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¿Qué es la visión artificial? Aplicaciones y casos de uso

Descubre qué es la visión artificial y cómo funciona. Conoce sus capacidades, casos de uso, ejemplos y tendencias futuras en el análisis visual basado en IA.

  • Descripción general
  • ¿Qué es la visión artificial?
  • Visión artificial e inteligencia artificial
  • Cómo funciona la visión artificial
  • Tareas y capacidades de la visión artificial
  • Aplicaciones y ejemplos de la visión artificial
  • Ventajas de la visión artificial
  • Desafíos de la visión artificial
  • El futuro de la visión artificial
  • Conclusión
  • Preguntas frecuentes sobre visión artificial
  • Clientes que usan Snowflake
  • Recursos de Snowflake

Descripción general

La visión artificial es una rama de la inteligencia artificial (IA) que entrena a las máquinas para interpretar y comprender el mundo visual. Ofrece a los ordenadores la capacidad de analizar imágenes y vídeo como lo hacen los seres humanos: identificando objetos, reconociendo patrones y sacando conclusiones de lo que ve.

La visión artificial impulsa un número cada vez mayor de sistemas inteligentes que automatizan tareas que antes dependían de los ojos humanos. Desde el escaneado de etiquetas de productos en almacenes hasta la detección de defectos en las líneas de producción o la lectura de exploraciones médicas, la visión artificial procesa datos visuales en tiempo real y devuelve información a los sistemas empresariales. El resultado es un análisis más rápido, menos errores y una toma de decisiones más inteligente en todos los sectores.

¿Qué es la visión artificial?

En esencia, la visión artificial enseña a las máquinas a dar sentido a lo que ven. Combina ciencias de la computación, matemáticas y aprendizaje automático (ML) para extraer significado de imágenes digitales y vídeo. El objetivo no es solo capturar imágenes, sino interpretarlas al identificar lo que hay en una foto, comprender su contexto y actuar en función de esa información.

El campo se basa en varias capacidades fundamentales. El reconocimiento de imágenes permite a los sistemas clasificar lo que ven; por ejemplo, distinguir un gato de un perro o un peatón de una señal de tráfico. La detección de objetos va un paso más allá al localizar esos elementos dentro de una imagen y hacerles seguimiento a lo largo del tiempo. El análisis de patrones lo conecta todo y ayuda a los algoritmos a reconocer formas, movimientos o texturas recurrentes que revelan información más amplia.

A diferencia del procesamiento de imágenes tradicional, que se centra en mejorar o comprimir los datos visuales, la visión artificial busca la comprensión. También se diferencia de otras ramas de la IA, como el procesamiento del lenguaje natural (PLN) o los sistemas de decisión, porque se centra en cómo las máquinas interpretan el mundo a través de píxeles, en lugar de palabras o números.

Visión artificial e inteligencia artificial

La visión artificial es un elemento del ecosistema más amplio de la inteligencia artificial. La IA es un campo amplio centrado en crear sistemas que aprenden, razonan y actúan de formas que asociamos con la inteligencia humana. Incluye disciplinas como el procesamiento del lenguaje natural, que ayuda a los ordenadores a comprender el habla y el texto; la robótica, que combina el movimiento mecánico con la percepción; y los sistemas de decisión, que analizan datos para elegir acciones óptimas.

La visión artificial ocupa la rama visual de este ecosistema. Mientras que otros sistemas de IA trabajan con palabras, números o datos estructurados, la visión artificial se centra en los píxeles. Entrena modelos para extraer significado de entradas visuales, convirtiendo imágenes y vídeo sin procesar en información sobre la que se puede actuar.

Cómo funciona la visión artificial

Todo sistema de visión artificial empieza con una imagen. Esa imagen puede venir de la cámara de un smartphone, de un sensor industrial o de una fuente satelital, pero el proceso empieza igual: capturando datos visuales sin procesar. Antes de que se realice cualquier análisis, el sistema limpia y estandariza esos datos mediante el preprocesamiento, que consiste en ajustar la iluminación, la escala y el ruido para que las imágenes estén listas para su interpretación.

A continuación se produce la extracción de características, en la que los algoritmos identifican detalles significativos como bordes, colores, formas o texturas. Después, estas características se comparan con patrones aprendidos para clasificar lo que se está viendo. Por ejemplo, un sistema entrenado para detectar grietas en la superficie de un puente o códigos de barras en paquetes aprende las firmas visuales que definen cada objetivo y utiliza esas indicaciones para emitir evaluaciones rápidas y precisas.

