중복 제거 복잡성이 비용을 높이는 이유

Thrive의 핵심 데이터 파이프라인 중 하나인 RecordStore는 본래 Dynamic Table이 가장 잘 처리하도록 설계된 전형적인 사례였습니다. 자동으로 새로 고침되고 증분 방식으로 처리되는 단순한 Dynamic Table이었으며, 추가 비용도 거의 발생하지 않았습니다.

문제는 팀이 여기에 추가 키로 파이프라인을 보강해야 하면서 시작됐습니다. 일부 ID가 업스트림에서 안정적으로 배치되어 있지 않아, 이를 보완하려면 여러 데이터 소스(최대 5개, 이후 3개로 최적화)를 조인해야 했습니다. 그러나 이 과정에서 중복 데이터가 발생했고, 이를 제거하는 로직까지 추가되면서 쿼리의 복잡도가 크게 높아졌습니다. 이에 따라 Snowflake는 더 이상 테이블을 증분 방식으로 새로 고칠 수 없게 되었고 결국 전체 새로 고침 방식으로 돌아갈 수밖에 없었습니다.

변환 비용을 다시 낮추기 위해 팀은 데이터를 두 개의 경로로 분리했습니다. 최근 데이터는 6시간마다 새로 고치는 ‘패스트 레인’으로, 오래된 데이터는 1주 간격으로 새로 고치는 ‘슬로우 레인’으로 나눈 것입니다. 이 방식은 데이터 변환 비용을 줄이는 데는 효과가 있었지만, 두 레인을 최종적으로 UNION 하는 과정에서 자동 클러스터링 비용이 급증했습니다. 결국 하나의 비용을 줄이는 대신 다른 비용이 늘어나는 상황이 된 것입니다. 최악의 경우에는 자동 클러스터링과 데이터 변환 비용을 합쳐 하루 수백 크레딧이 소요되기도 했습니다.

모든 대응은 근본 원인이 아니라 증상만 완화하는 임시방편에 불과했습니다. 진짜 문제는 업스트림에서 Content ID가 일관성 없이 제공되는 것이었고, 이 문제가 해결되지 않는 한 팀은 근본적인 한계를 벗어날 수 없습니다.

Dynamic Table에 사용자 지정 증분 처리 적용

팀이 검토한 방식은 Snowflake 스트림과 태스크였습니다. 즉, 실제로 변경된 행만 처리한 뒤, merge 로직을 적용하는 방식입니다. Snowflake 스트림과 태스크 기반 파이프라인이라면 복잡성 급증을 효과적으로 처리할 수 있었겠지만, Thrive 엔지니어들이 지적했듯 데이터 최신성 목표를 더 높이려 할수록 전체 새로 고침 지연을 제어하기가 더 어려워졌을 것입니다.

Dynamic Table의 사용자 지정 증분 처리( REFRESH_MODE = CUSTOM_INCREMENTAL )는 이러한 트레이드오프를 완전히 제거했습니다. 팀은 CHANGES() 를 대상으로 MERGE INTO SELF 를 사용하는 명시적인 REFRESH USING 로직을 직접 작성해, 이 파이프라인에서 ‘증분 처리’가 정확히 무엇을 의미하는지 정의했습니다. 즉 변경된 데이터만 처리하고 이를 기존 데이터에 병합하며, 나머지 데이터는 그대로 유지하도록 구현한 것입니다. 그 결과, 팀은 원하던 스트림과 태스크 기반 실행 모델을 확보하면서도, 일정 관리, 재시도, 트랜잭션 보장, 지연 관리는 계속 Snowflake에 맡길 수 있었습니다.

이로 인해 두 가지 변화가 나타났습니다.