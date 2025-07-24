Che cos’è il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC)?

Il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) è un modello di sicurezza che limita l’accesso al sistema agli utenti autorizzati in base al relativo ruolo all’interno di un’organizzazione. In questo modello, le autorizzazioni sono collegate a ruoli specifici e gli utenti sono assegnati a tali ruoli, per consentire una gestione efficace dei diritti e delle responsabilità degli utenti. È un approccio che riduce il rischio di accesso non autorizzato e supporta la conformità alle normative.

RBAC è stato sviluppato all’inizio degli anni ’90 per rispondere alla crescita della complessità e dei rischi per la sicurezza insiti nella gestione dell’accesso degli utenti a sistemi informatici sempre più grandi e complessi. Offre una soluzione più efficiente, flessibile e scalabile collegando le autorizzazioni ai ruoli anziché ai singoli utenti. Da allora, è stato ampiamente adottato in vari settori, tra cui finance, healthcare, manufacturing e pubblico.

I componenti chiave dei sistemi RBAC sono ruoli, autorizzazioni e utenti.



I ruoli sono costituiti da una serie di autorizzazioni che definiscono le azioni che un utente può eseguire all’interno del sistema.

sono costituiti da una serie di autorizzazioni che definiscono le azioni che un utente può eseguire all’interno del sistema. Le autorizzazioni sono diritti di accesso specifici associati alle risorse, come la lettura o la modifica dei dati.

sono diritti di accesso specifici associati alle risorse, come la lettura o la modifica dei dati. Gli utenti sono le persone assegnate a uno o più ruoli, che determinano il relativo livello di accesso in base al ruolo svolto nell’organizzazione.



L’approccio strutturato al controllo degli accessi con RBAC migliora la sicurezza e semplifica i processi amministrativi, consentendo alle organizzazioni di proteggere i dati sensibili e promuovendo al contempo l’efficienza operativa e il processo decisionale data‑driven.