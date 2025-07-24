Che cos’è il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC)?
Il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) è un framework di base che consente alle organizzazioni di gestire in modo efficace le autorizzazioni degli utenti, limitando l’accesso in base a ruoli specifici all’interno dell’organizzazione
- Presentazione
- Che cos’è il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC)?
- I vantaggi dell’implementazione di RBAC
- Come funziona RBAC
- Principali regole di RBAC
- Modelli e varianti di RBAC
- Esempi di RBAC
- Implementazione delle best practice RBAC
- Potenziali sfide e considerazioni
- Controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) e gestione delle identità e degli accessi (IAM)
- Domande frequenti sul controllo degli accessi basato sui ruoli
- Clienti che utilizzano Snowflake Horizon Catalog
- Risorse su RBAC
Presentazione
Gli incidenti relativi ai dati diventano sempre più frequenti e costosi, e pertanto diventa essenziale salvaguardare le informazioni sensibili. Il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) è un framework di base che consente alle organizzazioni di gestire in modo efficace le autorizzazioni degli utenti, limitando l’accesso in base a ruoli specifici all’interno dell’organizzazione. Con il controllo degli accessi basato sui ruoli, le aziende possono rafforzare la sicurezza e la data governance e semplificare i processi di gestione degli utenti. Questo articolo approfondisce i concetti essenziali del controllo degli accessi basato sui ruoli, ne indica i diversi vantaggi e le sfide e illustra le best practice per l’implementazione dei modelli RBAC. Sia per chi non ha familiarità con RBAC che per chi è alla ricerca di suggerimenti pratici per l’implementazione, questa guida completa fornirà gli insight necessari per proteggere i dati in modo efficiente.
Che cos’è RBAC?
Il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) è un modello di sicurezza che limita l’accesso al sistema agli utenti autorizzati in base al relativo ruolo all’interno di un’organizzazione. In questo modello, le autorizzazioni sono collegate a ruoli specifici e gli utenti sono assegnati a tali ruoli, per consentire una gestione efficace dei diritti e delle responsabilità degli utenti. È un approccio che riduce il rischio di accesso non autorizzato e supporta la conformità alle normative.
RBAC è stato sviluppato all’inizio degli anni ’90 per rispondere alla crescita della complessità e dei rischi per la sicurezza insiti nella gestione dell’accesso degli utenti a sistemi informatici sempre più grandi e complessi. Offre una soluzione più efficiente, flessibile e scalabile collegando le autorizzazioni ai ruoli anziché ai singoli utenti. Da allora, è stato ampiamente adottato in vari settori, tra cui finance, healthcare, manufacturing e pubblico.
I componenti chiave dei sistemi RBAC sono ruoli, autorizzazioni e utenti.
- I ruoli sono costituiti da una serie di autorizzazioni che definiscono le azioni che un utente può eseguire all’interno del sistema.
- Le autorizzazioni sono diritti di accesso specifici associati alle risorse, come la lettura o la modifica dei dati.
- Gli utenti sono le persone assegnate a uno o più ruoli, che determinano il relativo livello di accesso in base al ruolo svolto nell’organizzazione.
L’approccio strutturato al controllo degli accessi con RBAC migliora la sicurezza e semplifica i processi amministrativi, consentendo alle organizzazioni di proteggere i dati sensibili e promuovendo al contempo l’efficienza operativa e il processo decisionale data‑driven.
I vantaggi dell’implementazione di RBAC
L’implementazione di RBAC offre numerosi vantaggi in grado di migliorare la sicurezza, la privacy e l’efficienza operativa all’interno di un’organizzazione. Assegnando le autorizzazioni in base ai ruoli degli utenti anziché alle identità delle persone, le organizzazioni possono ridurre il rischio di accesso non autorizzato ai dati sensibili. Questa struttura non solo aiuta a proteggere le informazioni critiche, ma semplifica anche la conformità a normative come HIPAA, GDPR e SOX, creando un framework trasparente e verificabile per la gestione dell’accesso ai dati sensibili.
RBAC semplifica anche la gestione degli utenti centralizzando il controllo degli accessi. Quando un dipendente cambia ruolo, le sue autorizzazioni possono essere aggiornate rapidamente, modificando semplicemente il ruolo assegnato. In tal modo si elimina la necessità di aggiornare manualmente le singole autorizzazioni, risparmiando tempo e riducendo il rischio di errori.
