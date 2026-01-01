EU AI法の解説：今すぐ取り組みたいガバナンス対策

AIコンプライアンスに向けた効果的な手法の一つは、法律の要件を運用上の成果物に変換することであり、AIを管理するためのポリシー策定だけでは不十分です。チームには、各システムがどのように分類され、テストされ、承認され、監視されたかを示す記録、制御、レビューパスが必要です。

まずはAIインベントリから開始する

社内で構築されたモデル、サードパーティのAIサービス、SaaSアプリケーションに埋め込まれたAI機能、APIを通じて使われる汎用AIモデルなど、使用中または開発中のすべてのAIシステムを把握、記録します。各インベントリレコードには、システムの所有者、提供者、展開者、意図された目的、影響を受けるユーザー、データ入力、EU市場への露出、モデル依存性、統合ポイント、そしてシステムがEU内の人々に影響を与えるかどうかを明確にする必要があります。

各システムをリスクレベルに対して分類する

内部知識検索に使われるAIチャットボットは透明性やアクセス制御の問題を抱える可能性があり、求人者をランク付けするAIシステムは高リスクの付属書III領域に該当する可能性があります。分類は一度きりのタスクではなく、システムの目的、データ、ユーザー数、または展開の文脈が変化した際に見直す必要があります。

高リスク対象への早期対応

高リスクに該当する可能性が高いAIシステムについては、以下の6つのコアエビデンス（証明文書・記録）を早期に作成、整備します。

リスク管理システム： 既知のリスクおよび合理的に予見可能なリスク、その軽減策、残留リスクに関する決定事項、ならびに定期的な見直し頻度を記録します。

データガバナンス手順： データソースの取得元、データ品質のチェック体制、データの代表性評価、バイアス制御、データリネージ、データ保持ルール、アクセス権限ポリシーを明確化します。

技術ドキュメント： システムの概要、モデルの内部ロジック、本来の利用目的、性能特性、制限事項、検証結果、およびデプロイアーキテクチャを維持、更新します。

イベントログ： システムの監視、監査、インシデント調査、市場投入後の運用レビューに必要なログを記録・保存します。

人による監視の設計： 人間がAIの出力を確認、修正、一時停止、あるいは上位へエスカレーションする判断ポイントを明確にし、担当者が適切に判断を下すための情報提供フローを整備します。

精度およびサイバーセキュリティ対策：目標とするパフォーマンス水準、堅牢性テストや敵対的テストの結果、脆弱性管理プロセス、セキュリティ管理策を文書化します。

汎用AI（GPAI）におけるドキュメントの要求と管理

汎用AI（GPAI）を自社システムに統合する際は、導入に先立ちモデル提供元からドキュメント一式を入手する必要があります。調達担当部門は、技術仕様書、下流システムへの統合ガイダンス、許容される利用方針（AUP）、著作権ポリシーに関する情報、必要に応じた学習データの概要、およびインシデント報告に関する運用ルールの提示を求めてください。

また、入手した資料は監査時に参照できなくなるような個別の契約書類フォルダーに隔離して保管するのではなく、該当するAIシステムの管理記録に紐付けて一元管理することが求められます。

EU AI法の制御を既存の義務に適用する

多くの組織では、DORA運用レジリエンス制御、NIS2サイバーセキュリティ制御、業界固有のモデルリスク管理手順またはソフトウェア検証要件など、すでにGDPRのデータ保護影響評価を実施しています。目標は、これらのプロセスを新たなAIラベルの下で再構築することではなく、既存の管理体制がAI法の証拠要件をすでに満たしている箇所をマッピングし、リスク分類、GPAI文書化、透明性通知、適合性評価、市場後のモニタリング、インシデント報告などのギャップを埋めることです。

2026年8月2日までにインシデント報告ランブックを作成する

チームは、何が重大なインシデントとみなされるのか、誰が調査するのか、どのログやドキュメントが必要か、法務およびコンプライアンスチームへの通知方法、是正措置の記録方法を把握しておく必要があります。本番環境で高リスクシステムに障害が発生するまで対策を講じないと、対応の大部分が非公式な調整に依存することになり、大きなリスクを伴います。

Snowflakeのトップ幹部のうちの2名である、プロダクト担当EVP、Christian KleinermanとプリンシパルデータストラテジストのJennifer Belissentが、生成AIと倫理について語る内容を視聴できます。