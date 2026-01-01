AI倫理：責任あるAI開発を形作る原則

AI倫理はゼロから作られたものではありません。医療の意思決定や研究のリスクを評価するために、昔から使われてきた生命倫理の原則がベースになっています。Luciano Floridi氏とJosh Cowls氏の広く引用されているフレームワークでは、社会におけるAIの5つの核となる原則として、善行（Beneficence）、無危害（Non-Maleficence）、自律性（Autonomy）、正義（Justice)、説明可能性（Explicability）を挙げています。最初の4つは医療の生命倫理から受け継いだものですが、最後の説明可能性は、AIの中身を理解し、責任の所在を明確にするために、あとから追加されたものです。

自律性

自律性とは、人間の主体性を尊重することを意味します。AIシステムで言えば、ユーザーへの丁寧な説明や、拒否する権利（オプトアウト）の保証、重要な決断には必ず人間が関与するレビューを行うこと、そして自動化のせいで人間の選択肢が勝手に狭められないようにすることを指します。

たとえば、採用モデルは過去のパフォーマンスシグナルに基づいて候補者をランク付けする場合がありますが、自律性には技術的に正確なランキング以上のものが求められます。つまり、候補者を単なるAIの点数だけで片付けてはならないのです。もしデータが間違っていても修正できず、再審査も出せず、なぜ落とされたのか理由すら分からない、といった理不尽な状況は避けなければなりません。

善行

善行とは、AIシステムは社会に貢献するものであるべきだ、という意味です。具体的には、サービスが使いやすくなること、対応が早くなること、生産性が上がること、リスクや異常の検知精度が高まること、そして、ブレのない一貫した判断ができるようになること、などが挙げられます。たとえば、医療現場での見落とし防止、顧客対応の適切な振り分け、行政手続きの簡素化などがこれに当たります。こうした仕組みが、実際に目に見える効果を上げ、関わる人すべてにその恩恵が行き渡ることで、初めて善行の目的を果たしたと言えます。

実務においては、良かれと思って導入したAIが、実は予想外の副作用をもたらしていないか、という点まで考慮しなければなりません。だからこそチームは、AIを導入したことで、これまでのやり方と比べて、本当に成果が上がっているかを評価するのです。しかし、全体としては便利になっても、特定の人たちだけにリスクを押し付ける形になっては意味がありません。これが、善行の追求に他原則とのバランスが必要な理由です。

無危害

無危害とは、一言で言えば「まず、誰にも害を与えないこと」です。AIにおける害とは、身体的な危害だけでなく、金銭、メンタル、評判、そして社会への悪影響など、あらゆる形となって現れます。たとえば、危険なアドバイスの提示、差別的な判定、個人情報などのデータ漏洩、重要業務でのAIの誤作動、さらにはチャットボットが専門外のことに対してもっともらしい嘘で指示を出すことなどが、こうした実害を引き起こす原因になります。

無危害を実現するには、チームがAIの展開前に予見できる危害を特定したうえで、さらに本番環境で発生する害も常時監視する必要があります。これらの中には、AI自体のバグや悪用、人間による過信だけでなく、開発時のテストデータでは見つからず、リリース後に現場で初めて表面化する想定外の連鎖反応まで含まれます。