La visión artificial moderna se basa en gran medida en el aprendizaje profundo, especialmente en las redes neuronales convolucionales (CNN). Estos modelos aprenden automáticamente a reconocer características visuales cada vez más complejas —primero bordes y líneas, y después objetos y escenas— al procesar enormes conjuntos de datos de imágenes etiquetadas. Una vez entrenadas, las CNN pueden ejecutar inferencia en tiempo real, reconociendo y categorizando al instante lo que capta una cámara.

Muchas aplicaciones también utilizan bucles de retroalimentación que permiten que los sistemas mejoren a medida que avanzan. Cuando un modelo comete un error, como identificar mal un objeto, la corrección se convierte en nuevos datos de entrenamiento, lo que va afinando la precisión del sistema con el tiempo. Combinados con cómputo de alta velocidad y una implementación en la nube o en edge computing, estos modelos impulsados por retroalimentación permiten que cámaras y sensores interpreten su entorno y respondan en milisegundos.

Tareas y capacidades de la visión artificial

La visión artificial combina múltiples capacidades que permiten que las máquinas no solo vean, sino que también interpreten lo que ven. Cada una se apoya en las demás para crear sistemas capaces de procesar imágenes y vídeo, reconocer patrones y tomar decisiones fundamentadas en tiempo real. Estas capacidades incluyen:

 

Detección de objetos y clasificación

Son los cimientos de la mayoría de los sistemas de visión artificial. La detección localiza objetos dentro de una imagen, como coches en imágenes de tráfico o productos en una estantería, mientras que la clasificación identifica qué son esos objetos. Ambas capacidades constituyen la base de la automatización en ámbitos que van desde la fabricación hasta la conducción autónoma.

 

Reconocimiento facial y análisis de emociones

Estos modelos cartografían puntos de referencia faciales y los comparan con patrones almacenados, lo que permite aplicaciones que van desde la autenticación biométrica segura hasta la medición del sentimiento del cliente en entornos de retail y entretenimiento.

 

Segmentación y anotación de imágenes

La segmentación descompone los elementos visuales en regiones más pequeñas y etiquetadas para que los sistemas puedan entender escenas complejas. Por ejemplo, un modelo de diagnóstico por imagen médica puede aislar tipos de tejido en un escáner para ayudar a los radiólogos a detectar anomalías con mayor precisión.

 

OCR y comprensión de documentos

El reconocimiento óptico de caracteres (OCR) traduce texto visual, como facturas, documentos de identidad o notas manuscritas, a datos legibles por máquina. Esto permite automatizar el procesamiento de documentos y la introducción de datos a escala.

 

Reconocimiento de actividad y seguimiento de movimiento

Estas capacidades permiten que los sistemas interpreten el movimiento a lo largo de fotogramas de vídeo. Pueden identificar cuándo se cae una persona en un entorno sanitario, supervisar flujos de trabajo en una línea de montaje o analizar el flujo de tráfico para mejorar la seguridad.

Aplicaciones y ejemplos de la visión artificial

La visión artificial ya está integrada en las operaciones diarias de numerosos sectores. Desde coches hasta clínicas y plantas de fabricación, está transformando los datos visuales en acciones concretas en el mundo real. Así se está utilizando hoy en día:

 

Vehículos autónomos y análisis del tráfico

Los coches autónomos dependen de la visión artificial para interpretar el mundo que los rodea. Cámaras y sensores envían continuamente datos visuales a modelos que detectan peatones, leen señales de tráfico y reconocen las marcas de carril. La misma tecnología ayuda a las ciudades a analizar el flujo de tráfico, optimizar los semáforos y mejorar la seguridad vial mediante supervisión en tiempo real.

 

Diagnóstico sanitario e imágenes médicas

En medicina, la visión artificial ayuda al equipo médico al identificar patrones que podrían escapar al ojo humano. Los algoritmos pueden detectar tumores en radiografías, segmentar tejidos en resonancias magnéticas o señalar anomalías en imágenes de la retina. Estas herramientas no sustituyen a los médicos; más bien les ofrecen segundas opiniones más rápidas y coherentes que agilizan el diagnóstico y el tratamiento.

 

Analíticas de retail y seguimiento del comportamiento del cliente

Las empresas de retail utilizan la visión artificial para entender cómo se mueven las personas por las tiendas. Las cámaras rastrean patrones de paso, interacciones con productos y tiempos de permanencia para optimizar la distribución y el merchandising. Algunos sistemas incluso supervisan el inventario en estanterías y avisan al personal cuando hay que reponer artículos.

