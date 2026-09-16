오늘 Snowflake는 Snowpipe Streaming용 Elastic Channels Snowpipe Streaming의 GA를 발표합니다. 이를 통해 애플리케이션, 디바이스, 서비스의 데이터를 Snowflake 테이블 또는 Snowflake 관리형 Apache Iceberg™ 테이블로 더 간단하게 직접 스트리밍할 수 있습니다. 데이터 적재만을 위해 존재했던 수집 시스템을 걷어내어 운영을 단순화하고, 지연 시간을 줄이며, 총소유비용도 낮출 수 있습니다.

커넥티드 제품과 산업 시스템, 디지털 애플리케이션을 운영하는 조직에는 이러한 단순성이 중요한 문제입니다. 디바이스는 텔레메트리를 지속적으로 전송하고, 애플리케이션은 사용자 이벤트를 생성하며, 서비스는 각각 독립적으로 확장됩니다. 이러한 신호를 분석과 AI에 활용하려면, 신호를 생성하는 애플리케이션 못지않게 복잡한 수집 시스템이 필요할 수 있습니다.

Elastic Channels는 이 과정을 단순화합니다. 대상 테이블을 지정하고, 행 또는 행 배치를 추가하면, Snowflake가 데이터를 영구 저장한 시점에 지속성 확인(durable acknowledgment) 응답을 받을 수 있습니다. 이 응답은 해당 데이터가 테이블에서 쿼리 가능해지기 전에 반환됩니다. SDK는 추가 작업을 자동으로 배치 처리하고 일시적 오류를 재시도하며, Snowflake는 수집 확장과 채널 수명 주기를 관리합니다. 따라서 Snowflake에 데이터를 적재하기 위한 별도의 메시지 버스나 스테이징 파이프라인이 필요하기 않게 됩니다.

이렇게 단순해진 방식으로도 까다로운 워크로드를 처리할 수 있습니다. GA 시점 기준으로 Elastic Channels는 테이블당 최대 20 GB/s를 지원합니다. 워크로드에 따라 데이터는 최소 5초 만에 쿼리 가능한 상태가 될 수 있습니다. 내부 테스트에서는 처리 성능을 더 끌어올려 단일 테이블 기준 최대 40 GB/s까지 도달했습니다. 다음 블로그에서는 이러한 벤치마크 결과와 측정 방법을 자세히 다룰 예정이며, 이어지는 3번째 블로그에서는 Elastic Channels의 기반 아키텍처와 설계를 엔지니어링 관점에서 살펴봅니다.

Elastic Channels에 대해 자세히 알아보거나 바로 시작하려면 Elastic Channels 설명서를 참고하세요.