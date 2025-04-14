Le ministère de la Défense (DOD) prend des mesures pour améliorer le niveau de préparation, reconstruire la base militaire et industrielle, offrir les meilleurs systèmes disponibles et assurer la responsabilité financière. Les données sont l’actif sous-jacent qu’il faut exploiter pour atteindre ces objectifs. Alors que le DOD continue d'évoluer en tant qu'organisation axée sur les données, le stockage et l'accès sécurisé à des données contrôlées font partie intégrante des opérations, que ce soit sur le champ de bataille ou dans le back office, et le besoin de solutions d'entreprise efficaces et axées sur la sécurité augmente.

C’est pourquoi Snowflake est fier d’annoncer que nous avons obtenu l’autorisation provisoire (PA, Provisional Authorization) de niveau d’impact 5 (IL5, Impact Level 5) sur AWS GovCloud – États-Unis d’Amérique. Grâce à cette autorisation, Snowflake peut désormais proposer des solutions aux entreprises nécessitant le niveau de protection le plus élevé du DOD pour les informations non classifiées contrôlées (CUI) telles que les informations personnelles sensibles, les informations de sécurité des infrastructures critiques ou les documents juridiques, ainsi que les données stratégiques et les systèmes de sécurité nationaux.

L’autorisation englobe tous les organismes et services militaires du DOD, y compris l’Armée de terre, la Marine, la Force aérienne, la Force spatiale, le Corps des Marines, la Garde côtière et les Commandements de combattants, qui peuvent désormais utiliser Snowflake. Elle s’étend également aux partenaires de mission admissibles, aux agences connexes, aux universités et à l’ensemble de l’écosystème, y compris aux fournisseurs du secteur de l’industrie de la défense.

Snowflake peut prendre en charge le large éventail d’informations et de données non classifiées contrôlées, ce qui permet des opérations plus efficaces et sécurisées dans l’ensemble de l’écosystème de défense. Une grande partie de l’écosystème de défense fonctionne avec des données CUI, ce qui nécessite des solutions IL5 capables d’assurer la sécurité et la conformité adéquates des données. Notre accréditation permettra aux clients gouvernementaux de déployer une plateforme de bout en bout, entièrement gérée et sécurisée, des initiatives pilotes aux workloads à l'échelle du DOD. Et pour la base industrielle et les partenaires logiciels, Snowflake peut faire partie de l’architecture qui fournit des solutions et des services au DOD.

Le DOD reconnaît que les solutions et plateformes disponibles sur le marché sont nécessaires pour résoudre les problèmes les plus complexes. Grâce à Snowflake, le DOD aura désormais accès à des capacités améliorées pour utiliser des données stratégiques à l'appui d'opérations qui font progresser les objectifs de sécurité nationale. Voici quelques-uns des nombreux cas d'usage possibles :

Gestion financière : une gestion financière de classe mondiale qui accélère le niveau de préparation à la mission en offrant une source de budgétisation unifiée, des informations en temps quasi réel, une responsabilisation accrue, des rapports complets et une gestion efficace des coûts.

Fiabilité et performances des actifs : maintenance prédictive, planification automatisée, jumeaux numériques et réparation rapide basée sur les données et l’IA pour augmenter la disponibilité et réduire les perturbations.

Logistique et supply chain : amélioration de la gestion des stocks et des opérations grâce à une plus grande visibilité, une aide à la prise de décision, une efficacité opérationnelle et une prévision de la demande accrues.

Cybersécurité : une plateforme globale pour des données unifiées, une visibilité quasi illimitée et des analyses puissantes qui aident à éliminer les angles morts dans les données de sécurité, renforcent la réponse aux incidents grâce à une surveillance unifiée et fournissent un référentiel complet pour toutes les données de sécurité.

Intelligence open source (OSINT) : un moyen d’enrichir les données à partir de sources accessibles au public afin d’accélérer la prise de décision, d’effectuer des recherches stratégiques, de recueillir des analyses des opinions et d’effectuer des prévisions économiques.

Snowflake peut offrir au DOD de nombreux autres avantages, notamment une gouvernance intégrée. Snowflake Horizon Catalog est une suite entièrement incorporée de fonctionnalités de sécurité et de conformité qui fournit aux gouverneurs et aux gestionnaires de données les outils dont ils ont besoin pour protéger leurs données à un niveau granulaire. Et la plateforme intègre l’efficacité à chaque étape : elle est facile à utiliser et aide les utilisateurs techniques et non techniques. En tant que service entièrement géré, Snowflake est facile à déployer et à patcher, et facile à intégrer aux autres solutions.

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