 

Detección de defectos en fabricación

Las fábricas implementan sistemas de visión para detectar defectos o desviaciones en tiempo real. Las cámaras colocadas a lo largo de las líneas de producción capturan cada producto, y los algoritmos lo comparan al instante con la versión ideal. Esto permite a los fabricantes detectar fallos a tiempo, reducir residuos y mantener una calidad uniforme a escala.

 

Sistemas de seguridad y vigilancia

La visión artificial impulsa la infraestructura de seguridad moderna, desde el reconocimiento facial en aeropuertos hasta la detección de movimiento en cámaras inteligentes. Estos sistemas analizan las grabaciones de forma continua, distinguen entre movimientos rutinarios y posibles amenazas, y pueden activar alertas en cuanto detectan actividad inusual.

 

Procesamiento de documentos y OCR

Las empresas confían en la visión artificial para convertir documentos escaneados, recibos y formularios manuscritos en datos estructurados. Las herramientas de OCR extraen y organizan la información de forma que puede buscarse, validarse e incorporarse directamente a los flujos de trabajo empresariales, eliminando la necesidad de introducir datos manualmente.

Ventajas de la visión artificial

Adoptar la visión artificial significa trabajar de forma más inteligente y rápida. La tecnología ofrece numerosas ventajas tangibles al mejorar la precisión, la velocidad y la experiencia del usuario. Estas son algunas de las principales ventajas:

 

Mayor automatización y eficiencia

La visión artificial elimina la necesidad de que las personas realicen tareas visuales repetitivas, lo que les permite centrarse en tareas de mayor valor. Agiliza las operaciones en todo tipo de áreas, desde líneas de montaje hasta centros logísticos, acelerando el rendimiento a la vez que reduce los costes laborales.

 

Mayor precisión en tareas visuales

Los modelos de IA entrenados con enormes conjuntos de datos pueden detectar detalles sutiles que las personas podrían pasar por alto, lo que se traduce en resultados más coherentes y menos errores. Esta precisión mejora el control de calidad y ayuda a los sectores a cumplir normas más estrictas de cumplimiento o seguridad.

 

Capacidades de toma de decisiones en tiempo real

Al procesar los datos visuales al instante, la visión artificial permite a las organizaciones actuar en función de la información obtenida a medida que se producen los acontecimientos. La capacidad de detectar y responder en segundos puede prevenir accidentes, reducir el tiempo de inactividad y mejorar el conocimiento de la situación.

 

Implementación escalable en todas las plataformas

La visión artificial funciona en cualquier entorno, desde dispositivos edge (como smartphones y sensores de fábrica) hasta sistemas de analíticas basados en la nube. Esa flexibilidad permite a las organizaciones empezar a pequeña escala y ampliarla a productos, instalaciones o regiones sin tener que reconstruir sus sistemas.

 

Reducción de errores humanos

Los sistemas de visión automatizados mantienen un rendimiento constante, minimizan los descuidos y aumentan la fiabilidad en entornos donde la precisión es esencial. A diferencia de las personas, no se cansan ni pierden la concentración, lo que significa que los resultados se mantienen estables independientemente del tiempo que el sistema esté en funcionamiento.

 

Mejora de la experiencia del cliente y del usuario

La visión artificial ayuda a crear interacciones más fluidas y personalizadas, como las compras sin pasar por caja y las interfaces adaptativas. Cuando los sistemas pueden reconocer el comportamiento y el contexto, pueden anticiparse a las necesidades y eliminar fricciones de las experiencias cotidianas.

Desafíos de la visión artificial

A pesar de todo su potencial, la visión artificial no es tan sencilla de implementar. Crear sistemas fiables exige superar algunos obstáculos persistentes en cuanto a calidad, rendimiento e integración de los datos. Estos son algunos de los principales desafíos:

 

Variabilidad en la iluminación y la calidad de la imagen 

Los cambios en la iluminación, el ángulo de la cámara o la resolución pueden afectar a los resultados de los sistemas de detección. Un modelo entrenado con fotos nítidas y bien iluminadas podría fallar cuando cambian las condiciones, por ejemplo, en almacenes con poca luz o por el deslumbramiento del exterior, lo que hace que la consistencia de los datos de entrada sea un reto constante.

 

Altos requisitos de computación

Ejecutar modelos de aprendizaje profundo para análisis en tiempo real requiere un hardware potente y un alto consumo energético. El entrenamiento y la inferencia a escala suelen requerir GPU o chips especializados, lo que puede elevar tanto los costes de infraestructura como los operativos.

