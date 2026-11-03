ペースを維持するデータですべてのエージェントとアプリを強化

Q：AIエージェントはデータエンジニアリングの作業にどのように役立つのでしょうか。

A：パイプラインが宣言型になりバージョン管理されると、AIエージェントは、パイプラインの健全性の確認、障害原因の追跡、レビューのための修正案の提示など、繰り返されるオペレーショナルタスクを引き受けることができます。Snowflake CoCo自動化は、Snowflake内でスケジュールに従ってこれらのエージェントを実行し、そこでエージェントはリネージ、カタログ、ガバナンスポリシーと連携します。提案されたコード変更は、CoCo GitHub統合を介して、引き続きチームの既存のレビュープロセスを経ることになります。

Q：リアルタイム分析とは何であり、バッチアナリティクスとはどのように異なるのでしょうか。

A：リアルタイム分析は、スケジュールされたバッチジョブの実行を待つのではなく、データが到着してから数秒以内にデータを処理して提供します。これは、エージェント、ダッシュボード、または顧客向けアプリが意思決定を行うために最新の情報を必要とする場合に重要です。Snowflakeは、Snowpipe Streamingによるストリーミング取り込み（最大20GB/秒で5秒のレイテンシー）から、変換、Interactive Analyticsによる1秒未満のサービングまで、エンドツーエンドのリアルタイム分析を1つのプラットフォームで提供します。これらはすべて、チームがすでに維持しているのと同じガバナンスの効いたテーブル上で行われます。

Q：ダイナミックテーブルはデータパイプラインをどのように簡素化するのでしょうか。

A：ダイナミックテーブルを使用すると、チームは変換をクエリとして宣言的に定義でき、Snowflakeがスケジューリング、増分化、依存関係の順序付けを自動的に処理します。命令型のETLコードを記述して維持する代わりに、必要な結果を記述するだけで、プラットフォームがそれを最新の状態に保ちます。dbtのダイナミックテーブルはこれをdbtフレームワークに直接導入し、カスタム増分化により必要なときに完全な制御が可能になります。

Q：Snowflakeは、トランザクションシステムと分析システム間のETLの置き換えにどのように役立つのでしょうか。

A：従来、組織はトランザクションをあるシステムで、アナリティクスを別のシステムで実行し、その間にETLパイプラインを配置していました。Snowflake Postgresデータミラーリングは、1つのコマンドでアナリティクスとAIのためにPostgresテーブルをSnowflakeに継続的に複製します。ハイブリッドテーブルは、Snowflake内での高速なトランザクションの読み取りと書き込みという逆のニーズを満たすため、StreamlitまたはSnowflakeアプリランタイムで構築された社内アプリは別のデータベースを必要としません。

Q：Apache Icebergなどのオープンテーブルフォーマットは、データエンジニアリングにおいてどのような役割を果たすのでしょうか。

A：オープンテーブルフォーマットにより、チームはデータを1つのガバナンスの効いた場所に保持しながら、コンピュートエンジンを選択できます。Snowflakeは、ブランチ機能、Time Travel、タグ付けを備えたApache Icebergをサポートしており、エンジニアにwrite-audit-publishワークフローを提供します。分離されたブランチで変更をステージングし、それらを検証して、公開または破棄します。これは、AIエージェントがパイプラインと同じテーブルの読み書きを開始するにつれて特に重要になります。すべての変更にはガバナンスの効いた監査証跡があります。