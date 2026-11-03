Datos que siguen el ritmo de tus agentes y aplicaciones

Para empezar, delega las decisiones sobre el hardware. Adaptive Compute (con disponibilidad general) ajusta automáticamente el tamaño de los recursos de cómputo a cada workload, sin necesidad de realizar ajustes manuales de los almacenes ni de los clústeres. Tú describes el trabajo y Snowflake optimiza su ejecución.

Los workloads de Spark también se ejecutan en Adaptive Compute, lo que reduce el esfuerzo necesario para gestionarlos. Además, empezar es fácil. Lleva a Snowflake el código y los conocimientos que ya tienes y ejecútalo en la misma plataforma gobernada que el resto de tus pipelines. Snowpark Connect for Apache Spark™ (con disponibilidad general) ejecuta código PySpark, Java y Scala existente directamente en Snowflake, sin clústeres externos que gestionar. Next-Gen File Reader for Apache Spark (en vista previa privada) aplica sin esfuerzo la semántica de lectura propia de Spark a archivos JSON, CSV, XML y Parquet para poder trabajar con archivos desordenados de la capa de bronce.

Snowpark Connect ofrece interoperabilidad total para acceder a tablas de Apache Iceberg™ gestionadas por Horizon, AWS Glue y Unity Catalog para cualquier operación, e implementar agentes al activar una comprobación de calidad de los datos antes de pasar a producción con Spark write-audit-publish. Para ello, crea una rama aislada que ayuda a evitar que los datos incorrectos lleguen a producción. Las ramas pueden consultarse como cualquier otra tabla desde Snowflake o cualquier motor para comprobar el impacto posterior. Después, puedes publicarlas o descartarlas, lo que facilita la aplicación de una comprobación de calidad antes de que los datos pasen a producción.

Las lecturas incrementales (con disponibilidad general) mejoran la eficiencia de los trabajos de Spark. Procesa solo los cambios entre instantáneas de Iceberg, en lugar de realizar un análisis completo. Iceberg Time Travel y las etiquetas (con disponibilidad general) permiten volver de forma segura a un estado anterior y proporcionan puntos de control estables y compartibles con los que los equipos pueden trabajar fácilmente en Spark u otros workloads. Snowpark Connect también ha ampliado su compatibilidad con Iceberg a Iceberg v3 con Spark 4,0 (en vista previa privada), e incorpora funcionalidades clave como el tipo de datos VARIANT para datos semiestructurados y el linaje a nivel de fila, que simplifican los flujos de trabajo de captura de cambios en los datos (CDC), auditoría y cumplimiento.

Spark Monitoring UI (en vista previa pública) ofrece una depuración unificada de sesiones y trabajos por lotes, hasta el nivel de los perfiles de cada consulta. Code Bundles for Apache Spark (en vista previa pública) permite enviar trabajos de Spark mediante una REST API o SQL para integrarlos en los planificadores que ya utilizas, desde Airflow hasta tareas de Snowflake. Y, para empezar, la skill de migración de Spark en Snowflake CoCo (con disponibilidad general) convierte tus notebooks y trabajos de PySpark, Spark Scala y Spark Java para que se ejecuten en Snowflake.

Para los pipelines SQL declarativos, el procesamiento incremental personalizado en tablas dinámicas (con disponibilidad general) te da control total sobre la lógica incremental y te permite programar su ejecución cuando la necesites. Las tablas dinámicas en dbt (con disponibilidad general) incorporan de forma nativa la lógica incremental al marco de dbt, para que sus equipos aprovechen el rendimiento de las tablas dinámicas sin salir de su conjunto de herramientas. Los clientes también pueden usar tablas dinámicas de Iceberg para mantener actualizados productos de datos en formato abierto, como los conjuntos de datos clínicos, sin pipelines personalizados. Ahora, en vista previa privada, Snowflake puede actualizarlos directamente en tu propio catálogo externo de Iceberg.