자율형 데이터 엔지니어링: 진정한 에이전틱 성숙도에 이르는 5단계

이제 더 근본적인 전환이 필요합니다. AI로 기존 프로세스의 실행 속도만 높이려 할 것이 아니라, 프로세스 자체를 다시 설계하고 파이프라인을 수동으로 구축하고 유지 관리하는 방식에서 벗어나야 합니다. 데이터 팀은 가공 전 데이터를 단계별로 변환하는 프로세스보다 데이터 엔지니어링의 산출물인 데이터 제품에 더 많은 시간을 집중하게 될 것입니다. 팀은 컨텍스트와 거버넌스를 온전히 유지한 상태에서 사람과 AI가 모두 소비할 수 있는 데이터 준비 상태를 보장하는 것이 중요해질 것입니다.

데이터 엔지니어링의 미래는 비즈니스 의사결정을 뒷받침할 실제로 사용 가능한 데이터 제품을 만드는 데 달려 있습니다. 또한 인간이 핵심 의사결정자이자 최종 판단자로 남는 가운데, 진정한 자율형 에이전트가 이러한 제품을 최신 상태로 유지하는 데 필요한 모든 요소를 구축, 유지 관리, 최적화하도록 하는 데 달려 있습니다.

이 에이전트들은 새로 필요한 데이터 제품을 파악하고, 기존 제품의 문제와 장애를 살피고, 개선, 정리, 최적화 기회를 찾아냅니다.

물론 사람의 역할은 여전히 결정적이며, 오히려 한 단계 올라갑니다. 가장 중요한 비즈니스 문제를 정의하고, 에이전트가 올바른 전체 아키텍처를 따르도록 안내하며, 데이터 제품을 소비하는 에이전트를 위해 비즈니스 컨텍스트가 적절히 반영되었는지 확인합니다.