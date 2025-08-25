¿Qué es la visión artificial? Aplicaciones y casos de uso

La visión artificial es un elemento del ecosistema más amplio de la inteligencia artificial. La IA es un campo amplio centrado en crear sistemas que aprenden, razonan y actúan de formas que asociamos con la inteligencia humana. Incluye disciplinas como el procesamiento del lenguaje natural, que ayuda a los ordenadores a comprender el habla y el texto; la robótica, que combina el movimiento mecánico con la percepción; y los sistemas de decisión, que analizan datos para elegir acciones óptimas.
La visión artificial ocupa la rama visual de este ecosistema. Mientras que otros sistemas de IA trabajan con palabras, números o datos estructurados, la visión artificial se centra en los píxeles. Entrena modelos para extraer significado de entradas visuales, convirtiendo imágenes y vídeo sin procesar en información sobre la que se puede actuar.