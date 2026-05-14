実際のビジネスの仕組みを反映したコラボレーション

データコラボレーションが、単純な1対1の関係で行われることはめったにありません。パートナーのネットワーク全体で行われます。

たとえば、消費財メーカー、小売企業、パブリッシャーが同じ環境内でコラボレーションできます。基盤となるデータを公開することなく、共同分析を実行し、インサイトをアクティベートすることが可能です。広告主は、IDプロバイダーからIDスパインにアクセスし、ID解決済みのデータについてメディアネットワークとすぐにコラボレーションできます。これにより、新しいマーケティングの効果測定やアクティベーションのユースケースが可能になります。

Snowflakeの対称型マルチパーティ機能を使用すると、企業は以下のことが可能な共有環境でコラボレーションできます。

複数の関係者がデータを提供する

共同で分析を実行する

同じ環境内で結果をより効率的にアクティベートする

これらはすべて、基盤となるデータの直接的な公開を防ぎながらコラボレーションを可能にするという、データクリーンルーム設計の基本原則の下で行われます。その結果、モダンなデータエコシステムの実際の動作に適合した、より実用的なコラボレーションモデルが実現し、AIを通じて直感的で摩擦のないエクスペリエンスが提供されます。

データコラボレーションエコシステムのリーダーたちからの信頼

メディア、広告、マーケティングの分野において、企業はSnowflakeデータクリーンルームの高度な活用により、組織全体でメリットを実感しています。

Hightouch

「Snowflakeデータクリーンルームでのマルチパーティコラボレーションにより、AIデータクラウドの外部にデータを移動させることなく、ID解決とアクティベーションの魅力的な新しいユースケースが開かれます。Hightouchは、技術チームや複雑なワークフローに依存することなく、メディアネットワークのSnowflake環境内で機能し、広告主に代わってオーディエンスのID解決とアクティベーションを行えるようになりました。Snowflake Cortexはこれをさらに拡張し、自然言語によるこれらの統合の構成と管理を支援してくれます」 Hightouch、広告テクノロジー担当ゼネラルマネージャー、Ian Maier氏

Kargo

「新しいSnowflake Collaboration APIにより、クライアントに複雑さを強いることなく、パートナー間でのコラボレーションとデータのアクティベーションがはるかに容易になります。非常に柔軟性が高く、コストの透明性とデータのプライバシーを維持しながら、参加方法やクエリの実行方法をクライアントが制御できるようになります」 Kargo、データエンジニアリング担当シニアディレクター、Diana Koshy氏

OneTrust

「AIの普及により、企業はデータクリーンルームでより迅速かつ協調的にデータを活用するようになっています。課題は、イノベーションがプライバシーや責任あるデータ利用を犠牲にしないようにすることです。Snowflakeとのパートナーシップにより、プライバシーファーストのコラボレーションが推進されます。同意がデータアクティベーションに直接組み込まれるため、チームは自信を持ってイノベーションを起こし、顧客との信頼関係を維持できます」 OneTrust、プライバシーおよびデータガバナンス担当SVP、Ojas Rege氏

PubMatic

「IDに関する課題は、プラットフォームやツール全体でますます複雑になっています。PubMaticは、Snowflakeと提携し、バイヤーにより実践的な道筋を提供できることを誇りに思います。これにより、プライバシーやガバナンスを損なうことなく、データパートナー間でコラボレーションを行い、大規模にIDを解決し、インサイトをアクティベートできるようになります。クリーンルームが技術的なワークフローから、インテリジェントでビジネスに対応したインフラストラクチャへと進化する中、PubMaticはバイヤーにとって包括的なリソースとなるよう尽力しています」 PubMatic、プロダクトマネジメント担当VP、Mike Chowla氏

Samsung Ads

「Snowflakeとの連携を拡大し、プライバシーを最優先に構築されたソリューションをクライアントに提供し続けられることを嬉しく思います。Snowflakeを基盤とするSamsungクリーンルームにより、広告主はリニアおよびストリーミングのCTVオーディエンス全体から、より深く実用的なインサイトを引き出すことができ、行動とパフォーマンスのより包括的なビューを得ることができます」 Samsung Ads、データおよび効果測定パートナーシップ担当代表、Liz Rawson氏

VideoAmp

「Snowflakeのデータクリーンルームの進化は、業界全体におけるプライバシーファーストのコラボレーションに向けた、素晴らしい前進を意味します。プライバシー保護の取り組みと、包括的で重複のない効果測定の両方に注力する企業として、VideoAmpは、パブリッシャー固有のクリーンルームがどのように新たな可能性を切り開くかを目の当たりにしてきました。Collab APIは、当社がクロスパブリッシャーの効果測定の最前線に立ち続け、それによってクライアントに最大限の価値を提供するための、論理的な次のステップであると確信しています」 VideoAmp、データマネジメント担当プロダクトディレクター、Dibjot Singh氏

Warner Bros.Discovery

「データコラボレーションは、Warner Bros.Discoveryにおいて、パートナーやオーディエンスに価値を創造するための中心的な要素です。Snowflakeのデータクリーンルームの進化、特にマルチパーティ機能と自然言語機能は、業界が加速すべき方向性を正確に反映しています。それは、ビジネスに最も近いチームが使用できる、プライバシーファーストのインフラストラクチャです。シグナルの喪失が広告業界の状況を変化させ続ける中、プライバシーが保護されたスケーラブルな方法でデータについてコラボレーションする能力は、もはやあれば便利なものではなく、不可欠な基盤となっています。Snowflakeのデータクリーンルームは、ガバナンスと制御を適切な場所に維持しながら、パートナー関係を深め、広告主により良い結果をもたらすためのインフラストラクチャを提供してくれます」 Warner Bros.Discovery、データプロダクト戦略担当バイスプレジデント、Jenny Yurko氏

構想から実行へのガバナンスの効いた道筋

セットアップを簡素化し、ビジネスユーザーがクリーンルームにアクセスしやすくすることで、これらのアップデートは、コラボレーションの構想から実際の実行までの時間を短縮するのに役立ちます。

以前は複数のチーム、そして複数のクリーンルーム間での調整が必要だったことが、堅牢なプライバシーとガバナンスの制御を維持しながら、より継続的なワークフロー内で実行できるようになりました。また、アクセシビリティが向上しても、ガバナンスフレームワークは一定に保たれます。

Cortex Codeを使用する場合でも、Snowflake Intelligenceを使用する場合でも、すべてのインタラクションは承認されたテンプレート、ポリシー、および制御の範囲内で動作します。強力なガバナンス制御を維持しながらユーザビリティを向上させるというこのバランスこそが、AI主導のインテリジェントなコラボレーションを可能にするのです。

POSSIBLEへのご参加

POSSIBLEにご参加される場合は、ぜひお立ち寄りください。

Snowflakeとの面談で、データクリーンルームがどのように進化しているか、そしてコラボレーションへのガイド付きのインテリジェントなアプローチが、制御を維持しながらチームの迅速な行動にどのように役立つかをご確認ください。

このページには、Snowflakeが将来提供する製品に関する記述を含め、将来の見通しに関する記述が含まれていますが、これはいかなる製品の提供も約束するものではありません。実際の成果や提供内容は異なる可能性があり、既知および未知のリスクおよび不確実性の影響を受けます。詳細については、最新の四半期報告書（10-Q）をご覧ください。