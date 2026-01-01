会話型アプリケーションを通じて文書内の知識にアクセスできるようにすることで、意思決定を強化し、運用効率を高めようとする組織が増えているため、RAGベースのアプリケーションフレームワークが、急速に最も効率的でスケーラブルなアプローチになっています。RAGベースのアプリケーション開発は拡大し続けており、これらのアプリケーションを動かす文書を処理および管理するためのソリューションは、スケーラビリティと効率性を念頭に置いて進化する必要があります。これまで、RAGのドキュメント準備（抽出やチャンクなど）は、Pythonライブラリを使用して関数を開発、展開する必要があり、管理や拡張が困難になる可能性がありました。

生成AIアプリの開発を促進するために、PDFなどのドキュメントをAI対応にするためのSQL関数を提供しています。この度、 Cortex Searchの一般提供開始が発表され、新たに以下の2つのドキュメント前処理機能が追加されました。

PARSE_DOCUMENTによるレイアウト対応文書テキスト抽出（パブリックプレビュー）

と

テキストチャンキング用のSPLIT_TEXT_RECURSIVE_CHARACTER（プライベートプレビュー）

これらの機能により、PDFなどのドキュメントの準備が合理化され、AI対応になります。AI対応データは、RAGアプリケーションを通じて価値を提供するカギです。ドキュメントがAI対応になると、RAGエンジンに取り込むことができます。これにより、AIアプリケーションの全体的な品質が向上します。

大規模言語モデル（LLM）を使用して自社の製品ポートフォリオに関する質問に答える会話アプリをセールスチームに提供するとしましょう。事前トレーニング済みのLLMだけでは、自社の製品に関する深い専門知識がないため、生成される回答は正しくなく、価値がない可能性があります。正確な回答を提供するために、開発者はRAGベースのアーキテクチャを使用できます。このアーキテクチャでは、LLMがドキュメント、Wiki、FAQから関連する内部知識を取得してから回答を生成します。ただし、これらのドキュメントをRAG品質を高めるためには、コンテンツを抽出して、段落やドキュメントセクションなどの小さなコンテンツブロック（チャンク）に分割し、意味検索用のベクトルとして埋め込む必要があります。前処理が完了すると、RAGエンジンを開始できます。

言い換えると、RAGは検索機能と同等であり、検索はインデックスされたデータチャンクと同等であり、高品質のテキスト抽出はこれらすべての基礎となります。

最も関連性の高い結果を提供する

Cortex Searchは、埋め込み生成とベクトル管理を統合したフルマネージド型のサービスであり、エンタープライズグレードのRAGシステムに不可欠なコンポーネントです。正確なキーワードマッチングとセマンティックな理解を組み合わせたハイブリッド検索ソリューションとして、検索精度を高め、クエリのフレーズが異なる場合でも関連情報を取得します。

このハイブリッドアプローチにより、RAGシステムはクエリが特定の用語に絞られている場合でも、より抽象的なコンセプトを探ろうとしている場合でも、より正確で文脈に即した回答を提供できます。たとえば、「headphones SKU：ABC123」は、「ABC123」に完全に一致する結果を優先し、ヘッドホン、エレクトロニクス、音楽などの関連結果を返します。つまり、各クエリは意味的に似た結果だけでなく、製品SKUや会社IDなどの特定の用語に完全一致します。

この機能は、特にレイアウトアウェアなテキスト抽出とチャンキングを使用して文書が作成され、コンテンツが検索に最適な構造になっている場合に有用です。短いSQL関数によってドキュメントの前処理を簡略化することで、データエンジニアは複雑で長いPython関数を記述することなく、PDFやその他の生成AI用ドキュメントを効率的に準備できます。この合理化されたプロセスにより、文書をAI対応にするために必要な時間と労力が大幅に削減されます。

ドキュメントの前処理は、成功するRAGアプリケーションを構築するための基礎であり、PARSE_DOCUMENTとSPLIT_TEXT_RECURSIVE_CHARACTERがこのプロセスの重要なステップとして機能します。これらの新機能により、ドキュメントの前処理の複雑さと時間が大幅に軽減されます。これにより、ドキュメントをより迅速かつシンプルにRAGチャットボットで使用できるようになり、組織はAIソリューションをすばやく構築して改善できるようになります。