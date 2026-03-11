Snowpipe Streaming 고성능 아키텍처는 현대적인 AI의 실시간 데이터 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계되었습니다. 여기에는 지능적이고 자율적인 의사결정을 위해 최신 정보의 지속적인 흐름이 필요한 에이전트 기반 AI 애플리케이션도 포함됩니다. 데이터를 Snowflake로 직접 스트리밍하면 AI 에이전트, ML 모델, 개인화 엔진이 오래된 배치 데이터가 아니라 항상 최신 데이터를 기반으로 추론할 수 있습니다.

Snowflake CoCo는 스트리밍 AI 파이프라인의 엔드투엔드 개발을 가속화합니다. 데이터 엔지니어는 자연어만으로 Snowpipe Streaming 구성을 생성하고, Cortex Agents에 실시간 데이터를 제공하기 위한 Semantic Views를 정의하며, Streamlit 대시보드를 하나의 대화형 인터페이스에서 생성할 수 있습니다.

CoCo는 Snowflake의 데이터, 컴퓨팅, 거버넌스 의미 체계를 깊이 이해하므로 수시간이 걸리던 수작업 구성을 가이드형 워크플로우로 간소화합니다. 파이프라인이 실행된 이후에도 CoCo는 수집, 변환, 서빙 전반에서 문제를 진단하고 권한 문제를 해결하며 최적화 기회를 찾아낼 수 있도록 지원합니다.