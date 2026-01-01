Éthique de l’IA : les principes qui façonnent le développement d’une IA responsable

Les cadres éthiques de l’IA varient selon l’institution, la juridiction et le public visé, mais beaucoup convergent vers des concepts similaires : les droits humains, l’équité, la transparence, la sécurité, la responsabilité et la supervision humaine.

Recommandation de l’UNESCO sur l’éthique de l’IA

La Recommandation de l’UNESCO sur l’éthique de l’intelligence artificielle a été adoptée en 2021 et est présentée par l’UNESCO comme la première norme mondiale sur l’éthique de l’IA. L’UNESCO précise que cette recommandation s’applique à ses 194 États membres. Elle place les droits humains et la dignité au centre des préoccupations, tout en accordant une attention particulière à la transparence, à l’équité et à la supervision humaine.

Le cadre de l’UNESCO est vaste, car il aborde l’IA sous l’angle social, économique et des droits humains, et non pas uniquement comme une question de gouvernance technique. Il couvre des domaines tels que les politiques publiques, l’éducation, la culture, le travail, l’environnement, l’égalité des genres et le développement. Il s’avère ainsi particulièrement utile pour les organisations qui doivent appréhender l’IA à l’échelle de plusieurs juridictions et groupes de parties prenantes.

Principes de l’OCDE sur l’IA

Les Principes de l’OCDE sur l’IA encouragent le développement d’une IA innovante, digne de confiance et respectueuse des droits humains et des valeurs démocratiques. Ces principes couvrent la croissance inclusive, le développement durable et le bien-être ; le respect des droits de l’Homme et des valeurs démocratiques, y compris l’équité et la confidentialité ; la transparence et l’explicabilité ; la robustesse, la sécurité et la sûreté ; ainsi que la responsabilité.

Pour les organisations, les principes de l’OCDE sont particulièrement utiles en raison de leur concision et de leur orientation politique. Ils établissent un cadre normatif pour une IA digne de confiance, tout en laissant une marge de manœuvre pour adapter la mise en œuvre en fonction du contexte, du risque et du secteur.

Lignes directrices de l’UE en matière d’éthique pour une IA digne de confiance

Les lignes directrices de l’UE en matière d’éthique pour une IA digne de confiance ont contribué à définir une approche européenne de l’IA, axée sur des systèmes licites, éthiques et robustes. Ces lignes directrices définissent des exigences clés : le facteur humain et la supervision ; la robustesse technique et la sécurité ; la confidentialité et la gouvernance des données ; la transparence, la diversité et l’équité ; le bien-être sociétal et environnemental ; ainsi que la responsabilité.

Ces lignes directrices ont également influencé les travaux réglementaires ultérieurs en Europe. Bien que le règlement de l’UE sur l’IA (EU AI Act) soit un cadre juridique et non un cadre éthique, il codifie de nombreuses préoccupations à dimension éthique en obligations concrètes concernant la gestion des risques liés à l'IA, la gouvernance des données, la transparence, la supervision humaine et la surveillance après commercialisation pour certains systèmes d'IA.

Série IEEE 7000

La série IEEE 7000 se concentre sur l’opérationnalisation de l’éthique dans l’ingénierie et la conception de systèmes. Elle permet aux équipes d'ingénierie d'intégrer les valeurs, les préoccupations des parties prenantes et les risques éthiques directement dans les exigences du système, plutôt que de traiter l'éthique comme une simple étape d'évaluation externe une fois les décisions de conception déjà arrêtées.

Pour les équipes d'IA, cela est précieux car de nombreux manquements éthiques commencent par des choix de produit ou d'architecture — quelles données sont collectées, quel résultat est optimisé, quels utilisateurs sont exclus des tests, quels journaux sont conservés et quel niveau d'explication est accessible aux personnes concernées.