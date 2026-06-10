AI 덕분에 무언가를 구축하는 일은 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 하지만 구축이 쉬워졌다고 해서 오래 지속될 수 있다는 의미는 아닙니다. 취약하고 불안정한 시스템이라면 AI는 상황을 개선하기보다 오히려 더 악화시킬 수 있습니다. 그래서 AI의 가치를 최대한 활용할 수 있도록 설계된 플랫폼이 필요합니다.

Snowflake Summit 2026에서 Snowflake는 오늘날 고객이 데이터 엔지니어링의 최전선에 설 수 있도록 지원하는 여러 새로운 기능을 발표했습니다. AI를 워크플로우에 직접 통합해 데이터 파이프라인 구축 과정을 엔드투엔드로 간소화했습니다. 이러한 기능들은 모든 유형의 데이터 엔지니어를 위해 설계되었으며, 데이터가 어디에 있든 작동합니다. Snowflake는 물론, 개방적이고 상호운용 가능한 레이크하우스 환경, 또는 두 환경을 함께 사용하는 경우에도 적용할 수 있습니다. SQL이나 Python으로 코드를 작성하든 ML 모델을 구축하든, 파이프라인 구축에 필요한 모든 것을 한곳에서 사용할 수 있습니다. Snowflake를 사용하면 규모에 따라 확장되는 탄력적인 컴퓨팅 성능, 데이터가 어디에 있든 원활하게 연결되는 데이터 연결성, 일관된 비즈니스 컨텍스트를 바탕으로 안전하고 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하는 엔터프라이즈급 거버넌스 기능을 모두 확보할 수 있습니다.

AI로 앞당기는 프로덕션 전환