Snowflakeが注目するスタートアップ企業：Sema4.ai

Snowflakeのスタートアップ企業スポットライトへようこそ。このシリーズでは、スタートアップ企業の創業者に、解決しようとしている課題、構築しているアプリ、スタートアップ企業のジャーニーで学んだ教訓についてお話を伺います。今回は、Sema4.aiの共同創業者であるPaul Codding氏を迎え、すべてのビジネスエキスパートがAIエージェントクリエイターになれるようにすることで、従業員の組織内ナレッジをどのように引き出そうとしているのかを伺います。

Sema4.aiを設立したきっかけは何ですか？

私を突き動かすのは、プロセスを真に理解しているドメインエキスパートであるビジネスユーザーが、ついに自らの専門知識をインテリジェントな自動化へと変えるためのツールを手にする姿を見ることです。AWSやClouderaでのキャリアを通じて、私はビジネスプロフェッショナルが自身の知識をテクノロジーソリューションに変換するのに苦労し、常に希少で高度な技術リソースに依存しているのを目にしてきました。ブレークスルーとなったのは、私たちが、業務を最もよく知る人々が自然言語でAIエージェントを定義できることに気づいた瞬間でした。そのことが、すべてのビジネスエキスパートが自動化を構築できるように、AIエージェント作成の民主化を目指すSema4.aiを立ち上げるきっかけとなりました。

他のエージェントベースのソリューションと比べて、Sema4.aiにはどんな強みがあると考えていますか？

他社がシンプルな対話型エージェントに注力する中、私たちは、エージェントが複雑なドキュメントを理解し、エンタープライズ規模の実データに対して数理分析を実行し、構造化データソース、非構造化データソースを横断してインサイトを統合できるようにしています。私たちのエージェントはデータについてチャットするだけではありません。データを処理し、変換し、それを使用してビジネスプロセス全体を自動化します。これが、単に「話す」AIと「働く」AIの違いです。

Snowflake上でビジネスを構築することを選んだのはなぜでしょうか？

Snowflakeネイティブアプリフレームワークは、エンタープライズAIの展開における可能性に革命をもたらしました。私たちは、エンタープライズデータが存在する場所にAIエージェントを直接展開します。私たちのエージェントは、Snowflake Cortex AIを使用してSnowflake内でネイティブに実行され、Snowflakeのセキュリティ境界を維持しながら、ゼロコピーアーキテクチャで顧客データにアクセスします。数か月ではなく数日で「アイデアから本番環境まで」到達でき、企業がAIエージェントを導入する方法を根本から変えています。

Snowflakeとの連携は、Sema4.aiの成長にどのような影響を与えましたか？

迅速かつ簡素化された販売サイクルと、グローバルな市場開拓（GTM）の機会は、私たちにとって変革をもたらすものでした。Snowflakeを使用すると、AIの展開に通常3〜6か月を上乗せする調達上の摩擦を確実に解消できます。顧客は既存のSnowflakeの支出を使用してSema4.aiを購入できるため、長期にわたる法務および調達サイクルを回避できます。一方、12,000社を超えるSnowflakeの顧客基盤への露出により、AIエージェントを必要としながらもセキュリティやコンプライアンスで妥協できない金融サービス、ヘルスケア、官公庁・公的機関などの組織へ、迅速にアプローチできます。従来のクラウドAIソリューションを検討することのなかった、規制の厳しい業界の顧客にリーチできるようになり、従来のエンタープライズ向け営業では参入に数か月かかっていたような市場を開拓しています。

AIは、貴社のスタートアップ企業の開発戦略とプロセスにどのような影響を与えていますか？

複雑でマルチステップの作業を処理できる推論モデルと、数か月ではなく数日でアイデアから機能するプロトタイプへと移行できる開発スピードという、2つのブレークスルーが状況を一変させました。

推論モデルは、コンテキストに応じた判断や例外処理を必要とするため、これまで不可能だったビジネスプロセスの自動化を可能にしました。私たちのエージェントは単にスクリプトに従うだけではありません。実際に業務を理解し、新しい状況に適応します。つまり、私たちは他のソフトウェア企業と競合しているだけでなく、これまで自動化されたことのない手動プロセスとも競合しているのです。

イノベーションのスピードによって、私たちのロードマップは完全に書き換えられました。実際の顧客と迅速にプロトタイプを作成して検証できるため、数か月先だと考えていた機能が数週間でリリースされています。

スタートアップ企業の創業者として、急速に変化するAIの状況についてどのように考えていますか？

最もエキサイティングな進展は、複雑なビジネスロジックに一貫して従うことができる推論モデルの出現です。これは、エンタープライズAIエージェントに欠けていた部分でした。しかし、真のインパクトがもたらされるのは、これらの推論機能がエンタープライズデータにアクセスし、データを効果的に使用できるようになったときです。これにより、データベース、ドキュメント、ファイルからの情報をリアルタイムで組み合わせて、情報に基づいた意思決定を行うことができます。

私が懸念しているのは、エンタープライズへの対応よりもモデルの機能に焦点が当てられていることです。ビジネスへの導入には、セキュリティ、ガバナンス、データ統合が重要です。一部のAIソリューションは、実際のビジネスプロセスを特徴づける乱雑で複数ソースにまたがるデータを、効果的に扱えません。異なるソースからのデータをシームレスに組み合わせて分析する機能がなければ、最もスマートなモデルであっても、表面的なタスクに限定されてしまいます。

Sema4.aiの今後の展望はどのようなものですか？

私たちは、これまで自動化が不可能だったビジネスプロセスの自動化を実現しようとしています。鍵となるのは、AIの推論、リアルタイムのエンタープライズデータ、ドキュメントインテリジェンスを組み合わせることです。これにより、複数のシステムやドキュメントの種類にわたる人間のような判断を必要とする、複雑でマルチステップのワークフロー（財務照合、契約レビュー、見積から入金までなど）を処理できるようになります。5年後には、「これを自動化できるか」ではなく、「なぜまだこれを自動化していないのか」が問われるようになるでしょう。私たちは、個々のタスクの自動化から、ビジネスプロセス全体の自動化へと移行しています。



Sema4.aiのエージェントと自動化ツールの詳細については、sema4.aiをご覧いただくか、Snowflakeマーケットプレイス上のエージェントプラットフォームをお試しください。Snowflake上で構築を行っているスタートアップ企業の皆様は、Snowflakeが目標達成をどのようにサポートできるかについて、Snowflake for Startupsプログラムをご確認ください。