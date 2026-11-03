모든 에이전트와 앱의 속도에 맞춘 데이터 공급

먼저 하드웨어 관련 의사 결정 부담부터 덜어야 합니다. Adaptive Compute(정식 출시)는 컴퓨팅 규모를 자동으로 최적화해 수동 웨어하우스 또는 클러스터 튜닝 없이 각 워크로드에 맞는 리소스를 할당합니다. 수행할 작업을 설명하면 Snowflake가 실행 방식을 최적화합니다.

Spark 워크로드도 Adaptive Compute에서 실행되므로 이러한 유형의 워크로드에 필요한 작업 부담이 줄어듭니다. 시작도 간단합니다. 기존 코드와 역량을 Snowflake로 가져와 나머지 파이프라인과 동일한 거버넌스 적용 플랫폼에서 실행할 수 있습니다. Snowpark Connect for Apache Spark™(정식 출시)는 관리할 외부 클러스터 없이 기존 PySpark, Java, Scala 코드를 Snowflake에서 직접 실행합니다. Next-Gen File Reader for Apache Spark(프라이빗 프리뷰)는 JSON, CSV, XML, Parquet에서 Spark 고유의 읽기 시맨틱을 손쉽게 실행해 정돈되지 않은 브론즈 계층 파일도 다룰 수 있게 합니다.

Snowpark Connect는 Horizon, AWS Glue 및 Unity Catalog에서 관리하는 Apache Iceberg™ 테이블에 모든 작업에서 액세스할 수 있는 완전한 상호운용성을 지원하며, Spark write-audit-publish로 프로덕션 전에 데이터 품질 검사를 활성화해 에이전트를 배포할 수 있습니다. 이 기능은 격리된 브랜치를 생성해 잘못된 데이터가 프로덕션에 도달하지 않도록 돕는 방식으로 작동합니다. 브랜치는 다른 테이블과 마찬가지로 Snowflake 또는 모든 엔진에서 쿼리할 수 있어 다운스트림 영향을 확인할 수 있습니다. 그런 다음 게시하거나 폐기할 수 있으므로 데이터가 프로덕션으로 이동하기 전에 품질 검사를 더 쉽게 구현할 수 있습니다.

Incremental reads(정식 출시)는 Spark 작업을 더 효율적으로 만듭니다. 전체를 스캔하지 않고 Iceberg 스냅샷 간 변경 사항만 처리합니다. Iceberg Time Travel 및 태그(정식 출시)는 안전한 롤백과 안정적으로 공유 가능한 체크포인트를 제공해 팀이 Spark 또는 기타 워크로드에서 더 쉽게 작업할 수 있도록 합니다. Snowpark Connect는 Spark 4.0(프라이빗 프리뷰)에서 Iceberg 지원을 Iceberg v3까지 확장했으며, 반정형 데이터를 위한 VARIANT 데이터 유형과 행 계보 등 핵심 기능을 추가해 변경 데이터 캡처(CDC), 감사, 규정 준수 워크플로우를 간소화합니다.

Spark Monitoring UI(퍼블릭 프리뷰)는 세션과 배치 작업 전반에서 개별 쿼리 프로필까지 내려가는 통합 디버깅을 제공합니다. Code Bundles for Apache Spark(퍼블릭 프리뷰)를 사용하면 REST API 또는 SQL을 통해 Spark 작업을 제출할 수 있어 Airflow부터 Snowflake 태스크까지 이미 실행 중인 스케줄러에 맞게 통합됩니다. 시작을 돕기 위해 Spark migration skill on Snowflake CoCo(정식 출시)는 기존 PySpark, Spark Scala, Spark Java 노트북과 작업을 Snowflake에서 실행되도록 변환합니다.

선언형 SQL 파이프라인의 경우, Dynamic Table의 사용자 지정 증분화(정식 출시)는 증분 로직을 완전히 제어하고 필요한 시점에 스케줄링할 수 있게 합니다. dbt의 Dynamic Table(정식 출시)는 증분화 로직을 dbt 프레임워크에 네이티브로 통합하므로 dbt 팀은 기존 툴체인을 벗어나지 않고도 Dynamic Table 성능을 활용할 수 있습니다. 고객은 Dynamic Iceberg 테이블을 사용해 임상 데이터 세트와 같은 오픈 형식 데이터 제품을 사용자 지정 파이프라인 없이 최신 상태로 유지할 수 있으며, 이제 프라이빗 프리뷰에서는 Snowflake가 이를 고객의 외부 Iceberg 카탈로그로 직접 새로 고칠 수 있습니다.