も重要なシナリオは、まれであったり、不完全であったり、機密性が高すぎて共有できなかったりすることが多いためです。Sreedharは、この制約と機会について次のように捉えています。「現実的な検証データへのアクセスがまだ限られているため、イノベーションは制約を受けてきました。（中略）私たちはRockfishと協力し、通信事業者やベンダーがSnowflakeのガバナンスが効いた環境内で忠実度の高いテストデータを生成できるようにしています。これにより、彼らは確信を持って迅速に行動できるようになります」

パートナーの勢い、ステージ上でのディスカッション、そしてEricsson、Nokia、Cubicのリーダーたちとのエグゼクティブラウンドテーブルを通じて、一貫したテーマがありました。自律性への道筋は、ガバナンスの効いたデータ、セマンティックなコンテキスト、必要に応じた決定論的推論、そして信頼を不可欠にする運用ガードレールを通ります。

Snowflakeが今このタイミングで最適な位置にいる理由

MWCは、グローバルなCSPのエグゼクティブ、CTO、データ戦略の責任者が一堂に会する数少ないフォーラムの1つです。そこで行われる戦略的な会話により、通常は数か月かかるエグゼクティブ間のすり合わせを数日に短縮できます。

Snowflakeの存在感とインテリジェントインフラストラクチャへの協賛は、この変革に対する当社の中核的な関与を示しています。Snowflakeは、ネットワーク、クラウド、エコシステムのデータを接続するコントロールプレーンとして機能します。データが存在する場所でAIを適用し、信頼できるネットワークシグナルをインテリジェントなインフラストラクチャとしてプロダクト化することを実用的にします。同時に、相互運用可能なハイブリッドパターンを通じて、これまでの投資を保護します。Snowflakeは、以下の方法で通信事業者がデータを成果に変えるのを支援しています。

ネットワーク、クラウド、エンタープライズ、エコシステムの各ドメインにわたる、ガバナンスの効いた統合データプレーンの作成

エージェントが理解できる共有セマンティックコンテキストを通じた、構造化データと非構造化データの接続

不必要なデータ移動を伴わない、プライバシーファーストのコラボレーションと収益化の実現

ハイブリッドおよびマルチクラウド環境にわたる、強力なガバナンスとセキュリティ境界内でのAIのサポート

プラットフォーム規模のデータプロダクト、アプリケーション、API、プライベートシェアのための配信基盤の提供

MWCで際立っていたのは、通信事業者が分断されたAIレイヤーを追加するように求めているわけではないということです。通信事業者が求めているのは、ガバナンスが効いた相互運用可能な基盤です。この基盤は、既存のクラウドへのコミットメント、オンプレミスの現状、データレジデンシーの義務、そしてビジネス価値を迅速に証明する必要性と連携して機能することが求められています。

プラットフォームビジネスは、カスタムの統合に依存する場合があります。しかし、その拡張は、反復可能なパターン、明確な契約、そしてパートナーや顧客の障壁を減らす配信メカニズムを通じて実現されます。

より大きな転換：ユーティリティからプラットフォームへ

おそらくMWC 2026からの最も重要な収穫は、通信の未来がプログラマブルな機能によってますます定義されるようになるということです。

AI時代において、通信事業者はビットあたりのコストに最適化された接続パイプの機能にとどまることもできます。あるいは、インテリジェントなインフラストラクチャを運用するAI OpCoに進化することも可能です。後者の場合、接続性は機能となり、ネットワークはデータドリブンな意思決定のための信頼できるファブリックとなります。その未来はまた、よりソフトウェア主導であり、より標準を意識し、よりエコシステム主導でもあります。これは、通信事業者がすべての収益化ルートを単発のプロジェクトとして扱うのではなく、API、データプロダクト、ガバナンスの効いた共有モデルを通じて機能を公開できるかどうかにかかっています。

成長は今後、導入率、APIコール数、推論の消費量、品質保証、データ共有、エコシステムの統合によって測定されると予想されます。成功する通信事業者は、ユーティリティ企業というよりもプラットフォーム企業のような姿になるでしょう。そのような事業者は、ネットワークの真実をプロダクトとして収益化します。

今後の道のり

業界は構造的な転換点にあります。インテリジェントインフラストラクチャは、単なるトラフィックの増大だけでは成し得ないプラットフォームとしてのリターンをもたらすための原動力となります。

Snowflakeが通信スタックのすべてというわけではありません。通信事業者には引き続き、エッジコンピュート、オーケストレーション、ネットワークのモダナイゼーションが必要です。また、5Gのジャーニーを継続し、ファイバーを強化し、非地上系ネットワークのレジリエンスとその基盤となるクラウド基盤を実現する必要があります。さらに、より分散化された接続性の未来を管理することも求められます。AIが運用に深く浸透するにつれて、セキュリティ、不正行為、規制、ポリシーに関する強力なガバナンスも必要になります。しかし、ガバナンスの効いた統合データおよびAI基盤がなければ、これらの投資を収益化可能なインテリジェンスに完全に変換することはできません。

MWC 2026を終えた通信業界のリーダーたちは、AIが重要になるかどうかを考える段階を過ぎました。今後は、AIが生み出す価値を獲得するために必要なインテリジェントなインフラストラクチャ、ナレッジレイヤー、運用モデルを構築しているかどうかに焦点を当てるべき時が来ています。それを実行する通信事業者は、単なる接続性を超えてAI OpCoへと進化を遂げます。そして、通信グレードの信頼性を備え、確実かつローカルにインテリジェンスを提供するようになるでしょう。