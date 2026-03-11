개발자 가이드
기능
SnowpipeStreaming
Snowpipe Streaming으로 대량의 연속 데이터를 스트리밍하여 준실시간 인사이트를 확보하세요. 테이블당 최대 10GB/s, 5초 지연 시간, 정액 수집 기반 가격 모델을 지원합니다.
수집부터 인사이트까지 몇 초 만에
최대 10GB/s 처리량과 5초 지연 시간으로 데이터를 Snowflake에 직접 스트리밍하세요. Snowflake CoCo를 사용해 전체 스트리밍 파이프라인을 자동화할 수 있습니다.
인프라가 아닌 데이터에 대한 비용 지불
비용은 줄이고 예측 가능성은 높이세요. 압축되지 않은 데이터 1GB당 0.0037크레딧의 단일 요금으로 예상치 못한 비용과 숨겨진 요금을 없앨 수 있습니다.
프로덕션 환경에 바로 사용할 수 있는 AI 구축
AI는 최신 데이터가 지속적으로 공급되어야 제대로 작동합니다. 순서 보장과 자동 스키마 진화를 지원하는 exactly-once semantics를 통해 모델과 에이전트가 필요한 데이터를 필요한 시점에 항상 사용할 수 있습니다.
고성능 데이터 수집
고성능 스트리밍으로 파이프라인 가속화
- 최대 10GB/s의 처리량과 5초 지연 시간으로 데이터를 Snowflake에 직접 스트리밍해 수집부터 쿼리 가능한 인사이트까지 몇 초 만에 연결할 수 있습니다. 새로운 Rust 기반 서버 측 SDK를 사용하면 평균 56% 더 빠른 쿼리 성능을 제공합니다.
- 수시간이 걸리던 수작업 설정을 대화형 가이드 워크플로우로 간소화하세요. CoCo가 AI 기반으로 구성을 지원합니다.
- Snowflake Horizon Catalog의 통합 보안과 데이터 계보를 모든 스트림에 적용해 데이터가 수집되는 즉시 AI에 활용할 수 있도록 지원합니다.
예측 가능한 비용
사용량 기반 요금제로 스트리밍 비용 절감
- 압축되지 않은 데이터 1GB당 0.0037크레딧의 단일 사용량 기반 요금으로 컴퓨팅이나 인프라에 대한 숨겨진 비용 없이 사용할 수 있습니다.
- Snowpipe Streaming Classic 대비 클라이언트 측 리소스 비용을 30% 절감할 수 있습니다.
- 완전한 서버리스 아키텍처로 인프라 비용을 없애세요. 브로커도, 클러스터도, 프로비저닝할 컴퓨팅도 필요하지 않습니다.
- 예상치 못한 비용 걱정 없이 필요한 만큼 처리량을 확장하세요. 비용은 수집한 데이터 볼륨에 따라 투명하게 산정됩니다.
AI 준비 완료
AI 파이프라인에 필요한 모든 기능 기본 제공
- 순서 보장과 함께 exactly-once 전송을 지원해 이벤트 중복, 누락, 순서 뒤바뀜을 방지합니다. 이는 CDC 파이프라인, 금융 데이터, 컨텍스트 인식 AI 에이전트에 필수적인 기능입니다.
- Dynamic Tables와 함께 사용하면 데이터가 수집되는 즉시 지속적으로 변환하고 모델링하므로 수동으로 파이프라인을 오케스트레이션하지 않고도 모델과 에이전트가 AI에 바로 활용할 수 있는 데이터를 제공합니다.
- Snowflake 네이티브 테이블, Snowflake 관리형 Iceberg 테이블, Interactive Tables 중 어떤 것을 사용하든 다양한 속도 요구사항에 맞는 파이프라인을 유연하게 구축할 수 있습니다.
Snowpipe Streaming 고성능 아키텍처
자주 묻는 질문
Snowflake Snowpipe Streaming 고성능 아키텍처와 데이터 파이프라인을 간소화하는 방법에 대해 자주 묻는 질문과 답변을 확인하세요.
Snowpipe Streaming 고성능 아키텍처는 Snowflake의 차세대 서버리스 스트리밍 데이터 수집 서비스입니다. 테이블당 최대 10GB/s의 처리량을 지원하고 약 5초 만에 데이터를 쿼리 가능한 상태로 제공하며, GB당 0.0037크레딧의 정액 요금을 제공합니다.
Snowpipe Streaming 고성능 아키텍처는 핵심 처리를 서버 측으로 이전하는 Rust 기반 아키텍처를 도입해 클라이언트 측 오버헤드를 크게 줄였습니다. TPC-DS 벤치마크에서는 평균 56% 더 빠른 쿼리 성능을 기록했으며, 고객들은 Classic 대비 클라이언트 측 리소스 비용을 최대 30% 절감했다고 보고하고 있습니다.
현재 Java, Python, REST를 정식으로 지원하며, 추가 지원도 로드맵에 포함되어 있습니다.
수집한 데이터 1GB당 0.0037크레딧의 사용량 기반 요금이 적용됩니다. Snowpipe 파일 수집과 동일한 요금 체계를 사용하며, 수집한 데이터에 대해서만 비용을 지불하면 됩니다. 인프라, 클러스터 규모 조정, 운영 오버헤드에 대한 비용은 발생하지 않습니다.
Snowpipe Streaming 고성능 아키텍처는 현대적인 AI의 실시간 데이터 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계되었습니다. 여기에는 지능적이고 자율적인 의사결정을 위해 최신 정보의 지속적인 흐름이 필요한 에이전트 기반 AI 애플리케이션도 포함됩니다. 데이터를 Snowflake로 직접 스트리밍하면 AI 에이전트, ML 모델, 개인화 엔진이 오래된 배치 데이터가 아니라 항상 최신 데이터를 기반으로 추론할 수 있습니다.
Snowflake CoCo는 스트리밍 AI 파이프라인의 엔드투엔드 개발을 가속화합니다. 데이터 엔지니어는 자연어만으로 Snowpipe Streaming 구성을 생성하고, Cortex Agents에 실시간 데이터를 제공하기 위한 Semantic Views를 정의하며, Streamlit 대시보드를 하나의 대화형 인터페이스에서 생성할 수 있습니다.
CoCo는 Snowflake의 데이터, 컴퓨팅, 거버넌스 의미 체계를 깊이 이해하므로 수시간이 걸리던 수작업 구성을 가이드형 워크플로우로 간소화합니다. 파이프라인이 실행된 이후에도 CoCo는 수집, 변환, 서빙 전반에서 문제를 진단하고 권한 문제를 해결하며 최적화 기회를 찾아낼 수 있도록 지원합니다.
2025년 11월부터 AWS, Azure, GCP의 모든 상용 배포 환경에서 정식으로 사용할 수 있습니다.
마이그레이션 과정은 간단합니다. 여기에서 설명하는 아키텍처 변경 사항과 API 업데이트는 고성능 아키텍처가 두 언어에서 모두 제공되므로 Python SDK로 마이그레이션하는 경우에도 동일하게 적용됩니다. 애플리케이션을 마이그레이션하는 방법은 이 가이드를 참조하세요.