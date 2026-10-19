수년 동안 Snowflake에서 파이프라인 장애가 발생하면 대응 방식은 늘 같았습니다. 담당자가 호출을 받고, 로그를 뒤져 근본 원인을 추적하고, 수정 코드를 작성해 테스트한 뒤 풀 리퀘스트(PR)를 생성했습니다. 그리고 다음 날 밤에도 같은 과정을 반복했습니다.

하지만 이제는 에이전트가 이 과정을 대신 수행합니다. 이 에이전트는 모니터링 대상 파이프라인에서 발생하는 모든 장애를 조사하고, 인시던트 감지부터 검토 가능한 PR 생성까지 평균 16분이 채 걸리지 않습니다. 이 글에서는 이 에이전트를 어떻게 구축했고, 팀에 어떤 변화가 있었는지 공유합니다.

갈수록 커지던 문제

저는 Snowflake 내부 데이터 팀의 데이터 사이언티스트로, 혼자서도 충분히 파악할 수 있던 수준의 파이프라인 수가 감당하기 벅찰 정도로 늘어나는 과정을 지켜봤습니다.

파이프라인이 늘어난다는 것은 얼핏 반가운 고민처럼 들립니다. 데이터가 늘면 그만큼 가치도 커지기 때문입니다. 하지만 파이프라인이 하나 추갈될 때마다 장애가 발생할 지점도 하나씩 늘고, 종속성이 추가될 때마다 한밤중에 문제를 일으킬 요소도 늘어납니다. 장애 건수가 늘어난 것은 파이프라인의 품질이 나빠져서가 아니었습니다. 파이프라인 수는 늘어났지만, 팀의 규모는 그 속도를 따라가지 못했기 때문입니다.

우리가 만들고자 했던 에이전트

대부분의 도구는 "문제가 발생했습니다. 확인하세요."와 같은 알림을 보내는 데서 그칩니다. 하지만 우리는 문제를 설명하고 해결까지 도울 수 있는 에이전트를 원했습니다. 그러려면 에이전트가 다음의 전 과정을 책임져야 했습니다.

파이프라인을 지속적으로 스캔해 코드 스멜과 성능 문제를 찾아냅니다.

문제가 확대되기 전에 선제적으로 포착합니다.

로그와 코드베이스를 깊이 분석해 실제 근본 원인일 가능성이 높은 지점을 식별합니다.

프로덕션 환경에 반영되기 전에 수정안을 테스트합니다.

담당자가 빠르게 검토하고 병합할 수 있도록 전체 맥락을 담은 명확한 PR을 생성합니다.

이 중 마지막 요건이 가장 중요합니다. 에이전트는 수정안을 제안하고 실제로 무엇을 배포할지는 여전히 사람이 결정합니다.

구축 방식