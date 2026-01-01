Sesgo algorítmico: tipos, detección y técnicas de mitigación

El sesgo algorítmico puede introducirse en casi cualquier punto del ciclo de vida de la IA, desde la recopilación de datos hasta la implementación del modelo. Las organizaciones deben ser capaces de identificar no solo si el modelo contiene sesgos, sino también dónde se originan y qué controles pueden abordarlos.

Sesgo histórico

El sesgo histórico aparece cuando los datos de entrenamiento reflejan discriminaciones o tratos desiguales del pasado. Un modelo de préstamos entrenado con aprobaciones históricas de hipotecas puede aprender patrones condicionados por la discriminación hipotecaria por zonas, las desigualdades patrimoniales o prácticas de evaluación de riesgos anteriores. Aunque se eliminen los atributos protegidos, variables relacionadas como el barrio, la estabilidad de los ingresos o el historial crediticio pueden perpetuar el sesgo.

Esto es importante porque una predicción histórica “precisa” no siempre se traduce en decisiones futuras equitativas. Un modelo puede aprender fielmente del pasado y aun así generar resultados que una organización no debería repetir.

Sesgo de representación

El sesgo de representación se produce cuando algunos grupos están infrarrepresentados en los datos de entrenamiento. Cuando un modelo dispone de menos ejemplos de un subgrupo, normalmente tiene menos información para aprender los patrones aplicables a dicho subgrupo.

Los sistemas de análisis facial ofrecen un ejemplo muy conocido. En el estudio “Gender Shades”, las investigadoras Joy Buolamwini y Timnit Gebru descubrieron que los sistemas comerciales de clasificación de género ofrecían resultados mucho mejores para los hombres de piel clara que para las mujeres de piel oscura, y que las tasas más altas de clasificación errónea correspondían a estas últimas.

Estas diferencias de precisión pueden resultar especialmente perjudiciales cuando el reconocimiento facial se utiliza en el ámbito policial: en Detroit, Porcha Woodruff, una mujer negra embarazada de ocho meses, fue detenida después de que una tecnología de reconocimiento facial la identificara como posible coincidencia en una investigación por robo de vehículo; posteriormente, el caso fue desestimado.

Sesgo de medición

El sesgo de medición se produce cuando una característica o una etiqueta no mide realmente el concepto que debe representar. Por ejemplo, las tasas de detenciones no miden los índices de delincuencia. También reflejan patrones de actuación policial, prácticas de denuncia y prioridades en la aplicación de la ley. El gasto sanitario no mide las necesidades de salud. Refleja el acceso a la atención sanitaria, la cobertura del seguro, la capacidad de pago y el comportamiento a la hora de buscar atención médica.

Esta distinción fue fundamental en un estudio publicado en Science en 2019 por Ziad Obermeyer y otros coautores, que detectó sesgo racial en un algoritmo de riesgo sanitario ampliamente utilizado porque el modelo empleaba el coste de la atención sanitaria como variable proxy de las necesidades de salud. Con la misma puntuación de riesgo, los pacientes negros solían estar más enfermos que los blancos, ya que el acceso desigual a la atención sanitaria implicaba que históricamente se había gastado menos dinero en su atención.

Sesgo de agregación

El sesgo de agregación aparece cuando se aplica un único modelo a poblaciones heterogéneas aunque los distintos subgrupos presenten patrones subyacentes diferentes. Por ejemplo, un único modelo clínico puede ofrecer un rendimiento deficiente si los biomarcadores, el riesgo basal o la manifestación de la enfermedad difieren entre grupos étnicos, grupos de edad o entornos asistenciales.

El problema no es que cada subgrupo necesite un modelo independiente. El problema es que las organizaciones deben comprobar si el modelo compartido se ajusta a la población a la que presta servicio. Sin una evaluación por subgrupos, el modelo puede parecer aceptable de media y, al mismo tiempo, fallar con las personas menos representadas al agregar los datos.

Sesgo de evaluación

El sesgo de evaluación se produce cuando los valores de referencia o los datos de prueba no reflejan la población en la que se implementará el modelo. Un modelo entrenado y probado con la población de pacientes de un hospital, el conjunto de candidatos de una empresa o los datos financieros de una región puede mostrar buenos resultados de validación y comportarse de forma distinta cuando se implementa en otro lugar.

Por eso, la evaluación del modelo debe incluir segmentos específicos del entorno de implementación. Por ejemplo, un modelo de fraude entrenado con una línea de productos no debe evaluarse únicamente sobre la base de la precisión y la sensibilidad globales si se va a utilizar en regiones, segmentos de clientes y canales de transacción con distintos patrones de comportamiento.

Sesgo de implementación

El sesgo de implementación se produce cuando un modelo se utiliza en un contexto para el que no se diseñó. Una puntuación de riesgo clínico desarrollada para respaldar el flujo de trabajo de asignación de recursos de un hospital puede no funcionar de la misma manera en otro hospital con una demografía de pacientes, prácticas de codificación o itinerarios asistenciales diferentes.

El resultado del modelo puede ser técnicamente correcto en su contexto original, pero resultar engañoso en uno nuevo. Por eso, las decisiones de implementación deben documentar el uso previsto, los usos excluidos, la población de entrenamiento, la población de validación, las limitaciones conocidas y la revisión humana necesaria.

Sesgo de bucle de retroalimentación

El sesgo de bucle de retroalimentación se produce cuando los resultados del modelo condicionan los datos utilizados para entrenar o actualizar modelos futuros. La actuación policial predictiva es el ejemplo clásico: si un modelo envía más policías a un barrio, es posible que se registren allí más incidentes, lo que refuerza la convicción del modelo de que la zona presenta un riesgo mayor.

El mismo patrón puede aparecer en la prevención del fraude, los préstamos, la contratación y la atención sanitaria. Un modelo que deriva a menos candidatos, clientes o pacientes a un proceso puede reducir los datos que estarán disponibles en el futuro sobre esos grupos, lo que hará que la siguiente versión del sistema sea aún menos fiable para ellos.