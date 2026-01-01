양방향이란 데이터와 인사이트를 양방향으로 사용할 수 있음을 의미합니다. 데이터는 물리적으로 원본 시스템에 그대로 유지되며 원본 시스템의 거버넌스가 적용됩니다. Snowflake는 이를 카탈로그 연결 데이터베이스와 Semantic Views로 제공하므로, 다른 Snowflake 데이터와 즉시 쿼리하고 조인할 수 있습니다.