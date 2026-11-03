Apporter les données au rythme de chaque agent et application

Commencez par vous affranchir des décisions liées au matériel. Adaptive Compute (disponible pour tous nos clients) dimensionne automatiquement vos ressources de calcul en fonction de chaque charge de travail, sans réglage manuel des warehouses ni des clusters. Vous décrivez le travail à effectuer, et Snowflake optimise son exécution.

Les charges de travail Spark s’exécutent également sur Adaptive Compute, ce qui réduit les efforts nécessaires pour les gérer. La prise en main est tout aussi simple. Importez votre code et vos compétences existants dans Snowflake, puis exploitez-les sur la même plateforme gouvernée que le reste de vos pipelines. Snowpark Connect for Apache Spark™ (disponible pour tous nos clients) exécute directement le code PySpark, Java et Scala existant dans Snowflake, sans aucun cluster externe à gérer. Le Next-Gen File Reader for Apache Spark (en private preview) applique simplement la sémantique de lecture propre à Spark aux formats JSON, CSV, XML et Parquet, afin de traiter les fichiers désordonnés de la couche bronze.

Snowpark Connect offre une interopérabilité complète pour accéder, quelle que soit l’opération, aux tables Apache Iceberg™ gérées par Horizon, AWS Glue and Unity Catalog, et pour déployer des agents en activant un contrôle de la qualité des données avant la mise en production avec Spark write-audit-publish. Pour cela, une branche isolée est créée afin d’éviter que des données de mauvaise qualité n’atteignent la production. Les branches peuvent être interrogées comme n’importe quelle autre table depuis Snowflake ou tout autre moteur afin d’évaluer l’impact en aval. Vous pouvez ensuite publier ou abandonner les modifications, ce qui simplifie la mise en place d’un contrôle qualité avant le passage des données en production.

Les Incremental reads (disponibles pour tous nos clients) améliorent l’efficacité des jobs Spark. Traitez uniquement les modifications entre les snapshots Iceberg plutôt que d’effectuer une analyse complète. Les fonctionnalités Iceberg Time Travel, ainsi que les balises (disponibles pour tous nos clients), permettent des restaurations sécurisées et offrent des points de contrôle stables et partageables, faciles à utiliser par les équipes avec Spark ou d’autres charges de travail. Snowpark Connect étend également sa prise en charge d’Iceberg à Iceberg v3 avec Spark 4.0 (en private preview), avec des fonctionnalités clés comme le type de données VARIANT pour les données semi-structurées et la traçabilité au niveau des lignes, afin de simplifier les workflows de capture des données modifiées (CDC), d’audit et de conformité.

Spark Monitoring UI (en public preview) offre un débogage unifié des sessions et des jobs batch, jusqu’aux profils de chaque requête. Les Code Bundles for Apache Spark (en public preview) permettent de soumettre des jobs Spark via une API REST ou SQL afin de les intégrer aux outils de planification que vous utilisez déjà, d’Airflow aux tâches Snowflake. Et pour vous lancer, la compétence de migration Spark sur Snowflake CoCo (disponible pour tous nos clients) convertit vos notebooks et jobs PySpark, Spark Scala et Spark Java existants pour les exécuter dans Snowflake.

Pour les pipelines SQL déclaratifs, la fonctionnalité d’incrémentalisation personnalisée de Dynamic Tables (disponible pour tous nos clients) vous donne un contrôle total sur la logique incrémentielle et vous permet de planifier son exécution selon vos besoins. Dynamic Tables in dbt (disponible pour tous nos clients) intègre nativement la logique d’incrémentalisation à l’environnement dbt. Les équipes dbt bénéficient ainsi de la performance de Dynamic Tables sans quitter leur chaîne d’outils. Les clients peuvent également utiliser Dynamic Iceberg Tables pour actualiser des produits de données au format ouvert, comme des jeux de données cliniques, sans pipelines personnalisés. Désormais, en private preview, Snowflake peut les actualiser directement dans votre propre catalogue Iceberg externe.