Inoltre, RBAC migliora l’efficienza operativa riducendo il tempo e le risorse dedicate alla gestione delle autorizzazioni degli utenti. Con una chiara strutturazione dei ruoli, le organizzazioni possono automatizzare i controlli degli accessi, accelerando i processi di onboarding e riducendo le spese amministrative generali. Questo non solo consente ai team IT di concentrarsi sulle iniziative strategiche, ma migliora anche la produttività della forza lavoro garantendo agli utenti l’accesso necessario per svolgere le proprie attività in modo efficace. Con RBAC, i tempi di onboarding di un nuovo dipendente possono ridursi da diversi giorni a poche ore, con risparmi di tempo e costi.
Come funziona RBAC
RBAC semplifica la gestione delle autorizzazioni degli utenti, assegnando a ogni utente il ruolo corrispondente alla sua funzione lavorativa. L’assegnazione dei ruoli consente agli amministratori di raggruppare le autorizzazioni, semplificando la gestione dei diritti di accesso nell’intera organizzazione. Invece di assegnare autorizzazioni ai singoli utenti, vengono definiti i ruoli con l’accesso necessario e gli utenti vengono quindi assegnati a tali ruoli secondo necessità. Questo processo non solo semplifica la gestione, ma migliora anche la sicurezza garantendo che gli utenti dispongano solo dell’accesso pertinente al proprio ruolo.
In un sistema RBAC, le autorizzazioni e le policy di accesso sono chiaramente definite e stabiliscono chi può accedere a quali risorse. Ogni ruolo prevede una serie predefinita di autorizzazioni che determinano le azioni che l’utente può eseguire. Ad esempio, il ruolo di data analyst può includere autorizzazioni per la lettura e l’analisi dei dati, mentre il ruolo di amministratore disporrà di autorizzazioni più ampie per la modifica dei dati e la gestione dell’accesso degli utenti. È un approccio strutturato che garantisce la conformità alle policy interne e ai requisiti normativi, poiché le autorizzazioni possono essere verificate e riviste periodicamente.
L’autenticazione e l’autorizzazione degli utenti in RBAC sono fondamentali per garantire la sicurezza. Quando un utente tenta di accedere a una risorsa, deve prima autenticarsi, in genere tramite un nome utente e una password. Dopo l’autenticazione, il sistema verifica il ruolo assegnato e le autorizzazioni associate per stabilire se l’utente è autorizzato ad accedere alla risorsa richiesta. L’approccio a più livelli protegge i dati sensibili e stabilisce un framework per la gestione dell’accesso degli utenti in ambienti diversi.
Principali regole di RBAC
Il controllo degli accessi basato sui ruoli utilizza tre regole principali per funzionare in modo efficace e garantire un approccio strutturato e sicuro alla gestione dell’accesso degli utenti. Queste regole stabiliscono una chiara gerarchia per la concessione delle autorizzazioni.
Assegnazione dei ruoli
Prima di poter eseguire qualsiasi azione, un utente deve essere assegnato a uno o più ruoli. Questa regola fondamentale garantisce che nessun utente disponga di privilegi particolari all’interno del sistema, a meno che non abbia un ruolo esplicitamente assegnato. Stabilisce inoltre un collegamento diretto tra un utente e i suoi diritti di accesso definiti.
Autorizzazione dei ruoli
L’autorizzazione dei ruoli garantisce che un utente sia esplicitamente autorizzato a ricoprire i ruoli assegnati. Mentre l’assegnazione del ruolo conferisce a un utente il proprio ruolo, l’autorizzazione funge da controllo di sicurezza che conferma che l’utente è autorizzato a utilizzarlo. Questo passaggio protegge il sistema bloccando gli accessi non autorizzati e riducendo il rischio di utilizzo improprio.
Autorizzazioni
Le autorizzazioni non vengono concesse direttamente agli utenti, ma vengono invece concesse esclusivamente mediante le assegnazioni dei ruoli designati. Si crea così una relazione chiara e basata sul ruolo, in cui l’accesso dell’utente deriva dal ruolo che ricopre, non dalla sua identità individuale.
Modelli e varianti di RBAC
Due varianti degne di nota del controllo degli accessi basato sui ruoli sono RBAC gerarchico e RBAC vincolato, ciascuna con vantaggi specifici per la gestione dei diritti di accesso.
RBAC gerarchico introduce un approccio strutturato ai ruoli, consentendo una relazione parent-child tra i ruoli. Questo significa che un ruolo senior può ereditare le autorizzazioni da un ruolo junior, semplificando la gestione degli accessi e riducendo la ridondanza. Ad esempio, un manager può accedere automaticamente alle risorse disponibili ai membri del suo team, semplificando l’amministrazione delle autorizzazioni degli utenti.
