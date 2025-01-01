Unistore per tutti i tuoi dati
analitici e transazionali
Snowflake presenta Unistore, il nuovo workload per un approccio moderno al lavoro con i dati transazionali e analitici insieme, in un’unica piattaforma. Fino ad ora, i dati transazionali dovevano essere copiati e trasferiti nei database di analisi. Unistore cambia tutto perché consente alle organizzazioni di analizzare immediatamente i dati transazionali. Senza più data set ridondanti da gestire. Senza più ritardi nell’accesso ai dati.
Scopri di più: www.snowflake.com/it/data-cloud/workloads/unistore