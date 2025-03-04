組織にロケット燃料を追加したいのであれば、従業員の教育とトレーニングに投資することです。これは、最初に思い浮かぶ戦略ではないかもしれませんが、効率の改善から従業員満足度の向上まで、幅広いビジネスメリットを推進する最も効果的な方法の一つであり、最優先事項に値します。

かつてないスピードで進歩している、この新しい「AIノーマル」において、トレーニングはかつてなく重要かつ喫緊となっています。Gartner®によると、「ビジネスリーダーの85%が、AIとデジタルの進歩に対応するためにスキル開発の大幅な急増を予期している」とのことです。さらに、最近のグローバル調査によると、積極的な関与を示している従業員にトレーニングを提供している企業では、収益性が21%向上していることが分かっています。

Snowflakeでは、お客様を第一に考えることが最優先事項です。そのため、Snowflakeの教育サービスチームは、科学的な厳密さと思慮深い実施が融合した、無料と有料の両方のトレーニングプログラムを入念に設計して提供しています。これらのプログラムは、コスト削減や業務効率などの目に見えるビジネスメリットを推進すると同時に、従業員の知識、士気、自信を高めることで従業員の活力と能力を高めます。また、私たちはより大きなインパクトを提供するために、常にアプローチを改良し続けています。

先月、Snowflakeのトレーニングプログラムに携わったことがある487人の学習者と361人のマネージャーを対象としたグローバル調査を完了しましたが、結果は予想を上回るものでした。また、業界、職務、Snowflakeの利用経験など、回答者の多様性にも驚きました。以下は、この調査から得られた説得力のあるインサイトの一部です。ぜひこのレポートをダウンロードして、私たちのトレーニングプログラムが業界をリードする企業にもたらしている影響について詳しくご確認ください。

調査方法Snowflakeでは2024年8月から12月の間に、Snowflake教育サービスのアクティブな学習者と人材マネージャーにEメールアンケートを実施しました。学習者には、Snowflakeの教育プログラムやトレーニングプログラムに参加したSnowflakeユーザーが含まれます。人材マネージャーとは、自社の学習者に対してSnowflakeの教育プログラムまたはトレーニングプログラムの受講を実現したリーダーと定義されます。

学習者の調査結果のハイライト

90%以上 が、オンデマンドトレーニングはスキルと専門知識の向上やレベルアップに非常に効果的または効果的であったと回答しています。

88% が、得られた実践的な経験は価値があるまたは非常に価値があると回答しています。

「これまでで最高の無料トレーニングパッケージです！非常に興味深く楽についていけます」 — 学習者

人材マネージャーの調査結果のハイライト

マネージャーの94% は、Snowflakeトレーニングによってチームの効率が改善したことに強く同意または同意しています。

マネージャーが気づいた 従業員トレーニングの上位3つの影響 は次のとおりです。 タスク完了までの時間の短縮 パフォーマンスと生産性の向上 従業員の士気と仕事に対する満足度の向上



「Snowflakeトレーニングにより、Snowflakeの活用におけるベストプラクティスに関するより多くのインサイトを大規模に取得できるようになり、ゲームプランが明確化しました」 — 人材マネージャー

強力なビジネスインパクト

この調査では、私たちのトレーニングの成果として、多くの重要なビジネスインパクトも明らかになりました。例として、Snowflakeのお客様は以下を実現しています。

効率性の改善 58%の学習者が、トレーニングによってより効率的かつ正確に業務を行えるようになったと回答しています。

最適化とコスト削減： 32%は、トレーニングによってSnowflakeの使用を最適化し、プロセスにかかるコストを削減できたと回答しています。

イノベーション：63%が、Snowpark、Snowflake Cortex AI、Apache Iceberg™テーブル、Snowflake NotebookなどのSnowflakeの新機能について学び、組織のプロジェクトに適用できるようになったと回答しています。

私たちは、学習者と人材マネージャーの皆様が貴重な時間を割いて誠実なフィードバックをくださったことについて非常に感謝しています。私たちは現在、トレーニングの効果を改善できる領域について率直に検討しています。たとえば、74%の学習者が、トレーニングは認定資格の取得に役立ったと回答しています。次回のアンケート実施時には、この数値をさらに上げたいと考えています。Snowflakeは、学習者がSnowflakeトレーニングを通じてどのように効率と精度を高めることができるのかを考えるうえで最前線に立つ存在でありたいと考えています。

小規模ながら強力なSnowflake教育サービスチームの献身に対し、この上なく誇らしく感じています。この調査結果は、私たちのお客様に対するコミットメントを何よりも表しているものです。また、今後1年間における、私たちのサービスの成長、進化、さらなる価値提供のための貴重なバロメーターにもなります。

「The Value of Snowflake Training Report」をぜひ今すぐダウンロードしてください。

Gartner Press Release, Gartner Survey Shows 85% of Business Leaders Agree There Will Be a Surge in Skills Development Needs Due to AI and Digital Trends in Next 3 Years, October 29, 2024.

GARTNER is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and is used herein with permission.All rights reserved.