기업의 인사(HR) 및 재무 데이터는 비즈니스가 어떻게 운영되는지 이해하는 데 필수입니다. 하지만 이 데이터만으로는 전체 상황을 파악하기 어렵습니다. 인사 및 재무 데이터가 비즈니스 성과에 어떤 영향을 미치는지 이해하려면, 이 데이터를 다른 비즈니스 데이터와 연결해야 합니다. 이를 위해서는 파이프라인을 구축하고, 중복 데이터를 관리하며, 비즈니스 맥락을 다시 구성해야 했습니다.

오늘 라스베이거스에서 열린 Workday Rising에서 Workday Data Cloud와 Snowflake의 제로 카피 양방향 통합 기능의 정식 출시가 발표되었습니다. 이 기능을 통해 Apache Iceberg™ 기반의 네이티브 인바운드 공유로 Workday 데이터를 Snowflake에서 직접 액세스할 수 있습니다. Workday의 시맨틱 계층은 그대로 유지되고, 거버넌스는 소스에서 관리됩니다. 이를 통해 인사 데이터를 기업의 다른 데이터와 결합해 분석과 AI에 활용할 수 있으며, 재무 데이터도 곧 지원될 예정입니다. 이러한 양방향 통합은 두 플랫폼을 하나의 엔터프라이즈 인텔리전스 시스템으로 연결합니다.

이 통합 기능으로 해결되는 문제

지금까지 Workday 데이터를 Snowflake로 가져오려면 복제 파이프라인을 구축해야 했습니다. HR 및 재무 데이터를 정해진 일정에 따라 복사하고, 12~24시간의 지연을 감수하며, 파이프라인을 안정적으로 유지하기 위한 운영 부담을 계속 관리해야 했습니다. 복제된 모든 민감 데이터 레코드는 Workday의 거버넌스 모델 밖에 존재했고, 규정 준수 노출 범위를 넓혔습니다.

AI의 신뢰성은 AI가 참조하는 기반 데이터의 신뢰성에 좌우됩니다. 오래된 인원 현황 데이터를 바탕으로 추론하는 인력 관리 에이전트나 오래된 총계정원장을 기반으로 작업하는 재무 결산 에이전트는 의사 결정의 순간에 잘못된 답을 내놓게 됩니다. 엔터프라이즈 AI에는 최신 데이터가 필요합니다.

제로 카피 통합은 핵심 기록 시스템의 데이터에 거버넌스와 풍부한 시맨틱 맥락을 유지하면서 거의 실시간으로 접근할 수 있도록 설계되었습니다. Workday 데이터는 이동되지 않고 원본 위치에서 쿼리되며, 액세스는 조직, 직책, 보고 라인, 예산 권한에 따라 동적으로 관리됩니다. 모든 작업에는 감사 추적이 남고, 이러한 제어는 소스에서 적용됩니다. Snowflake에 별도의 거버넌스 프레임워크를 구축할 필요도 없습니다. 네이티브 Snowflake 테이블에 사용하는 것과 동일한 제어가 적용되기 때문입니다.

인사, 재무, AI를 위한 하나의 기반

오늘부터 고객은 Worker, Position, Payroll 데이터를 포함해 Workday에서 선별된 HR 오브젝트에 Snowflake에서 제로 카피 방식으로 양방향 액세스할 수 있으며, 재무 데이터도 곧 지원될 예정입니다.

이는 단순히 데이터베이스에서 내보낸 원시 데이터가 아닙니다. 이 데이터는 조직을 운영하는 비즈니스 로직을 반영하도록 모델링되어 있으며, Workday의 구성 가능한 시맨틱 레이어가 그대로 유지된 상태로 제공됩니다. 에이전트와 분석가는 원시 컬럼명이 아니라 거버넌스가 적용된 비즈니스 개념을 기반으로 작업합니다.

Cortex Agents, Snowflake CoWork, Snowflake 분석 계층과 결합하면 어느 한 플랫폼만으로는 제공할 수 없었던 역량이 만들어집니다. Workday가 보유한 인사 및 재무 맥락과 Snowflake가 제공하는 AI 및 분석 인프라가 하나의 거버넌스 환경 안에서 결합되는 것입니다. 이 통합 기능은 현재 AWS와 GCP에서 사용할 수 있습니다.

작동 방식

Snowflake에서 Workday 데이터 활용

Snowflake에서 Workday 데이터에 액세스하려면 Workday 테넌트에 연결되는 제로 카피 커넥터를 생성한 뒤, Workday Data Cloud 카탈로그를 Snowflake의 카탈로그 연결 데이터베이스로 마운트합니다. 그러면 ETL 파이프라인을 구축하거나 데이터를 복제하지 않고도 기존 Snowflake 계정에서 Workday Data Cloud 테이블을 쿼리할 수 있습니다. 사용 사례에 따라 Snowflake에서 Workday 데이터에 액세스하는 방법은 두 가지입니다.

Workday Data Lake: 사용자가 정의한 새로 고침 일정에 따라 데이터가 구체화됩니다. 카탈로그 오브젝트를 선택하고 빈도를 설정하면, 나머지는 Workday가 처리합니다. 거의 실시간 수준의 최신성이 필요하지 않은 분석, AI 모델 학습, 보고에 적합한 방식입니다.