Le service entièrement géré de Snowflake a toujours été plus que simplement serverless

Alors que l’analytics entre dans l’ère de l’IA d’entreprise, les exigences des clients en matière de plateforme robuste, facile à utiliser, connectée et fiable pour leurs besoins actuels et futurs en matière de données restent inchangées.

Le « serverless computing » a permis à nos clients d’utiliser les capacités du cloud sans provisionner, déployer et gérer les ressources matérielles ou logicielles. Snowflake a adopté le serverless depuis sa fondation en 2012. Nos clients fournissent leur code pour charger, gérer et interroger les données et nous nous occupons du reste. Avec certaines plateformes serverless, les clients doivent encore rassembler des services disparates provenant d’un ou de plusieurs fournisseurs, par exemple, dans le cas où le calcul est géré par le fournisseur mais pas le stockage.

En outre, la plupart des fournisseurs nécessitent un temps et des ressources significatifs pour la mise en route et la désactivation des clusters, les mises à niveau perturbatrices, la refactorisation du code ou même les migrations vers de nouvelles éditions pour accéder à des fonctionnalités telles que les capacités serverless et les améliorations de performances. Bien que la plupart disposent de fonctionnalités de sécurité et de gouvernance, elles peuvent exiger que le client intègre plusieurs services pour fournir une solution complète, ou pire encore, peuvent ne pas être disponibles dans les versions antérieures du produit, ce qui force les mises à niveau. Le problème est exacerbé pour les clients avec des déploiements inter-régions et cross-cloud, en particulier en cas de risques de panne ou de catastrophe. Enfin, les entreprises ont toujours collaboré en utilisant des technologies héritées et inefficaces nécessitant la récupération de fichiers à partir de serveurs FTP, le scraping d’API et des pipelines de données complexes. Ces processus étaient coûteux et chronophages et introduisaient également des risques de gouvernance et de sécurité, car une fois les données déplacées, les clients perdent tout contrôle. En conséquence, les données étaient souvent sous-exploitées. Certains fournisseurs utilisent un modèle de partage fédéré, qui peut fonctionner dans certaines situations mais peut entraîner une mauvaise prévisibilité et un mauvais contrôle des coûts.

Snowflake, de son côté, est non seulement serverless depuis sa fondation, mais fournit également un service entièrement géré qui est vraiment simple, connecté à travers votre parc de données et fiable, comme l’attestent des milliers de clients.

Snowflake est simple

Les entreprises ont toujours dû se différencier en accélérant le délai de rentabilisation grâce à la gestion et à l’évolutivité des données de bout en bout. L’évolution vers l’IA rend ces besoins encore plus nécessaires. Disposer d’une plateforme qui facilite la mise en œuvre d’innovations telles que l’IA générative est impératif.

Alors que les entreprises se précipitent pour tirer le maximum de valeur des données et de l’IA, les budgets sont également scrutés de près. Les entreprises sont constamment obligées de faire plus avec moins. Elles ont donc besoin d’une solution économique avec des contrôles des coûts faciles à utiliser.

Le service entièrement géré de Snowflake prend en charge la gestion de la plateforme et apporte l’IA à vos données tout en offrant un moteur en constante amélioration avec une gestion intégrée des coûts pour optimiser en permanence la valeur pour ses clients. Ces fonctions sont les suivantes :

Administration automatisée : grâce à Snowflake, il y a un minimum de boutons à tourner : elle fonctionne dès la première utilisation. L’utilisation continue nécessite peu de réglage ou d’optimisation, et les tâches de maintenance telles que l’exécution de commandes d’entretien se déroulent en arrière-plan sans effort ni impact pour le client. Cela a un effet significatif sur le coût total de possession, en permettant d’économiser un temps précieux d’administration et donc des coûts, qui peuvent désormais être réaffectés au lancement de nouveaux produits et à la réalisation plus rapide de projets de données.

