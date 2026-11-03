Il primo passo è astrarre le decisioni legate all’hardware. Adaptive Compute (in GA) dimensiona automaticamente la capacità di calcolo, adattando le risorse a ogni workload senza interventi manuali di tuning su warehouse o cluster. Descrivi il lavoro e Snowflake ottimizza il modo di eseguirlo.

Anche i workload Spark vengono eseguiti su Adaptive Compute, riducendo lo sforzo richiesto per questo tipo di workload. Anche iniziare è semplice. Porta il codice e le competenze esistenti su Snowflake ed eseguili sulla stessa piattaforma governata del resto delle pipeline. Snowpark Connect for Apache Spark™ (in GA) esegue direttamente su Snowflake il codice PySpark, Java e Scala esistente, senza cluster esterni da gestire. Il Next-Gen File Reader for Apache Spark (private preview) applica senza difficoltà la semantica di lettura nativa di Spark su file JSON, CSV, XML e Parquet, consentendo di lavorare con file bronze layer disordinati.

Snowpark Connect offre piena interoperabilità per accedere alle tabelle Apache Iceberg™ gestite da Horizon, AWS Glue e Unity Catalog per qualsiasi operazione, e consente di distribuire agenti AI attivando un controllo di qualità dei dati prima della produzione con Spark write-audit-publish. Funziona creando un branch isolato per contribuire a impedire che dati errati raggiungano la produzione. I branch possono essere interrogati come qualsiasi altra tabella da Snowflake o da qualsiasi motore, per verificare l’impatto a valle. Poi pubblichi o scarti, rendendo più semplice implementare un controllo di qualità prima che i dati passino in produzione.

Incremental reads (in GA) rendono i job Spark più efficienti. Elabora solo le modifiche tra gli snapshot Iceberg, invece di eseguire una scansione completa. Time Travel e tag per Iceberg (in GA) consentono rollback sicuri e checkpoint stabili e condivisibili, che i team possono utilizzare facilmente con Spark o altri workload. Snowpark Connect ha inoltre esteso il supporto a Iceberg v3 con Spark 4.0 (private preview), aggiungendo funzionalità chiave come il tipo di dati VARIANT per i dati semi‑strutturati e la row lineage, per semplificare i workflow di change data capture (CDC), auditing e conformità.

Spark Monitoring UI (public preview) offre un debug unificato tra sessioni e job batch, fino ai singoli profili di query. Code Bundles for Apache Spark (public preview) consentono di inviare job Spark tramite un’API REST o SQL, così da integrarsi con gli scheduler già in uso, da Airflow ai task Snowflake. E per iniziare, la Spark migration skill on Snowflake CoCo (in GA) converte i notebook e i job PySpark, Spark Scala e Spark Java esistenti per l’esecuzione su Snowflake.

Per le pipeline SQL dichiarative, custom incrementalization nelle Dynamic Tables (in GA) offre pieno controllo sulla logica incrementale e consente di pianificarla quando necessario. Dynamic Tables in dbt (in GA) portano la logica di incrementalizzazione nativamente nel framework dbt, così i team dbt ottengono le prestazioni delle Dynamic Tables senza uscire dal proprio toolchain. I clienti possono inoltre utilizzare le Dynamic Iceberg Tables per mantenere aggiornati i data product in formato open, come i data set clinici, senza pipeline personalizzate, e ora, in private preview, Snowflake può aggiornarli direttamente nel tuo catalogo Iceberg esterno.