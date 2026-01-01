프라이빗 프리뷰 제공 예정
Snowflake Datastream
익숙한 Kafka 프로토콜. 신뢰할 수 있는 Snowflake의 간편함.
데이터 스택 통합
공급업체 종속 없이 어떤 엔진에서든 단일 데이터 복사본을 기반으로 안심하고 작업하세요. 모든 Kafka 소스는 Snowflake 네이티브 테이블과 개방형 Iceberg 테이블로 수집됩니다.
흐름 관리
보안 경계 안팎으로 이동 중인 데이터와 저장된 데이터를 모두 보호하세요. 역할 기반 액세스 제어(RBAC)로 토픽을 기본적으로 제어하고 Snowflake Horizon으로 테이블을 관리합니다.
설계 단계부터 워크플로우 간소화
내장형 AI 지원 기능인 Snowflake CoCo와 데이터 팀을 위해 설계된 아키텍처를 활용해 Kafka 스트리밍을 더욱 빠르게 개발하세요.
SNOWFLAKE DATASTREAM
자주 묻는 질문
Snowflake Datastream에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 서비스의 작동 방식과 시작 방법을 이해하는 데 도움이 되는 주요 질문과 답변을 확인해 보세요.
Snowflake Datastream이란 무엇인가요?
Snowflake Datastream은 Apache Kafka와 호환되는 Snowflake 네이티브 스트리밍 서비스로, 팀이 가장 최신의 데이터를 기반으로 실행 가능한 의사 결정을 내릴 수 있도록 설계되었습니다. Kafka 프로토콜을 완벽하게 지원하므로 기존 프로듀서와 컨슈머는 구성만 변경하면 연결할 수 있으며, 토픽은 Snowflake의 보안 및 거버넌스 경계 내에서 관리되는 Snowflake 또는 Apache Iceberg™ 테이블로 저장됩니다.
Datastream은 누구를 위한 서비스인가요?
Datastream은 Apache Kafka를 이미 운영하고 있으며, 스트리밍 인프라를 Snowflake에 더욱 긴밀하게 통합해 간소화하려는 팀을 위해 설계되었습니다. 해당된다면 위의 신청 양식을 제출해 주세요.
어떻게 신청하나요?
Snowflake Datastream은 곧 프라이빗 프리뷰로 제공될 예정입니다. 현재 초기 고객과 긴밀히 협력하며 제품을 함께 발전시키고 있습니다. Snowflake Datastream은 여러분과 같은 고객의 소중한 피드백을 바탕으로 계속 발전해 나갈 것입니다. 참여 신청하기 양식을 제출해 주시면 Snowflake 팀이 사용 사례를 확인한 후 Datastream이 현재 환경에 적합한지 함께 논의하기 위해 연락드립니다.