RBAC vincolato aggiunge un ulteriore livello di sicurezza incorporando vincoli sull’assegnazione dei ruoli e sulle autorizzazioni. Questa variante è particolarmente utile negli ambiti in cui la conformità alle normative è fondamentale, come la gestione dei dati personali sensibili, le transazioni finanziarie o le informazioni riservate delle autorità governative. Stabilendo regole che limitano l’accesso in base a condizioni specifiche, come l’ora del giorno o il luogo, RBAC vincolato aiuta a garantire che gli utenti dispongano dell’accesso solo quando è appropriato e necessario.
Inoltre, RBAC può essere integrato con il controllo degli accessi basato sugli attributi (ABAC) per irrobustire la sicurezza. Mentre RBAC si concentra sui ruoli, ABAC considera gli attributi degli utenti, gli attributi delle risorse e le condizioni ambientali per prendere decisioni relative all’accesso. Questo approccio ibrido consente alle organizzazioni di creare un sistema di controllo degli accessi più dinamico e attento al contesto, garantendo che gli utenti ricevano il livello di accesso appropriato in base a circostanze specifiche. Ad esempio, in un progetto di ricerca con dati sensibili, il controllo degli accessi basato sugli attributi può limitare l’accesso ai dati in base al ruolo del ricercatore, alla fase del progetto, alla sensibilità dei dati e persino all’ora del giorno.
Esempi di RBAC
Sistemi IT aziendali
Nei sistemi IT aziendali, RBAC organizza l’accesso in base al ruolo lavorativo. Ad esempio, un responsabile delle risorse umane può visualizzare e aggiornare i record dei dipendenti, mentre un analista finanziario può accedere ai dati finanziari, ma non ai file delle risorse umane. Questo approccio può migliorare la sicurezza impedendo ai dipendenti di accedere a informazioni che esulano dalle loro responsabilità. Inoltre può semplificare l’amministrazione, poiché i team IT non devono più modificare le autorizzazioni per ogni singolo utente, ma possono invece assegnare agli utenti ruoli predefiniti che contengono già le autorizzazioni appropriate. RBAC supporta anche la conformità, conservando registrazioni che dimostrano che solo i dipendenti autorizzati possono accedere a dati sensibili quali stipendi e benefit.
Ambienti cloud
Negli ambienti cloud, RBAC definisce chi può controllare le risorse virtuali. Un amministratore cloud può disporre dell’autorizzazione per creare, gestire o eliminare server e database. Uno sviluppatore, invece, è autorizzato esclusivamente a distribuire le applicazioni in un ambiente di test. Questo rafforza la sicurezza limitando chi può apportare modifiche critiche. Il controllo degli accessi basato sui ruoli aiuta inoltre a garantire che chi ha accesso ai sistemi cloud si attenga alle policy interne relative a governance e sicurezza.
Healthcare
Il controllo degli accessi basato sui ruoli è essenziale in ambito sanitario, dove la protezione dei dati medici sensibili e privati è essenziale. Limitare l’accesso in base al ruolo aiuta a garantire la conformità a normative del settore healthcare come l’HIPAA, che richiedono un controllo rigoroso su chi può vedere e gestire i dati dei pazienti. Ad esempio, il ruolo “medico” può avere accesso sia alla visualizzazione che all’aggiornamento delle cartelle cliniche dei pazienti, mentre il ruolo “receptionist” può vedere solo i dettagli dei contatti del paziente e i relativi appuntamenti. Anche l’amministrazione diventa più semplice, poiché l’IT può gestire grandi team di utenti mediante ruoli predefiniti.
Servizi finanziari
Nei servizi finanziari, RBAC può aiutare i team a controllare l’accesso ai dati delle transazioni e ai record finanziari privati. I trader possono eseguire operazioni, ma solo un manager può approvarle, mentre un responsabile della conformità può esaminare le transazioni ma non può effettuare o approvare operazioni. Questa separazione contribuisce a ridurre la possibilità di frodi interne, oltre a facilitare l’amministrazione degli utenti perché l’accesso è gestito in base al ruolo e non alla persona. Per garantire la conformità, RBAC conserva registri che dimostrano che solo le persone autorizzate hanno approvato importanti azioni finanziarie, come richiesto dalle normative del settore.
Implementazione delle best practice RBAC
L’implementazione delle best practice nei sistemi RBAC è essenziale per garantire sicurezza, privacy e data governance, oltre a contribuire a concedere agli utenti l’accesso appropriato ai dati di cui necessitano. Di seguito sono riportate alcune best practice chiave.
