보안: DCP는 모든 인바운드를 차단하는 네트워크를 전제로 설계되었습니다. 에이전트는 인바운드 연결을 절대 수락하지 않으므로 방화벽 예외를 요청할 필요도, 새로운 인바운드 리스너를 추가할 필요도 없습니다. 방화벽을 지나는 트래픽은 443 포트의 아웃바운드 TLS 한 가지뿐입니다.

인증 주체가 명시적이고 감사 가능합니다. Snowflake에서 부트스트랩 JSON 웹 토큰(JWT)을 발급해 에이전트 호스트에 배치합니다. 에이전트는 해당 토큰을 DCP 컨트롤 플레인에 한 번 제출하고, 해당 DCP 클라이언트에 연결된 mTLS 인증서를 받습니다. 그 이후 터널, 하트비트, 라우팅 업데이트에는 mTLS가 사용됩니다. 양쪽 모두 모든 연결에서 인증서를 확인합니다. 부트스트랩 토큰은 다음 인증서 교체 시점까지 다시 사용되지 않습니다.

에이전트는 TCP 패스스루 방식으로 작동합니다. 터널을 지나는 바이트를 검사하거나 파싱하거나 저장하지 않습니다. 소스 자격 증명은 Snowflake에 보관되며, 에이전트에는 전달되지 않습니다. 접속 대상은 Snowflake에서 허용 목록으로 관리됩니다. 네트워크 규칙에 프라이빗 호스트와 포트를 지정하고, 외부 액세스 통합에서 해당 규칙을 허용한 뒤, 이 통합을 DCP 오브젝트에 바인딩합니다. 필요하면 오브젝트에 네트워크 정책을 적용해 DCP 컨트롤 플레인에 접속할 수 있는 소스 IP를 제한할 수 있습니다. 오브젝트를 비활성화하거나 삭제하면 인증서 유효 기간이 남아 있어도 에이전트 인증서가 더 이상 동작하지 않습니다.

연결 범위: DCP는 같은 클라우드 내 프라이빗 엔드포인트나 퍼블릭 SaaS 커넥터로는 다룰 수 없는 영역을 지원합니다.

Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL을 포함해 기업 방화벽 뒤에 있는 온프레미스 데이터베이스

VPC 또는 데이터 센터 내 프라이빗 Kafka 브로커

Snowflake 계정은 Azure에 있고 데이터는 AWS에 있는 경우와 같은 크로스 클라우드 소스

이러한 토폴로지가 동시에 존재하는 하이브리드 환경

에이전트에는 아웃바운드 포트 443만 필요하므로 데이터와 Snowflake 계정이 AWS, Azure, Google Cloud 또는 온프레미스 어디에 있든 동일한 패턴을 적용할 수 있습니다. 그동안은 이러한 공백을 메우기 위해 서드 파티 도구를 이어 붙여 왔다면, DCP는 그 복잡한 조합을 Openflow에 기본으로 통합된 퍼스트 파티 경로로 대체합니다.

단순한 구성: 에이전트는 Docker 이미지로 제공되며 Docker 또는 다른 OCI 호환 런타임이 설치된 모든 Linux 호스트에서 실행됩니다. Kubernetes는 필요하지 않습니다. 터널이 끊기면 에이전트가 다시 연결되며, Snowflake는 활성 연결을 중단하지 않고 백그라운드에서 에이전트 인증서를 교체합니다.