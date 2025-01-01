In tutto il mondo, il settore retail e beni di largo consumo (CPG) sta assistendo al cambiamento delle modalità di interazione tra consumatori, retailer e marchi. Tendenze a lungo termine, come la digitalizzazione e l’ecommerce, le crescenti aspettative dei clienti e la trasformazione della supply chain, stanno accelerando. Le aziende con una solida base di dati si stanno rapidamente adattando, lanciando funzionalità e servizi digitali innovativi. Per accogliere questa nuova normalità, le organizzazioni leader del settore hanno scelto Snowflake Data Cloud. Il Retail Data Cloud di Snowflake combina la piattaforma e le funzionalità di data sharing di Snowflake con soluzioni personalizzate, partnership di settore e data set critici. Di conseguenza, i rivenditori e i produttori sono in grado di sfruttare i dati per offrire una customer experience più personalizzata, ottimizzare le operazioni della supply chain e prendere decisioni di merchandising data-driven.

