Ética de la IA: principios que determinan el desarrollo de una IA responsable

Los marcos de ética de la IA varían según la institución, la jurisdicción y la audiencia a la que se dirigen, pero muchos convergen en conceptos similares: derechos humanos, equidad, transparencia, seguridad, responsabilidad y supervisión humana.

Recomendación de la UNESCO sobre ética de la IA

La recomendación de la UNESCO sobre ética de la inteligencia artificial se adoptó en 2021 y, según esta organización, constituye la primera norma mundial sobre ética de la IA. La UNESCO señala que la recomendación se aplica a sus 194 Estados miembros y sitúa en el centro los derechos humanos y la dignidad, con especial atención a la transparencia, la equidad y la supervisión humana.

El marco de la UNESCO es amplio porque aborda la IA como una cuestión social, económica y de derechos humanos, no solo como un asunto técnico de gobernanza. Abarca ámbitos como las políticas públicas, la educación, la cultura, el trabajo, el medioambiente, el género y el desarrollo, por lo que resulta útil para las organizaciones que deben abordar la IA en distintas jurisdicciones y grupos de interés.

Principios de IA de la OCDE

Los principios de IA de la OCDE promueven una IA innovadora, fiable y respetuosa con los derechos humanos y los valores democráticos. Los principios abarcan el crecimiento inclusivo, el desarrollo sostenible y el bienestar; el respeto de los derechos humanos y los valores democráticos, incluida la equidad y la privacidad; la transparencia y la explicabilidad; la solidez, la protección y la seguridad; y la responsabilidad.

Los principios de la OCDE resultan útiles para las organizaciones porque son concisos y están orientados a la formulación de políticas. Establecen un marco normativo para una IA fiable y, al mismo tiempo, dejan margen para tomar decisiones de implementación en función del contexto, el riesgo y el sector.

Directrices éticas para una IA fiable de la UE

Las directrices éticas para una IA fiable de la UE contribuyeron a establecer un enfoque europeo de la IA centrado en sistemas lícitos, éticos y sólidos. Las directrices establecen requisitos como la autonomía y la supervisión humanas; la solidez técnica y la seguridad; la privacidad y la gobernanza de datos; la transparencia, la diversidad y la equidad; el bienestar social y medioambiental; y la responsabilidad.

Las directrices también influyeron en iniciativas normativas posteriores en Europa. La Ley de IA de la UE es un marco jurídico más que un marco ético, pero convierte muchas cuestiones afines a la ética en obligaciones relativas a la gestión de riesgos de la IA, la gobernanza de datos, la transparencia, la supervisión humana y el seguimiento posterior a la comercialización de determinados sistemas de IA.

Serie IEEE 7000

La serie IEEE 7000 se centra en llevar la ética a la práctica en la ingeniería y el diseño de sistemas. Ofrece a los equipos de ingeniería una forma de incorporar valores, inquietudes de los grupos de interés y riesgos éticos a los requisitos del sistema, en lugar de tratar la ética como una revisión externa posterior a las decisiones de diseño.

Esto resulta valioso para los equipos de IA porque muchos fallos éticos tienen su origen en decisiones de producto o arquitectura: qué datos se recopilan, qué resultado se optimiza, qué usuarios quedan fuera de las pruebas, qué registros se conservan y cuántas explicaciones se ofrecen a las personas afectadas.