 

Pocos datos de entrenamiento etiquetados

Sin conjuntos de datos diversos y bien anotados, a los modelos les cuesta generalizar y adaptarse a nuevas condiciones. Recopilar y etiquetar suficientes ejemplos requiere mucho trabajo, y las lagunas en los datos suelen dar lugar a sistemas frágiles que tienen un rendimiento deficiente fuera de escenarios ideales.

 

Sesgos y equidad en el reconocimiento visual

Los modelos entrenados con datos desequilibrados pueden identificar incorrectamente determinados grupos demográficos o mostrar un rendimiento inferior con dichos grupos. Corregir estos sesgos implica replantearse la composición del conjunto de datos e incorporar procesos de prueba y revisión para detectar disparidades en una fase temprana.

 

Integración con sistemas heredados

La infraestructura más antigua a menudo carece del rendimiento o la compatibilidad necesarios para los workloads de IA modernos. Conectar nuevas plataformas de visión artificial con bases de datos existentes o herramientas operativas puede requerir rediseñar los flujos de trabajo o añadir middleware para cerrar esa brecha.

El futuro de la visión artificial

La visión artificial evoluciona rápidamente a medida que nuevas técnicas de IA y hardware la hacen más rápida, más inteligente y más accesible. Estas tendencias emergentes apuntan hacia dónde se dirige la tecnología:

 

Modelado espacial y aprendizaje multimodal basado en IA

Los sistemas del futuro combinarán datos visuales con otros datos de entrada sensoriales, como audio, texto y profundidad, para lograr una comprensión más completa de su entorno.

 

Visión en tiempo real en dispositivos edge

Los avances en redes neuronales ligeras y chips eficientes están trasladando el análisis de la nube al edge computing.

 

Cartografía 3D y realidad aumentada

La visión artificial se está expandiendo más allá de las imágenes planas hacia una comprensión 3D, combinando el mundo físico y el digital.

 

Generación de datos sintéticos para el entrenamiento

Los desarrolladores están usando imágenes simuladas o generadas con IA para entrenar modelos y superar la escasez de datos.

 

Democratización de las herramientas de visión para usuarios no técnicos

Las plataformas sin código o con poco código están haciendo que la visión artificial sea accesible para los usuarios empresariales sin formación formal para, de esa forma, ampliar la innovación y la accesibilidad.

Conclusión

La visión artificial está en el centro de la revolución actual de la IA. Al permitir que las máquinas vean e interpreten el mundo, esto transforma los datos visuales en información inmediata y práctica. Las mismas tecnologías fundamentales que impulsan la detección de objetos, el reconocimiento de patrones y las analíticas en tiempo real están redefiniendo cómo operan los distintos sectores con una automatización más inteligente, con mayor precisión y con un escalado más rápido.

En sectores como la salud, el retail, la fabricación y el transporte, la visión artificial está mejorando la toma de decisiones y optimizando flujos de trabajo que antes dependían únicamente de la intervención humana. A medida que estos sistemas siguen evolucionando, no solo analizan lo que tienen delante, sino que también ayudan a las empresas a anticipar lo que viene después.

Preguntas frecuentes sobre visión artificial

Las 3 R (reconocimiento, reconstrucción y reorganización) describen cómo los sistemas de visión dan sentido a las imágenes. El reconocimiento nombra lo que hay. La reconstrucción recupera la forma 3D o el diseño de escenas a partir de imágenes 2D. La reorganización agrupa los píxeles en partes significativas para que otros pasos funcionen más rápido y con mayor precisión. La mayoría de los sistemas combinan las tres.

Los ingenieros suelen usar OpenCV para operaciones de imagen y TensorFlow o PyTorch para entrenar y ejecutar modelos. Los implementan en servicios en la nube como Azure o Amazon Web Services (AWS), o en dispositivos edge cuando la latencia es importante. Las plataformas de datos en la nube, como el AI Data Cloud de Snowflake, ayudan a gestionar los datos de entrenamiento, las características y los flujos que alimentan esos modelos.

Las redes neuronales convolucionales (CNN) impulsan tareas como el reconocimiento y la detección de objetos. Los métodos clásicos, como las cascadas de Haar, siguen usándose en detectores faciales ligeros, y el flujo óptico rastrea el movimiento a través de fotogramas de vídeo. Muchos sistemas en producción combinan estos enfoques para equilibrar la velocidad y la precisión.

El procesamiento de imágenes mejora una imagen; por ejemplo, elimina el ruido de una foto o ajusta el contraste. La visión artificial interpreta la imagen: identifica objetos, segmenta regiones y activa acciones en función de lo que “ve”.