Priorisation : le point pivot entre démonstration de faisabilité et production

Cependant, le défi est de savoir par où commencer. La réponse se trouve dans l’avant-projet : ce que vous faites avant même de lancer l’outil. Imaginez construire une maison sans plans. Mais avant même que l’architecte ne mette le crayon sur papier, il existe une liste de souhaits de fonctionnalités pour cette maison de rêve. Comment envisagez-vous votre vie dans cette maison ? « Eh bien, nous aimerions profiter de la vue magnifique. Pour maximiser la vue, nous aimerions de grandes fenêtres ou un porche enveloppant. Nous voudrions également assurer l’aspect fonctionnel de la maison avec de nombreux rangements, alors n’oubliez pas l’espace de rangement. » Pour avoir récemment suivi ce processus, je le sais bien. Ma liste de souhaits était longue.

Puis vient le plus difficile. Vous avez un budget et probablement un ensemble de règles à suivre, comme le code de la construction ou les ordonnances de quartier. Les contraintes nécessitent de faire des choix difficiles et de donner la priorité à certaines fonctionnalités plutôt qu’à d’autres. Idéalement, vous pouvez commencer avec des bases solides et des fonctionnalités clés et permettre que d’autres puissent être ajoutées plus tard. Et peut-être devrez-vous apprendre à faire certaines choses vous-même pour que vos fonctionnalités souhaitées deviennent des projets de bricolage. Mais certains de ces projets ne verront probablement pas le jour.

Vous vous reconnaissez ? Peut-être avez-vous construit une maison. Ou peut-être avez-vous élaboré une stratégie data et IA et commencé à l’utiliser. Vous avez évangélisé les opportunités et testé un certain nombre de pilotes, mais maintenant il est temps de déterminer ce qui fait la différence.