Mise à l’échelle instantanée : avec un service entièrement géré comme Snowflake, il existe une réserve de ressources qui permet une évolutivité instantanée. Comme ces ressources sont exécutées dans le VPC du fournisseur, elles peuvent être partagées entre tous les clients de cette région pour permettre une mise à l'échelle sans effort des ressources. Avec un service géré par le client, les clients exécutent le calcul dans leur propre tenancy. Par conséquent, s’ils veulent un pool supplémentaire, ils doivent le payer, ce qui va à l’encontre de l’objectif de l’élasticité prise en charge par le cloud. Pour la plupart des plateformes gérées par le client, il y a un délai pour ajouter ou supprimer de la capacité, le client devant gérer l’instance, charger le logiciel et le joindre au cluster, des choses qui se produisent instantanément avec Snowflake.

Des mises à niveau sans interruption : Snowflake gère toutes les mises à niveau et tous les correctifs de version logicielle, sans perturbation de la clientèle. Nous nous occupons de planifier, d’exécuter et de vérifier les mises à niveau, et ce, à l’aide d’un processus continu sans temps d’arrêt. Cela signifie également que tous les clients utilisent le même logiciel avec les mêmes capacités. Lorsque vous lisez la documentation sur les offres PaaS (Platform-as-a-Service), vous voyez souvent des références à des fonctionnalités qui ne sont pas prises en charge dans certaines versions du service, ainsi qu’à des fenêtres d’arrêt pour la maintenance planifiée. Aucun de ces éléments ne pose problème avec Snowflake.

AI intégrée : Snowflake apporte l’IA aux données de nos clients et ceux-ci peuvent exploiter des modèles, tels que Snowflake Arctic et Claude d’Anthropic, pour des tâches telles que le traitement de texte, l’analyse des opinions et les résumés personnalisés avec Snowflake Cortex AI, les capacités d’IA générative de Snowflake. Ils peuvent accéder à plusieurs interfaces de codage, notamment en SQL et Python, et à Snowflake AI & ML Studio, pour profiter d’un développement no-code. Cortex AI a également permis la création d’une suite de produits d’IA générative, dont Snowflake Copilot, un assistant alimenté par l’IA qui vous aide à effectuer des tâches dans Snowflake, et Document AI, une gamme de services qui utilisent le machine learning pour comprendre et extraire des données issues de différents types de documents.

Visibilité, contrôle et optimisation des coûts grâce à une interface intuitive : l’interface de gestion des coûts de Snowflake a une vue d’ensemble des comptes et des organisations pour suivre facilement les dépenses et les indicateurs d’utilisation, comme les requêtes les plus coûteuses, avec des approfondissements. Elle montre également comment la valeur d’un crédit Snowflake évolue avec le temps. Nos clients peuvent également contrôler les dépenses Snowflake dans l'interface via des moniteurs de ressources pour fixer des limites à l'utilisation des crédits, recevoir des notifications et prendre des mesures sur les entrepôts virtuels qui approchent ou dépassent les limites spécifiées. Budgets est une autre fonctionnalité de l’interface qui permet de contrôler les dépenses. Nos clients peuvent spécifier une limite de dépense au niveau du compte ou pour un groupe personnalisé de ressources consommatrices de crédit et recevoir des notifications en cas de dépassement prévu des limites. En outre, les informations sur les coûts dans l’interface présentent les possibilités d’économies, telles que de grandes tables qui n’ont pas été interrogées récemment, afin d’optimiser l’utilisation des ressources.

Améliorations automatiques des performances : Snowflake déploie automatiquement des améliorations de performances régulières dans les délais de requête et le traitement des requêtes, dont les clients peuvent bénéficier sans avoir à prendre de mesures. Ces améliorations des performances de Snowflake observées par les clients réels au fil du temps peuvent être suivies régulièrement grâce au Snowflake Performance Index (SPI). En fait, au cours des 26 derniers mois, Snowflake a amélioré la durée des requêtes de 40 %.