Per iniziare a impostare ruoli e autorizzazioni, gli amministratori devono definire i diversi ruoli che riflettono la struttura e i requisiti di accesso ai dati dell’organizzazione. Questo include la creazione di ruoli come data analyst, data engineer e data scientist, ciascuno personalizzato con autorizzazioni specifiche e allineate alle relative responsabilità. Una volta stabiliti i ruoli, è possibile assegnare le autorizzazioni a tali ruoli, fornendo all’utente l’accesso solo alle risorse necessarie per le sue funzioni lavorative.
L’aderenza alle best practice è essenziale per ottimizzare i controlli di sicurezza e l’efficienza nell’implementazione di RBAC. Per salvaguardare le informazioni sensibili, le organizzazioni devono adottare il principio del privilegio minimo, garantendo agli utenti il livello minimo di accesso necessario per svolgere le proprie attività lavorative. Anche la revisione e l’aggiornamento periodici dei ruoli e delle autorizzazioni sono fondamentali, perché aiutano a mitigare i rischi associati al ricambio degli utenti o ai cambiamenti nelle responsabilità lavorative. Inoltre, incorporare una chiara convenzione di denominazione dei ruoli può essere d’aiuto per gestire e comprendere meglio i livelli di accesso in tutta l’organizzazione.
Il monitoraggio e il controllo dell’utilizzo di RBAC sono una componente vitale di una solida strategia di sicurezza. Le organizzazioni devono utilizzare strumenti completi che consentano agli amministratori di tenere traccia delle assegnazioni dei ruoli e delle modifiche apportate alle autorizzazioni. Esaminando regolarmente questi log, le organizzazioni possono identificare eventuali schemi di accesso insoliti o potenziali violazioni della sicurezza. Inoltre, l’utilizzo di funzionalità integrate per automatizzare gli avvisi relativi a modifiche significative nell’assegnazione dei ruoli può migliorare ulteriormente il processo di monitoraggio, consentendo alle organizzazioni di rispondere tempestivamente a eventuali deviazioni dai protocolli di accesso stabiliti.
Potenziali sfide e considerazioni
L’implementazione del controllo degli accessi basato sui ruoli può migliorare la sicurezza dei dati e la data governance all’interno di un’organizzazione. Tuttavia, occorre affrontare diverse sfide e considerazioni potenziali per contribuire a garantire una gestione efficace.
Esplosione dei ruoli e complessità della gestione: man mano che crescono e si evolvono, le organizzazioni possono creare un numero eccessivo di ruoli per soddisfare le esigenze degli utenti. Questo può generare confusione e inefficienze nella gestione dei ruoli, rendendo difficile monitorare in modo accurato autorizzazioni e responsabilità. È essenziale semplificare la strutturazione dei ruoli assicurando al contempo che siano sufficientemente complete per soddisfare le esigenze dell’organizzazione. Il numero di ruoli può essere contenuto definendo con attenzione la granularità dei ruoli, consolidando i ruoli ridondanti e utilizzando le gerarchie di ruoli laddove appropriato. È inoltre essenziale valutare e nel caso eliminare periodicamente i ruoli.
Assegnazioni di ruoli sovrapposti: assegnare più ruoli agli utenti può creare conflitti nelle autorizzazioni e causare vulnerabilità della sicurezza. Per prevenire potenziali rischi associati alla sovrapposizione delle autorizzazioni, è essenziale stabilire chiare linee guida per l’assegnazione dei ruoli e rivedere periodicamente l’accesso degli utenti. Le organizzazioni possono inoltre implementare strumenti di analisi dell’accesso in base al ruolo per rilevare e risolvere eventuali conflitti. Chiare policy devono definire come gestire le situazioni in cui gli utenti richiedono un tipo di accesso che copre più ruoli, ad esempio mediante la creazione di ruoli compositi.
Mantenere la conformità alle normative: con l’evoluzione delle leggi e degli standard di settore sulla protezione dei dati, le organizzazioni devono adattare le proprie policy RBAC alle normative applicabili. Verifiche e aggiornamenti periodici dell’assegnazione dei ruoli e dei controlli degli accessi possono aiutare le organizzazioni a rimanere allineate ai requisiti normativi, riducendo il rischio di mancata conformità e sanzioni associate.
Controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) e gestione delle identità e degli accessi (IAM)
Anche se i termini RBAC e IAM sono spesso utilizzati insieme, si riferiscono a concetti diversi nel campo del controllo degli accessi. Il termine IAM si riferisce a un ampio framework che gestisce le identità digitali e i relativi diritti di accesso. Il termine RBAC si riferisce invece a un metodo specifico per controllare l’accesso all’interno di tale framework.
