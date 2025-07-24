Guía de modelos de IA:Qué son y cómo funcionan

Los large language models (LLM) son un tipo de aprendizaje profundo que puede entender el lenguaje y generarlo. Estos modelos de IA se entrenan con enormes conjuntos de datos, son increíblemente versátiles y pueden hacer una serie de tareas, como generar respuestas por escrito a preguntas, traducir a otros idiomas, resumir documentos y mucho más. Empresas de todos los sectores emplean LLM para mejorar la atención al cliente, ya que resultan increíblemente útiles para detectar sentimientos y emociones. Las organizaciones pueden utilizar los LLM para analizar la actividad en las redes sociales, las reseñas en línea y las interacciones en chats de atención al cliente para comprender las opiniones de los clientes, supervisar la percepción de la marca y mejorar las ofertas de productos y servicios.