Snowflake est connecté

Les équipes data et les développeurs passent d’innombrables heures à construire une infrastructure pour copier et déplacer des données. Ce défi est exacerbé par l’augmentation des volumes de données, la surveillance réglementaire et le fait que toutes les données nécessaires ne se trouvent pas dans une seule entreprise. Pour optimiser les informations et la valeur des données, les équipes doivent collaborer rapidement et facilement sur les données non seulement avec d’autres membres de leur organisation, mais aussi avec leurs partenaires, fournisseurs ou même leurs clients. Et lorsqu’ils identifient un produit de données qu’ils souhaitent acheter auprès d’un tiers, ils devraient être en mesure d’évaluer, de payer et d’intégrer facilement ce produit.

Pour faire preuve de réactivité et avoir la flexibilité d’utiliser les meilleurs outils pour différents flux de travail, les clients ne doivent pas être enfermés dans un fournisseur ou une technologie spécifique. Au lieu de cela, ils doivent concevoir leurs écosystèmes de données autour de formats de données ouverts et interopérables de sorte que plusieurs moteurs de requête et de transformation puissent fonctionner sur les mêmes données sans ingestion ni traduction.

Le noyau de Snowflake est notre riche écosystème de données, permis par notre partage sans ETL et notre interopérabilité avec les formats de table ouverts, pour aider nos clients à maximiser la valeur de toutes leurs données, applications et de tous leurs modèles :

Partage de données simplifié : Snowflake a été le pionnier du partage de données préservant la confidentialité sans avoir à déplacer les données grâce à une technologie moderne basée sur le contrôle d'accès qui s'étend sur toutes les régions et tous les clouds. Ces capacités de partage ont été étendues à l’intégration zéro copie des applications SaaS et prennent même en charge les modèles de ML et les extensions de connaissances pour étendre les capacités de Snowflake Cortex Search et Snowflake Intelligence.

Collaboration interne et externe sécurisée : grâce à Snowflake, nos clients peuvent facilement trouver et accéder à des tableaux de bord, des worksheets, des données, des modèles, des applications et de la documentation, de l'intérieur et de l'extérieur de leur organisation avec Universal Search. Ils peuvent ensuite explorer et intégrer les données, applications et produits d’IA d’autres équipes au sein de leur organisation via la Marketplace interne, ou plus de 680 partenaires et fournisseurs dans plus de 18 catégories via la Marketplace Snowflake. Nos clients peuvent accélérer l’acquisition de données et d’applications avec la possibilité d’acheter directement via la Marketplace Snowflake et peuvent même utiliser les contrats de capacité Snowflake existants.

Stockage interopérable : Snowflake permet à ses clients d’accéder à des données structurées, semi‑structurées et non structurées, et de les traiter de manière fluide, sans silo ni délai. Les automatisations et optimisations uniques comprennent le chiffrement par défaut, la compression intégrée du stockage et l’accès rapide aux données, même à l’échelle du pétaoctet. La flexibilité de Snowflake permet aux entreprises de déployer un large éventail de modèles architecturaux, y compris de type data lake, data warehouse, data lakehouse ou data mesh. La compatibilité avec les données on‑premise et les formats de table ouverts, tels qu’Apache Iceberg, augmente d’autant plus la valeur de Snowflake pour le patrimoine de données des entreprises.

Snowflake est digne de confiance

Ces dernières années, la sécurité, la gouvernance et la continuité de l’activité ont été essentielles, mais à mesure que les entreprises s’étendent à de nouveaux cas d’usage de l’IA et créent des data meshes à travers les régions et les clouds, la confiance devient encore plus stratégique.

Le service entièrement géré de Snowflake offre une solution d’entreprise prête à l’emploi et de confiance avec une sécurité, une gouvernance et une continuité des activités/récupération après sinistre unifiées quels que soient les régions et les clouds :

Catalogue Snowflake Horizon prêt à l’emploi : grâce à Snowflake Horizon Catalog, les administrateurs de sécurité et les Chief Information Security Officers peuvent mettre en œuvre uniformément des contrôles d'accès sur tous les clouds et découvrir et résoudre rapidement les risques de sécurité cross-cloud. Parallèlement, les responsables de la gouvernance des données et les stewards peuvent facilement appliquer des protections de gouvernance intégrées et éprouvées aux contenus sensibles, tandis que les équipes data peuvent rapidement rechercher, découvrir, accéder à et partager des données gouvernées, des applications et des modèles de l’ensemble de leur écosystème pour booster la collaboration préservant la confidentialité. Les fonctionnalités avancées de Horizon Catalog peuvent même être étendues aux Apache Iceberg™ Tables créées par tout autre moteur compatible dans Snowflake Open Catalog, une fois ces tables intégrées et synchronisées avec Snowflake.

