어떻게 신청하나요?

Snowflake Datastream은 곧 프라이빗 프리뷰로 제공될 예정입니다. 현재 초기 고객과 긴밀히 협력하며 제품을 함께 발전시키고 있습니다. Snowflake Datastream은 여러분과 같은 고객의 소중한 피드백을 바탕으로 계속 발전해 나갈 것입니다. 참여 신청하기 양식을 제출해 주시면 Snowflake 팀이 사용 사례를 확인한 후 Datastream이 현재 환경에 적합한지 함께 논의하기 위해 연락드립니다.