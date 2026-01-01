La Ley de IA de la UE explicada: niveles de riesgo, plazos y cumplimiento

Un enfoque eficaz para lograr el cumplimiento de la IA consiste en convertir los requisitos de la Ley en elementos operativos. No basta con una política que indique que la IA debe estar sujeta a gobernanza: los equipos necesitan registros, controles y vías de revisión que muestren cómo se ha clasificado, probado, aprobado y supervisado cada sistema.

Crear primero un inventario de IA

Registra todos los sistemas de IA que estén en uso o en desarrollo, incluidos los modelos creados internamente, los servicios de IA de terceros, las funciones de IA integradas en aplicaciones de software como servicio (SaaS) y los modelos de IA de uso general utilizados mediante API. Cada registro del inventario debe identificar al propietario, proveedor y responsable del despliegue del sistema, su finalidad prevista, los usuarios afectados, los datos de entrada, la exposición al mercado de la UE, las dependencias de modelos, los puntos de integración y si el sistema afecta a personas de la UE.

Clasificar cada sistema según los niveles de riesgo

Un chatbot de IA utilizado para recuperar conocimientos internos puede plantear problemas de transparencia y control de acceso, mientras que un sistema de IA empleado para clasificar candidatos a un puesto de trabajo puede encuadrarse en un ámbito de alto riesgo del anexo III. La clasificación no debe ser una tarea puntual, sino que debe revisarse cuando cambien la finalidad, los datos, la población de usuarios o el contexto de implementación del sistema.

Empezar por los sistemas de alto riesgo

En el caso de los posibles sistemas de alto riesgo, crea cuanto antes estos seis elementos probatorios esenciales:

Sistema de gestión de riesgos: Documenta los riesgos conocidos y razonablemente previsibles, las medidas de mitigación, las decisiones sobre el riesgo residual y la frecuencia de revisión.

Procedimientos de gobernanza de datos: Registra las fuentes de datos, las comprobaciones de calidad de los datos, las evaluaciones de representatividad, los controles de sesgos, el linaje, las reglas de conservación y las políticas de acceso.

Documentación técnica: Mantén actualizados la descripción del sistema, la lógica del modelo, la finalidad prevista, las características de rendimiento, las limitaciones, los resultados de validación y la arquitectura de implementación.

Registros de eventos: Conserva registros que puedan facilitar la monitorización, las auditorías, la investigación de incidentes y la revisión posterior a la comercialización.

Diseño de la supervisión humana: Define en qué puntos las personas revisan, invalidan, detienen o escalan los resultados del sistema y asegúrate de que quienes los revisan dispongan de la información necesaria para actuar.

Medidas de precisión y ciberseguridad: Documenta los objetivos de rendimiento, las pruebas de solidez, las pruebas de simulación de adversarios, la gestión de vulnerabilidades y los controles de seguridad.

Exigir documentación sobre la GPAI

En el caso de la IA de uso general, exige a los proveedores de modelos el paquete de documentación antes de la integración. Los equipos de adquisiciones deben solicitar documentación técnica, directrices para la integración posterior, políticas de uso aceptable, información sobre las políticas de derechos de autor, resúmenes de los datos de entrenamiento cuando sea necesario y compromisos de notificación de incidentes. Estos materiales deben adjuntarse al registro del sistema de IA, en lugar de almacenarse por separado en una carpeta de contratos que nadie pueda encontrar durante una auditoría.

Asociar los controles de la Ley de IA de la UE a las obligaciones existentes

Muchas organizaciones ya cuentan con evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos del RGPD, controles de resiliencia operativa de DORA, controles de ciberseguridad de NIS2, procedimientos sectoriales de gestión de riesgos de modelos o requisitos de validación de software. El objetivo no es reconstruir esos procesos bajo una nueva etiqueta de IA, sino determinar dónde satisfacen ya los controles existentes parte de las necesidades probatorias de la Ley de IA y, después, subsanar las carencias relacionadas con la clasificación de riesgos, la documentación sobre la IA de uso general, los avisos de transparencia, la evaluación de la conformidad, la supervisión posterior a la comercialización y la notificación de incidentes.

Establecer protocolos de notificación de incidentes antes del 2 de agosto de 2026

Los equipos deben saber qué se considera un incidente grave, quién lo investiga, qué registros y documentación se necesitan, cómo se informa a los equipos jurídicos y de cumplimiento normativo y cómo se registran las medidas correctivas. Esperar hasta que un sistema de alto riesgo falle en producción deja gran parte de la respuesta a merced de una coordinación informal.

Descubre qué opinan sobre la IA generativa y la ética de la IA dos altos directivos de Snowflake: Christian Kleinerman, EVP of Product, y Jennifer Belissent, Principal Data Strategist.