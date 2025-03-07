Wenn Sie Ihrem Unternehmen neuen Schwung verleihen möchten, investieren Sie in Mitarbeiterschulungen. Es ist zwar nicht die erste Strategie, die Ihnen in den Sinn kommt, aber es ist eine der effektivsten Methoden, um einen breiten geschäftlichen Nutzen zu erzielen, von gesteigerter Effizienz bis hin zu höherer Mitarbeiterzufriedenheit – und sie hat es verdient, eine Priorität zu haben.

Training könnte in unserer neuen „KI-Normalität“, die sich in beispielloser Geschwindigkeit entwickelt, nicht relevanter oder dringlicher sein. Laut Gartner® erwarten „85 % der Führungskräfte einen starken Anstieg der Kompetenzentwicklung, um mit KI und dem digitalen Fortschritt Schritt zu halten“. Laut einer kürzlich veröffentlichten globalen Umfrage sind Unternehmen, die engagierten Mitarbeitenden Schulungen anbieten, 21 % profitabler.

Bei Snowflake haben unsere Kunden oberste Priorität. Deshalb konzipiert und realisiert das Snowflake Education Services Team sorgfältig Trainingsprogramme – sowohl kostenlos als auch kostenpflichtig – mit einer Mischung aus wissenschaftlicher Präzision und durchdachter Ausführung. Diese Programme bringen konkrete geschäftliche Vorteile mit sich, wie z. B. Kosteneinsparungen und betriebliche Effizienz. Gleichzeitig fördern und befähigen sie Mitarbeitende, indem sie ihr Wissen, ihre Moral und ihr Selbstvertrauen stärken. Und wir optimieren ständig unseren Ansatz, um noch mehr Wirkung zu erzielen.

Letzten Monat haben wir eine globale Umfrage unter 487 Lernenden und 361 Führungskräften durchgeführt, die an Snowflake-Trainingsprogrammen teilgenommen hatten. Die Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Wir waren auch begeistert von der Vielfalt der Teilnehmenden, die je nach Branche, Aufgabenstellung und Erfahrung mit Snowflake unterschiedlich waren. Im Folgenden finden Sie nur einige der überzeugenden Erkenntnisse aus der Umfrage. Ich empfehle Ihnen dringend, den Bericht herunterzuladen, um zu erfahren, welche Auswirkungen unsere Schulungsprogramme auf führende Unternehmen haben.

Umfragemethodik: Zwischen August und Dezember 2024 schickte Snowflake E-Mail-Umfragen an aktive Snowflake Educational Services-Lernende und People Manager. Zu den Lernenden gehören Snowflake-Nutzende, die an einem Snowflake-Schulungs- und/oder -Trainingsprogramm teilgenommen haben. People Manager sind definiert als die Führungskräfte, die das Schulungs- oder Trainingsprogramm von Snowflake für die Lernenden ihres Unternehmens ermöglicht haben.

Highlights der Umfrage

Über 90 % dieser On-Demand-Schulungen waren äußerst effektiv bzw. effektiv, um ihre Kompetenzen und Fachkenntnisse zu verbessern.

88 % empfanden ihre praktische Erfahrung als wertvoll oder äußerst wertvoll.

„Das beste kostenlose Trainingspaket, das ich je gesehen habe! Sehr ansprechend und einfach zu folgen.“ – Lernender

Highlights der Umfrage unter Führungskräften

94 % der Führungskräfte stimmen zu, dass das Snowflake-Training die Effizienz ihres Teams gesteigert hat.

Zu den drei wichtigsten Auswirkungen von Führungskräfteschulungen gehören: Reduzierte Zeit bis zur Ausführung von Aufgaben Gesteigerte Performance und Produktivität Gesteigerte Mitarbeitermoral und Arbeitszufriedenheit



„Das Snowflake-Training gab unserem Team viel mehr Einblicke in die Best Practices für die Verwendung von Snowflake, und in viel größerem Umfang... Wir haben einen klaren Spielplan.“ – People Manager

Starke Geschäftsauswirkungen

Die Umfrage ergab auch viele signifikante geschäftliche Auswirkungen als Ergebnis unserer Schulung. Snowflake-Kunden erkannten beispielsweise:

Gesteigerte Effizienz: 58 % der Lernenden geben an, dass ihnen das Training dabei geholfen hat, effizienter und genauer zu arbeiten.

Optimierung und Kosteneinsparungen: 32 % gaben an, dass ihnen das Training geholfen hat, Snowflake optimal zu nutzen und so die Ausgaben zu senken.

Innovation: 63 % gaben an, dass sie von den neuen Snowflake-Funktionen wie Snowpark, Snowflake Cortex AI, Apache IcebergTM-Tabellen und Snowflake Notebooks erfahren haben, die sie auf ihre Unternehmensprojekte anwenden konnten.

Wir sind unglaublich dankbar für die Zeit und das ehrliche Feedback unserer Lernenden und Führungskräfte und werfen einen ehrlichen Blick auf Bereiche, in denen wir unsere Trainingseffektivität verbessern können. So gaben beispielsweise 74 % der Lernenden an, dass ihr Training sie auf die Zertifizierung vorbereitet hat. Ich möchte diese Zahl bei der nächsten Umfrage höher sehen. Ich möchte, dass Snowflake an vorderster Front dabei ist, wie Lernende ihre Effizienz und Genauigkeit durch Snowflake-Trainingsangebote steigern können.

Stolzer kann ich durch den Einsatz unseres kleinen, aber mächtigen Snowflake Education Services-Teams nicht sein. Wenn dieser Bericht ein Indiz für unser Engagement für unsere Kunden ist, kann ich mir keinen besseren vorstellen. Sie dient auch als wertvolles Barometer dafür, wo wir im kommenden Jahr wachsen, unser Angebot weiterentwickeln und einen noch größeren Mehrwert liefern können.

Laden Sie jetzt den Bericht „The Value of Snowflake Training Report“ herunter.

Die Gartner-Umfrage zeigt: 85 % der Führungskräfte stimmen zu, dass in den nächsten drei Jahren (29. Oktober 2024) aufgrund von KI- und digitalen Trends ein steigender Qualifikationsbedarf besteht.

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