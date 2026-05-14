Snowflake investit dans RightRev pour ajouter l’automatisation comptable des revenus à l’AI Data Cloud

La tarification à la consommation permet à Snowflake d’équilibrer la puissance d’une véritable élasticité du cloud avec une visibilité claire sur l’utilisation et les dépenses. Selon The State of Usage-Based Pricing: Second Edition, trois entreprises SaaS sur cinq intègrent désormais une forme de tarification à l’utilisation dans leurs offres. C’est pourquoi Snowflake Ventures réinvestit dans notre partenaire RightRev, une plateforme cloud de gestion de comptabilisation des revenus créée pour faciliter l’amélioration des processus de reporting financier, en particulier les modèles de revenus à la consommation.

Dans le cadre de son investissement d’amorçage en 2023, auquel Snowflake Ventures a participé, RightRev s’est restructuré sur la plateforme Snowflake, ce qui lui a permis de réduire ses coûts de 60 %, de réduire les mouvements de données et d’optimiser considérablement ses flux de travail. Plus de la moitié des clients de RightRev sont des clients communs avec Snowflake, et les équipes de gestion des revenus et de comptabilité de Snowflake utilisent déjà RightRev comme logiciel de comptabilisation des revenus de base, avec des performances améliorées de 60 % par rapport aux solutions précédentes. D’autres investissements dans RightRev continueront d’aider à accélérer le développement de produit pour répondre aux besoins des clients communs qui cherchent à évaluer le niveau de préparation GAAP, à automatiser les calculs fastidieux des SSP et à prendre en compte les modifications contractuelles, le tout dans l’AI Data Cloud de Snowflake.

RightRev a été fondée en 2020 par Jagan Reddy, un vétéran du secteur des logiciels de comptabilisation des revenus. Fort de son expérience en tant que fondateur de Leeyo Software, Jagan Reddy a reconnu les défis actuels en matière de comptabilisation des revenus pour les entreprises modernes. Porté par sa vision de créer une solution hyperdimensionnelle qui simplifie la vie des contrôleurs et des comptables, il a créé RightRev en tant que fournisseur de solutions financières et comptables dans le cloud spécialisé dans l’automatisation de la comptabilisation des revenus.

Nous nous réjouissons des capacités améliorées que ce partenariat plus étroit offrira à nos clients. Pour plus d’informations sur la comptabilisation des revenus avec RightRev, réservez une démo avec leur équipe.