Ambito del controllo
La gestione delle identità e degli accessi è un framework di sicurezza completo. Gestisce l’intero ciclo di vita digitale di un utente, dal momento in cui viene creata la sua identità a quando viene eliminata. Comprende la verifica dell’identità, l’autenticazione e la gestione del ciclo di vita degli utenti. RBAC, invece, è un singolo metodo per gestire i diritti di accesso nell’ambito di una più ampia iniziativa di gestione delle identità. Si concentra in modo specifico sull’autorizzazione e sulle attività che un utente può svolgere o sulle risorse a cui un utente può accedere (e a quale livello di dettaglio).
Autenticazione e autorizzazione
La gestione delle identità e degli accessi copre sia l’autenticazione che l’autorizzazione. L’autenticazione è il processo di verifica dell’identità di un utente (ad esempio, mediante un nome utente e una password). L’autorizzazione è il processo mediante il quale si stabilisce a quali sistemi, dati o risorse può accedere l’utente. RBAC è un tipo di modello di autorizzazione.
Flessibilità di accesso
Per quanto riguarda la flessibilità di accesso, RBAC è considerato un modello più semplice e rigido rispetto a IAM perché si basa su ruoli predefiniti. Per una piccola azienda con ruoli chiaramente stabili, è un metodo efficiente e facile da gestire. Tuttavia, RBAC può non avere la flessibilità necessaria per un’organizzazione più grande o complessa, che richiede un controllo degli accessi altamente granulare.
La gestione delle identità e degli accessi ha un framework più ampio. Può incorporare modelli più flessibili come il controllo degli accessi basato sugli attributi (ABAC), che garantisce l’accesso in base a una serie di fattori, come l’ora del giorno o il luogo, oltre al ruolo dell’utente.
Approccio alla gestione degli utenti
Con RBAC, le autorizzazioni vengono collegate ai ruoli e gli utenti sono assegnati a tali ruoli. Questo semplifica l’amministrazione, poiché quando la funzione lavorativa di un utente cambia, il suo accesso può essere aggiornato semplicemente modificando il ruolo assegnato all’utente. La gestione delle identità e degli accessi, invece, gestisce l’intero ciclo di vita dell’utente. Può automatizzare processi come concedere l’accesso iniziale a un nuovo dipendente il primo giorno di lavoro e revocare l’accesso quando un dipendente lascia l’azienda.
Domande frequenti sul controllo degli accessi basato sui ruoli
I sistemi di sicurezza basati sul controllo degli accessi proteggono i dati e altre risorse, verificando l’identità dell’utente e determinando a quali risorse può accedere. Il sistema prima autentica l’utente, confermando la sua identità mediante credenziali come nome utente, password, scansione biometrica o altri identificatori univoci. Dopo l’autenticazione, il sistema di controllo degli accessi autorizza l’utente verificando le autorizzazioni assegnate per decidere quali azioni può eseguire.
La soluzione più comune per il controllo degli accessi è RBAC, che concede autorizzazioni in base al ruolo lavorativo dell’utente. Il controllo degli accessi fa anche parte di un framework di sicurezza più ampio chiamato gestione delle identità e degli accessi (IAM). Altre soluzioni per il controllo degli accessi includono il controllo degli accessi basato sugli attributi (ABAC), che utilizza fattori aggiuntivi come luogo, tipo di dispositivo e tipo di azione per concedere l’accesso, e il controllo degli accessi obbligatorio (MAC), che applica policy rigorose in base a classificazione dei dati e autorizzazione degli utenti. Il controllo degli accessi obbligatorio è spesso utilizzato in ambienti di massima sicurezza, come i sistemi militari, di difesa e governativi che gestiscono informazioni riservate.
RBAC è la soluzione migliore per le organizzazioni in cui l’accesso può essere assegnato in base al ruolo anziché in base alla persona. Funziona bene in aziende di tutte le dimensioni che devono semplificare la gestione delle autorizzazioni, migliorare la sicurezza e garantire la conformità senza impiegare tempo ad adattare le autorizzazioni per ogni singolo utente.
I quattro principali tipi di controllo degli accessi sono:
- Controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC): concede le autorizzazioni in base al ruolo lavorativo di un utente.
- Controllo degli accessi basato sugli attributi (ABAC): concede l’accesso in base a una combinazione di attributi utente, attributi delle risorse e condizioni ambientali.
- Controllo discrezionale degli accessi (DAC): il proprietario di una risorsa può concedere o negare l’accesso ad altri utenti.
- Controllo degli accessi obbligatorio (MAC): un amministratore centrale imposta una policy che impone l'accesso in base alla riservatezza della risorsa e all'autorizzazione di sicurezza dell’utente.
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