Los LLM son sistemas de IA avanzada diseñados para entender las complejidades del lenguaje humano y generar respuestas inteligentes y creativas para las consultas. Los LLM eficaces se entrenan con enormes conjuntos de datos que suelen tener un volumen de petabytes. Estos datos de entrenamiento proceden de libros, artículos, sitios web y otras fuentes en formato de texto.

Gracias a las técnicas de aprendizaje profundo, estos modelos resultan excelentes para comprender y generar texto similar al contenido producido por las personas. Los LLM impulsan muchas aplicaciones modernas, como herramientas de creación de contenido, aplicaciones de traducción de idiomas, chatbots de atención al cliente, análisis financieros, investigación científica y herramientas de búsqueda avanzada en Internet.