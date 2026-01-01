Le règlement européen sur l’IA expliqué : niveaux de risque, échéances et conformité

Une approche efficace de la conformité de l’IA consiste à transformer les exigences du règlement en artefacts opérationnels. Une politique indiquant que l’IA doit être gouvernée ne suffit pas. Les équipes ont besoin d’enregistrements, de contrôles et de circuits de validation qui montrent comment chaque système a été classé, testé, approuvé et surveillé.

Commencez par un inventaire de l’IA

Recensez chaque système d’IA utilisé ou en cours de développement, y compris les modèles créés en interne, les services d’IA tiers, les fonctionnalités d’IA intégrées aux applications SaaS et les modèles d’IA à usage général utilisés via des API. Chaque enregistrement d’inventaire doit identifier le propriétaire du système, le fournisseur, le déployeur, la finalité prévue, les utilisateurs concernés, les données d’entrée, l’exposition au marché de l’UE, les dépendances de modèle, les points d’intégration et le fait que le système ait ou non un impact sur des personnes dans l’UE.

Classez chaque système selon les niveaux de risque

Un chatbot d’IA utilisé pour la recherche de connaissances interne peut soulever des enjeux de transparence et de contrôle d’accès, tandis qu’un système d’IA utilisé pour classer des candidats à un emploi peut relever d’un domaine à haut risque de l’annexe III. La classification ne doit pas être une tâche ponctuelle. Elle doit être réexaminée lorsque la finalité du système, les données, la population d’utilisateurs ou le contexte de déploiement évoluent.

Commencez par le risque le plus élevé

Pour les systèmes potentiellement à haut risque, constituez rapidement les six artefacts de preuve essentiels :

Système de gestion des risques : Documentez les risques connus et raisonnablement prévisibles, les mesures d’atténuation, les décisions relatives au risque résiduel et la cadence de revue.

Procédures de gouvernance des données : Consignez les sources de données, les contrôles de qualité des données, les évaluations de représentativité, les contrôles des biais, la traçabilité, les règles de conservation et les politiques d’accès.

Documentation technique : Tenez à jour la description du système, la logique du modèle, la finalité prévue, les caractéristiques de performance, les limites, les résultats de validation et l’architecture de déploiement.

Journaux d’événements : Conservez les journaux capables de soutenir la surveillance, l’audit, l’enquête sur les incidents et la revue après mise sur le marché.

Dispositif de surveillance humaine : Définissez le ou les systèmes grâce auxquels les humains examinent, remplacent, suspendent ou font remonter les sorties du système, et assurez-vous que les vérificateurs disposent des informations nécessaires pour agir.

Mesures d’exactitude et de cybersécurité : Documentez les objectifs de performance, les tests de robustesse, les tests adversariaux, la gestion des vulnérabilités et les contrôles de sécurité.

Exigez la documentation des GPAI

Pour les modèles de GPAI, exigez des fournisseurs une documentation complète avant de les intégrer. Les équipes achats doivent demander la documentation technique, les instructions d’intégration en aval, les politiques d’usage acceptable, les informations sur la politique de droit d’auteur, les résumés des données d’entraînement lorsque cela est requis et les engagements de signalement des incidents. Ces éléments doivent être rattachés à l’enregistrement du système d’IA, et non stockés à part dans un dossier contractuel introuvable au moment d’un audit.

Mappez les contrôles du règlement européen sur l’IA avec les obligations existantes

De nombreuses organisations disposent déjà d’analyses d’impact relatives à la protection des données (AIPD) au titre du RGPD, de contrôles de résilience opérationnelle DORA, de contrôles de cybersécurité NIS2, de procédures de gestion des risques liés aux modèles propres à leur secteur ou d’exigences de validation logicielle. L’objectif n’est pas de recréer ces processus sous une nouvelle étiquette « IA », mais de s’appuyer sur les contrôles déjà en place lorsqu’ils répondent aux exigences de preuve du règlement sur l’IA, puis de compléter le dispositif afin de couvrir les aspects qui ne le sont pas encore : classification des risques, documentation des modèles d’IA à usage général (GPAI), obligations de transparence, évaluation de la conformité, surveillance après la mise sur le marché et signalement des incidents.

Établissez des runbooks de signalement des incidents avant le 2 août 2026

Les équipes doivent savoir ce qui constitue un incident grave, qui est chargé de l’enquête, quels journaux et documents doivent être conservés, à quel moment les équipes juridiques et conformité doivent être informées, et comment consigner les mesures correctives. Attendre qu’un système à haut risque échoue en production rend la réponse beaucoup trop dépendante d’une coordination informelle.

Découvrez ce que deux cadres dirigeants de Snowflake, Christian Kleinerman, EVP of Product, et Jennifer Belissent, Principal Data Strategist, pensent de l’IA générative et de l’éthique.