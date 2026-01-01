Il modo più chiaro per comprendere cosa richiede il GDPR a un programma di governance consiste nell’associare i singoli articoli alle capacità operative che implicano.

Articolo del GDPR Requisito Risposta del programma di governance Articolo 5: principi applicabili al trattamento di dati personali Esattezza, minimizzazione dei dati, limitazione della finalità e limitazione della conservazione Classificazione dei dati, monitoraggio della qualità, policy di conservazione ed eliminazione e standard di trattamento basati sulle finalità Articolo 25: protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita Protezione dei dati integrata nella progettazione del trattamento e nelle impostazioni predefinite Mascheramento basato su tag, accesso secondo il principio del privilegio minimo, limitazione predefinita dei dati personali ed ereditarietà delle policy Articolo 30: registri delle attività di trattamento Tenuta dei registri delle attività di trattamento Catalogo dati, data lineage, inventario dei trattamenti e registri di titolarità Articolo 32: sicurezza del trattamento Misure tecniche e organizzative adeguate Controllo degli accessi basato sui ruoli, crittografia, controlli a livello di colonna, monitoraggio Articolo 35: valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) Valutazione dei trattamenti ad alto rischio prima dell’implementazione Classificazione del rischio, workflow per la DPIA, verifica della governance e percorso di approvazione Articolo 37: designazione del responsabile della protezione dei dati Nomina di un responsabile della protezione dei dati in circostanze specifiche Ruoli di governance definiti, percorsi di escalation, autorità di verifica e accesso ai registri Articolo 5(2): responsabilizzazione Dimostrazione della conformità ai principi del GDPR Audit trail, documentazione delle policy, monitoraggio e raccolta delle evidenze

Questa corrispondenza è utile perché il GDPR è formulato come un regolamento, non come una guida all’implementazione. Stabilisce ciò che deve essere garantito: i dati devono essere accurati, i trattamenti devono essere registrati e gli accessi devono essere appropriati, senza specificare i sistemi o i processi necessari per far rispettare tali requisiti. Un programma di governance svolge questa funzione.

L’articolo 25 merita particolare attenzione. La “protezione dei dati fin dalla progettazione” (privacy by design) richiede che la protezione sia integrata nel trattamento sin dall’inizio e che l’accesso ai dati personali sia limitato di default, anziché concesso di default. In termini di governance, ciò significa classificare i dati durante o in prossimità dell’ingestion, associare i controlli agli asset di dati e applicare automaticamente la logica delle policy, senza affidarsi a valutazioni umane caso per caso.

I requisiti di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) previsti dall’articolo 35 si applicano specificamente ai trattamenti ad alto rischio: monitoraggio sistematico su larga scala, categorie particolari di dati e processi decisionali automatizzati con effetti significativi. Non tutti i trattamenti richiedono una DPIA, ma un programma di governance deve prevedere un percorso chiaro per determinare quando è necessaria e sottoporla alla verifica appropriata.