Continuité de l’activité et récupération après sinistre prêtes à l’emploi : Snowflake permet à ses clients de protéger facilement leurs comptes et jeux de données stratégiques afin de maintenir leur disponibilité. Nous fournissons une réplication et une synchronisation transparentes des bases de données, des comptes, des pipelines et plus encore, depuis un seul et même endroit entre les régions et les clouds, à des fins de résilience, de durabilité et de basculement en cas d’événement imprévu ou par choix en fonction des changements de stratégie commerciale.

La puissance de la plateforme Snowflake

De nombreux acheteurs d’entreprise ont du mal à choisir la plateforme data adaptée à leurs besoins, se concentrant uniquement sur les différences de fonctionnalités et de prix pour faire leur choix. Mais comparer un service entièrement géré à un service géré par le client, même serverless, devient plus complexe si l’on tient compte de la valeur de toutes les automatisations et capacités prêtes à l’emploi décrites ici. Avec un service géré par le client, les entreprises doivent s’attendre à planifier, mettre en œuvre et gérer elles-mêmes ces fonctionnalités. Ainsi, lors du calcul du TCO, elles doivent tenir compte de tout le temps, de tous les efforts et de tous les coûts supplémentaires nécessaires pour embaucher, former et dédier des ressources à la gestion de ces fonctionnalités, ressources qui pourraient autrement être consacrées au lancement de produits et à l’achèvement plus rapide de projets de données. Ces coûts supplémentaires rendent souvent le coût total d’exploitation des solutions gérées par le client bien plus élevé que celui d’un service entièrement géré.

En comparaison, Snowflake possède plus d’une décennie d’expérience dans la prestation d’un service entièrement géré, conçu dans une optique de facilité d’utilisation, de connectivité et de confiance pour aider ses clients à se préparer aux évolutions technologiques qui se présentent à eux. Nos clients Pfizer et OM1 vous expliquent comment Snowflake a révolutionné leurs besoins en matière de données et d’IA :

« Snowflake a été stratégique pour simplifier notre socle data, et nous a permis de résoudre des problèmes de simultanéité et de silos de données à l’échelle de l’entreprise. La plateforme est facile à utiliser, il n'y a pas de maintenance et l'administration de la base de données est considérablement réduite. Cela nous donne des fonctionnalités que nous ne pouvons obtenir nulle part ailleurs, et cela nous coûte moins cher... Maintenant, lorsque différentes unités commerciales ont besoin de partager des données, elles se trouvent dans un seul et même endroit, conforme, sécurisé et fiable. Snowflake a joué un rôle clé pour nous aider à atteindre notre objectif One Pfizer. »

Steve Ring, Director of Enterprise Database Solutions, Pfizer

En savoir plus sur le parcours Snowflake de Pfizer.

« Nous avions entrepris de simplifier l’ensemble de notre écosystème. Alors que nous avions déplacé nos données vers Snowflake, nous disposions d’un écosystème complexe de calcul réparti entre AWS, Databricks et des logiciels personnalisés. Bien que ce système fonctionnait, il était accompagné de coûts et de frais opérationnels assez élevés. D’un point de vue commercial, tout est question d’efficacité. Nous voulons que nos data engineers passent leur temps à innover et à résoudre des problèmes complexes, et non à entretenir des plateformes. Pour simplifier son écosystème, OM1 a transféré son traitement de données de sa plateforme précédente vers Snowflake, ce qui lui a permis de gagner en efficacité, en performances et de réduire ses coûts. »

Eric Schrock, CTO, OM1

En savoir plus sur le parcours Snowflake d'OM1.