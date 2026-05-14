Comment une équipe de NFL est devenue n° 1 dans la satisfaction des fans les jours de match grâce à la collaboration autour des données

Les fans sont le cœur de toutes les équipes sportives. Mais les fans d’aujourd’hui ne sont pas comme ceux d’antan. Ils n’attendent rien de moins que des expériences personnalisées. Les entreprises modernes ne savent que trop bien qu’elles sont les enjeux de base aujourd’hui. Parallèlement, le streaming a accéléré la concurrence entre les équipes pour capturer l’attention si fugace des fans.

Connaissez vos fans

Les équipes qui connaissent vraiment leurs fans et ce qu’ils veulent ont des avantages concurrentiels substantiels. Elles peuvent offrir des expériences vraiment personnalisées, telles que des offres de billets personnalisées et des recommandations de produits, ainsi que des optimisations granulaires de la billetterie et du marketing par canal, y compris par e-mail, sur les réseaux sociaux et sur le web. Par exemple, une équipe ayant des informations sur les jours et heures de pic d’engagement des fans sur les réseaux sociaux peut leur envoyer des publications sur la vente de billets au moment optimal sur TikTok ou Facebook, augmentant ainsi considérablement les chances que les fans voient et profitent de l’offre.

Mais ce niveau d’intelligence nécessite une approche à 360 degrés étendue, alimentée par une plateforme data moderne qui fournit une collaboration autour des données à grande échelle. Peu d’équipes et de ligues sportives possèdent actuellement les bases technologiques nécessaires pour soutenir cette solide stratégie data.

La Detroit Lions’ Analytics War Room, basée sur Trace3 et Snowflake

Les dirigeants des Detroit Lions, la cinquième plus ancienne franchise de la National Football League, ne tiennent pas leurs fans pour acquis. On pourrait dire qu’ils sont obsédés par les fans. L’équipe a complètement réinventé ses capacités d’analyse pour améliorer l’expérience globale des fans, devenant ainsi l’équipe avec les analyses les plus avancées de la NFL.

« L'équipe d'analytique des Detroit Lions a une stratégie et une vision pour renforcer la réputation de pointe de la franchise en matière d'analyse au sein de la NFL pour les années à venir », explique Matt Rousso, Practice Director of Sports, Media and Entertainment chez Trace3.

Pour réaliser cette transformation en profondeur, les Lions ont collaboré avec Trace3, une entreprise de conseil informatique de premier plan et partenaire de Snowflake et AWS.

« L’équipe Trace3 est ravie de développer et de mettre en œuvre une solution de pointe pour permettre aux Detroit Lions d’atteindre leurs objectifs à long terme. Notre équipe a travaillé en étroite collaboration avec les Lions, Snowflake et AWS pour concevoir, construire et prendre en charge une plateforme data et analytique de pointe », explique Matt Rousso.

Une collaboration autour des données gagnante

La première phase de la stratégie data des Detroit Lions consistait à construire la Trace3 Analytics War Room sur place au stade Ford Field, dans le but d’améliorer l’expérience des fans les jours de match. Cette War Room, une solution Snowflake sur AWS, rassemble des données et des outils d’analyse provenant d’un large éventail de sources, dont Ticketmaster, Salesforce, Fanatics, des capteurs au stade Ford Field et des données sur les aliments et boissons. Elle permet à l’entreprise de collaborer et d’analyser facilement et en toute sécurité son vaste éventail de données.

Les informations en temps réel de la War Room

Les données et les outils de la War Room fournissent des informations en temps réel à huit tableaux de bord de données, ce qui permet aux Lions d’obtenir des informations approfondies sur le comportement des fans et sur leur expérience réelle au stade les jours de match. Peu après la mise en œuvre de la War Room, les Lions ont appris que des milliers de fans étaient coincés dans de longues files d'attente dans tout le stade. Pour remédier rapidement à la situation, ils ont mis en place une signalisation plus efficace, de nouveaux scanners de billets et des e-mails envoyés aux fans en fonction de l'emplacement de leur siège. Il en a résulté une augmentation notable de la fréquentation des fans et l’équipe étant classée numéro un de la ligue pour l’expérience des fans les jours de match en 2024.

La War Room permet également de s'assurer que les points de restauration ne soient pas à court des favoris des fans et dirige même les fans vers des files d'attente plus courtes et propose des offres de produits dérivés personnalisées pendant le match.

Et maintenant ?

Trace3 et les Detroit Lions améliorent continuellement les capacités de données et d'analyse de l'équipe afin de prendre des décisions en temps réel qui améliorent l'expérience globale des fans des Lions. Le partenariat promet l’opportunité d’étendre ses activités à d’autres domaines prioritaires à l’avenir, tels que l’intelligence collective, les données sur les joueurs et plus encore.

« Nous avons vraiment hâte de passer à la prochaine phase de la War Room des Detroit Lions, où nous intégrerons les données des joueurs, développerons l’IA et le traitement des données non structurées avec Snowflake. Cela fera passer la War Room à un niveau supérieur et donnera à l’équipe des avantages concurrentiels encore plus importants », affirme Todd Gallina, Vice President of Marketing, PR and Brand chez Trace3.

Tout comme les fans sont le moteur des équipes sportives, la collaboration autour des données est essentielle à une stratégie data gagnante pour les équipes sportives modernes d'aujourd'hui. Basée sur une plateforme data et IA fiable, sécurisée et simple d’utilisation, elle offre tout un éventail d’avantages, de la création de meilleures expériences fans à l’optimisation des performances des joueurs. Découvrez l’AI Data Cloud de Snowflake pour le sport dès aujourd’hui.