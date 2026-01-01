기술 설명서
기능
제로 카피통합
파이프라인이나 시맨틱 모델을 재구축하지 않고도 AI와 애플리케이션에 핵심 시스템 오브 레코드에 대한 신뢰할 수 있는 액세스를 제공합니다.
더 정확한 AI 결과를 위해 컨텍스트 유지
핵심 시스템 오브 레코드에서 선별된 데이터는 비즈니스 의미, 시맨틱 및 데이터 간 관계를 그대로 유지하므로 AI 모델, 에이전트 및 애플리케이션이 관련성 높은 결과를 제공하는 데 필요한 컨텍스트를 제공합니다.
비즈니스 데이터 구조와 로직을 처음부터 다시 구축할 필요 없음
팀은 데이터에 액세스하는 즉시 AI 애플리케이션 개발에 착수할 수 있으며, 이미 있는 것을 다시 구축하는 대신 성과 창출에 집중할 수 있습니다.
핵심 엔터프라이즈 시스템을 연결하는 단일 신뢰 기반 구축
데이터가 AI를 지원하는 전 과정에서 데이터 계보와 거버넌스에 대한 가시성이 유지됩니다. 단일 액세스 방식을 통해 통제를 강화하고 중복 데이터 복제를 없앨 수 있습니다.
양방향 데이터 이동
신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 데이터를 기반으로 AI와 애플리케이션 구축
- Snowflake를 통해 SAP, Salesforce 및 Workday*의 비즈니스 데이터를 준실시간으로 통합합니다.
- 컨텍스트나 비즈니스 로직의 손실 없이 SAP S/4HANA 레코드, Salesforce 고객 상호작용 및 Workday HR 또는 재무 오브젝트 전반에서 풍부한 시맨틱 모델링 데이터의 양방향 통합을 지원합니다.
- 예측 가능한 공급망 운영, 지능형 재무 계획 및 개인화된 고객 경험을 실현합니다.
- AI 모델과 에이전트는 완전한 엔터프라이즈 컨텍스트를 바탕으로 높은 정확도의 응답을 제공합니다.
AI를 더 빠르게 구현
더 적은 오버헤드로 AI 성과를 더 빠르게 실현
- 수개월에 걸친 파이프라인 작업을 건너뛰고, 팀은 데이터 액세스에서 바로 AI 애플리케이션 개발로 나아가 가치 있는 성과를 만드는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
- 관련 파트너십에서 제공하는 양방향 제로 카피 통합을 통해 비용이 많이 드는 ETL 파이프라인과 불필요한 데이터 복제를 제거할 수 있습니다.
- Snowflake CoCo에 내장된 기능이 구성, 모니터링 및 문제 해결을 포함한 제로 카피 통합의 전체 수명 주기를 자동으로 관리하여 설정 시간을 수시간에서 수분으로 단축합니다.
가드레일 확장
엔터프라이즈 시스템에 안전하게 액세스
- 엔터프라이즈 환경에 적합한 Snowflake Horizon Catalog를 통해 비즈니스 시맨틱과 데이터 계보를 유지하고, 기존 정책을 외부 시스템 오브 레코드까지 일관되게 적용합니다.
- 통합 역할 기반 액세스 제어(RBAC), 속성 기반 액세스 제어(ABAC), 네트워크 정책, 모니터링 및 암호화와 같은 기본 제공 기능으로 데이터, 애플리케이션 및 모델을 보호합니다.
- 시맨틱 정보가 풍부한 엔터프라이즈 데이터에 대한 거버넌스 기반 액세스를 통해 통합 작업에서 비즈니스 성과 창출로 더 빠르게 전환할 수 있습니다.
개방성 유지
종속 없이 개방형 표준 기반으로 구축
- 데이터는 상호운용성을 그대로 유지합니다. 독점 기술에 종속되거나 데이터 형식을 변환할 필요가 없습니다. 이미 사용 중인 도구와 함께 작동하는 개방형 표준만 있으면 됩니다.
- Snowflake 파트너가 Apache Iceberg, Delta 또는 다른 형식을 사용하더라도 AI 데이터 클라우드는 공개된 개방형 프로토콜을 통해 상호운용됩니다. Snowflake에서는 항상 외부에서 관리되는 Iceberg 테이블로 사용됩니다. 언제나 동일한 아키텍처와 동일한 경험을 제공합니다.
제로 복사 통합파트너
제로 카피 통합
자주 묻는 질문
제로 카피 통합을 통해 엔터프라이즈 시스템을 Snowflake에 연결하는 방법에 대한 자주 묻는 질문과 답변을 확인하세요.
제로 카피 통합은 Snowflake를 SAP Business Data Cloud, Salesforce Data as a Service, API 및 Workday Data Cloud*와 같은 핵심 시스템 오브 레코드에 직접 연결합니다. ETL 파이프라인이나 데이터 복제 없이 데이터는 원래 저장된 위치에 그대로 유지됩니다. 라이브 데이터를 쿼리하고 AI 기반 인사이트를 원본 시스템으로 다시 전달할 수 있습니다.
양방향이란 데이터와 인사이트를 양방향으로 사용할 수 있음을 의미합니다. 데이터는 물리적으로 원본 시스템에 그대로 유지되며 원본 시스템의 거버넌스가 적용됩니다. Snowflake는 이를 카탈로그 연결 데이터베이스와 Semantic Views로 제공하므로, 다른 Snowflake 데이터와 즉시 쿼리하고 조인할 수 있습니다.
Snowflake Horizon은 연결된 모든 소스에 대해 엔드투엔드 데이터 계보, 카탈로그 및 규정 준수 가시성을 제공합니다. 역할 기반 액세스 제어(RBAC), 컬럼 수준 보안 및 감사 로깅은 제로 카피 데이터에도 기본 Snowflake 테이블과 동일한 방식으로 적용됩니다.
Salesforce 통합은 2년 이상 GA로 제공 중에 있습니다. 제로 카피 커넥터를 사용하는 Salesforce Data 360과 Snowflake 간의 새로운 통합 환경은 곧 제공될 예정입니다. SAP 통합은 현재 모든 고객에게 GA로 제공되고 있습니다. Workday Data Cloud 통합은 현재 프라이빗 프리뷰로 제공되고 있으며, 2026년 하반기에 GA로 제공될 예정입니다.
네. 이미 Snowflake를 사용하고 있다면 새로운 인프라를 프로비저닝하지 않고도 SAP, Workday 또는 Salesforce를 제로 카피 통합으로 연결할 수 있습니다. 데이터는 기존 환경에서 쿼리 가능한 테이블로 제공됩니다.