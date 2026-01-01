Polaris Catalog maintenant en open source

En juin 2024, Snowflake a annoncé Polaris Catalog pour offrir aux entreprises et à la communauté Iceberg de nouveaux niveaux de choix, de flexibilité et de contrôle sur leurs données. Il permet des architectures de lakehouse plus ouvertes et sécurisées avec une large interopérabilité en lecture et écriture et des contrôles d'accès cross-engine Apache Iceberg™ a considérablement amélioré la mobilité des données en établissant une vaste communauté autour d’une norme ouverte. L’étape logique suivante consiste en un catalogue ouvert et communautaire complémentaire à Iceberg. Cela ouvre la voie à une interopérabilité véritablement indépendante des fournisseurs souhaitée par de nombreuses entreprises.

À ce jour, Polaris Catalog est disponible en open source sous licence Apache 2.0 et disponible sur GitHub. Le nouveau service Snowflake basé sur Polaris Catalog est désormais disponible en public preview pour les clients Snowflake.