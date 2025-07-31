¿Qué es un large language model (LLM)? Definición y casos de uso
Los large language models (LLM) están cambiando la forma en que los científicos de datos interactúan con los datos, ya que aceleran las búsquedas, ofrecen información más detallada y formas más intuitivas de formular y responder preguntas complejas. A medida que evolucionan, redefinen los flujos de trabajo básicos en todo el ciclo de vida de la ciencia de datos.
- Descripción general
- ¿Qué es un large language model en el ámbito de la IA?
- Cómo mejoran los LLM la eficacia de las búsquedas en grandes conjuntos de datos
- Casos de uso de los large language models para la ciencia de datos
- Recursos
Descripción general
Los large language models (LLM) son especialmente conocidos por su capacidad para generar texto escrito y otro tipo de contenido de calidad humana. Sin embargo, la utilidad de estos algoritmos de inteligencia artificial (IA) va mucho más allá de su asombrosa capacidad para explicar claramente un tema complejo o de crear nuevas canciones al estilo de artistas populares. En el campo de la ciencia de datos, los LLM pueden transformar el modo en que los equipos obtienen, gestionan y analizan datos. En este artículo, nos centraremos en cómo los LLM están transformando la búsqueda de datos y cambiando la forma en que los científicos de datos hacen preguntas y recuperan información.
¿Qué es un large language model en el ámbito de la IA?
Los LLM son sistemas de IA avanzada diseñados para entender las complejidades del lenguaje humano y generar respuestas inteligentes y creativas para las consultas. Los LLM eficaces se entrenan con enormes conjuntos de datos que suelen tener un volumen de petabytes. Estos datos de entrenamiento proceden de libros, artículos, sitios web y otras fuentes en formato de texto.
Gracias a las técnicas de aprendizaje profundo, estos modelos resultan excelentes para comprender y generar texto similar al contenido producido por las personas. Los LLM impulsan muchas aplicaciones modernas, como herramientas de creación de contenido, aplicaciones de traducción de idiomas, chatbots de atención al cliente, análisis financieros, investigación científica y herramientas de búsqueda avanzada en Internet.
Cómo mejoran los LLM la eficacia de las búsquedas en grandes conjuntos de datos
Una de las aplicaciones más interesantes de los LLM es la búsqueda de datos. A continuación, se muestran cinco capacidades que aceleran el proceso de búsqueda y mejoran los resultados.
Indexación avanzada
Un índice es una estructura de datos que se usa para organizar los datos de búsqueda. Los índices recogen información sobre los documentos contenidos en un conjunto de datos, como palabras clave, temas o representaciones vectoriales que capturan la información semántica y contextual de los datos. Los LLM pueden utilizar índices para procesar y analizar documentos de forma más eficiente.
Comprensión más profunda de las consultas
Los LLM pueden entender frases complejas y calibrar con precisión la intención del usuario. Cuando se envía una consulta de búsqueda, el modelo interpreta el significado de la consulta y realiza inferencias basadas en la sintaxis, la semántica y el contexto. Esto permite a los usuarios localizar con rapidez información específica en grandes conjuntos de datos.
Clasificación de búsqueda superior
Los LLM se pueden utilizar para mejorar la experiencia de búsqueda al ajustar más cuidadosamente los resultados a la intención de la consulta del usuario. Las herramientas de búsqueda pueden sacar partido de las capacidades del lenguaje natural de los LLM para producir resultados más relevantes y precisos.
Búsqueda contextual
Los LLM sopesan el contexto de la consulta de búsqueda o las interacciones anteriores del usuario para proporcionar una experiencia de búsqueda altamente personalizada y apropiada para el contexto. La información contextual, como las preferencias del usuario, la ubicación o el historial de navegación, permite al modelo adaptar los resultados de búsqueda a las necesidades y preferencias de un usuario específico.
Aprendizaje y mejora continuos
Los LLM son herramientas dinámicas que se actualizan y perfeccionan continuamente a medida que se dispone de nuevos datos. Durante el proceso, las capacidades de búsqueda se han adaptado y mejorado con el paso del tiempo, gracias a la adición de nueva información y una comprensión más completa de las preferencias de los usuarios y los patrones de búsqueda.
Casos de uso de los large language models para la ciencia de datos
Los LLM se utilizan en numerosas aplicaciones de ciencia de datos. Su capacidad para procesar e interpretar grandes cantidades de datos de texto los ha convertido en un elemento indispensable de muchos flujos de trabajo de ciencia de datos. A continuación, se muestran cuatro formas de usar estos modelos para extraer información significativa.
Análisis de sentimientos
El análisis de sentimientos ayuda a las empresas a saber cómo se sienten los clientes con respecto a la calidad de los productos y servicios que ofrecen; eso les permite responder a los cambios en los sentimientos de los clientes ajustando el diseño de los productos, la experiencia de atención al cliente y otros factores que afectan a la reputación de la marca.
Los LLM pueden llevar a cabo análisis de sentimientos, que identifican y categorizan estados afectivos e información subjetiva contenida en formatos de texto. Los LLM se ajustan mediante un conjunto de datos de texto con etiquetas de sentimientos, que les permite identificar y categorizar las opiniones de forma computacional.
Reconocimiento de entidades nombradas
El reconocimiento de entidades nombradas (NER), una subcategoría del procesamiento del lenguaje natural (PLN), es un método para detectar y categorizar entidades de nombres. Las entidades de nombres son elementos de información importante en datos de texto no estructurados, como nombres, lugares, empresas y eventos. Los LLM emplean algoritmos de aprendizaje profundo que los convierten en ideales para el NER. Pueden adaptarse fácilmente a los matices sutiles del lenguaje escrito, entender el contexto y generar respuestas coherentes y lógicas. El NER es útil en muchas de las tareas de ciencia de datos, como la extracción de entidades, el análisis de datos y los sistemas de recomendaciones de productos.
Generación de texto y resúmenes
Los LLM pueden generar texto de alta calidad y relevante desde el punto de vista contextual. Esta tecnología se puede usar para desarrollar chatbots que entablen interacciones conversacionales con usuarios empresariales y les ayuden a obtener respuestas precisas a sus preguntas. Los LLM también son adecuados para condensar grandes cantidades de texto en un formato más conciso, lo que les permite generar con rapidez resúmenes de documentos extensos.
Comprensión del lenguaje natural
El lenguaje escrito está plagado de connotaciones, intenciones y emociones sutiles. La comprensión del lenguaje natural (NLU) es una rama de la IA que trata de decodificar el significado implícito en la comunicación humana. Los LLM constituyen un componente importante de la NLU y se utilizan para mejorar las tareas de comprensión del lenguaje natural en la ciencia de datos. En combinación con otras tecnologías, los LLM permiten a los científicos de datos extraer matices sutiles de significado de los datos de texto, como reseñas de productos, publicaciones en redes sociales y respuestas a encuestas de clientes.