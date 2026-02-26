金融投資においては、データは成功の鍵となります。しかし、複数のソースからのデータを実用的なインサイトに変換することは至難の業です。

スイスの金融テクノロジーおよび定量アセットマネジメント（クオンツ運用）企業であるAlquantは、この問題の解決を目指しています。同社の明確なミッションは、アセット管理の技術的障壁を取り除き、投資アイデアをより迅速に市場に投入することです。同社の包括的なプラットフォームは、初期の定量的調査からレポーティングのための顧客対応プロダクトまで、すべてに対応し、投資戦略の作成、管理、流通をシームレスに連携します。

Alquantの共同創業者兼CTOであるValentin Moullet氏に、そのエキサイティングなスタートアップ事業と、その目標達成におけるSnowflakeの役割について話を伺いました。

Alquantを端的に説明するとどのような企業ですか？

Alquantは、スイスの金融テクノロジー企業であり、投資戦略の作成、管理、提供の方法を変革しています。

創業者としてのインスピレーションは何ですか？

厳密な科学と実社会への応用の交差点に、私はインスピレーションを感じています。スイスのEPFLで工学と学問を学んだ私は、昔から複雑な問題の解決を考えるのが好きでした。そこで、私は解決策を研究論文で終わらせるのではなく、実際に価値を生み出す現場を見たいと思いました。

会社の共同創業者として、自分のアイデアが現実になるのを見る機会があります。Alquantでは、スマートアルゴリズムを通じて投資家の資本保全を支援し、煩雑なワークフローを自動化して、ユーザーが投資商品を直感的に探索できるソフトウェアを作成しています。

Alquantは、どのような問題を解決しますか？

2018年、私たちは定量アセットマネジメント企業としてAlquantを立ち上げました。しかし、その中で、本来はもっとシンプルであるべきだと考えていた多くのことに苦労しました。それは、質の高いデータに基づいて戦略を策定し、毎日管理して、顧客や見込み客に直感的に提示することなどです。

私たちは、こうした特定の課題を解決するための社内ツールを構築しました。そして、同業他社からの要望を受けて、プラットフォームをオープンし、ツールをホワイトラベル化して、同じ課題に直面している他社に提供することにしました。現在はアセットマネジメント企業であり、ソフトウェアプロバイダーでもあります。実質的には、自らが最も要求の厳しい顧客でもあります。

Snowflakeは、Alquantのスタックにどのように組み込まれ、どのような役割を果たしていますか？

SnowflakeはAlquantの中枢神経のような役割をしています。データを扱うすべての業務の中心的な機能を果たしています。

わずか3人のデータエンジニアで構成された精鋭チームでは、専任のデータベース管理者や複雑なDevOpsを雇う余裕がありません。Snowflakeは信頼できる唯一の情報源です。1日を通して継続的にデータを取り込み、セキュアに保存し、定量的な研究者や顧客向けアプリケーションからほぼ瞬時に利用できるようにしています。

貴社がデータに関して行っている最も興味深い取り組みは何ですか？

私たちが属する業界はノイズにあふれており、信頼できるデータソースは数多くありますが、そこからインサイトを抽出する必要があります。

私たちが構築するすべての戦略は、多様なソースからの膨大なデータセットによって支えられており、それらをスマートでありながら使い勝手の良いプロダクトへとエンジニアリングしています。最も素晴らしいのはその錬金術です。複雑でノイズの多いデータポイントを取り込み、誰もが理解できる堅実な投資戦略へと昇華させるプロセスなのです。

Snowflakeは、貴社の事業の限界を開拓するのにどのように役立っていますか？

Snowflakeは「ゼロオペレーション」のスケーラビリティを提供します。これまでは、こうした膨大なデータに対して複雑な定量モデルを実行するためには、オンプレミスのインフラストラクチャの負荷やSQLメンテナンスといった煩雑な作業が必要でした。Snowflakeのおかげで、裏側のインフラ管理ではなく、アルゴリズムやIPソフトウェアにエネルギーを集中できるようになりました。自分で考えたくないことを考える必要はありません。これにより、当社の小規模チームは、従来の銀行では対応できないスピードで、多くの顧客のためにさまざまな投資商品を管理できるようになりました。

創業者でありイノベーターとして、急速に変化するAI情勢についてどのように考えていますか？Alquantの機能はどのように変化していくと考えていますか？

AIはAlquantでは目新しいものではありません。クオンツ運用はAIの自然なパートナーです。私たちは当初から、シグナル生成のための機械学習を探索してきました。しかし、生成AIは確実にデータの伝達方法を変革しています。

私たちは、単にチャートを提供するだけでなく、AIによって生成されたインタラクティブなナラティブを提供することで、ポートフォリオのバランス調整の理由を説明する未来を想像しています。これにより、「ブラックボックス」数学と人間の信頼の間の決定的なギャップを解消することができます。

スタートアップ企業の経営について、最も価値のあると考えるアドバイスはありますか？

「必要になるまでは、スケールしないことをやれ」という言葉には、もっともな理由があります。

当初は、このすべてを完全に自動化しようとしました。しかし、多くの場合、最初の数社のお客様が抱えるペインを真に理解するためには、手動でのオンボーディングが必要になることがわかりました。お客様を本当に理解するまでは、プロダクトの80%程度しか提供できません。残りの20%については、学習に応じて適応する余地を残す必要があります。

クライアントが増え、可視性が高まると、最適な働き方が理解できるようになります。最初は柔軟であることが重要であり、後でスケール化に取り組むことができるのです。

苦労して学んだ教訓は何でしたか？

私は常に、最高のテクノロジーや最高のアイデアが最も評価を得て、ビジネスを勝ち取るものだと思っていました。実際には、多くの場合、優れたディストリビューション戦略こそが違いを生み出します。

最初は、結果がすべてを物語るものだと思い込んで、モデルを完璧に仕上げるのに時間がかかりすぎました。最終的には、私たちのソリューションについて知ってもらうためには、戦略的により多くの時間を費やす必要があることがわかりました。

貴社の業界の未来を展望すると、Alquantはどのような存在になっていると思いますか？

Alquantは、投資商品のローンチ、管理、提供の頼れるパートナーになると考えています。私たちのリスクエンジンとデータインフラストラクチャが、銀行や年金基金、ファミリーオフィスのポートフォリオを支える存在になることを目指しています。私たちは、投資家とマネージャーの双方にとって、投資をより安全に、そしてより関心を持ってもらえるような目に見えない役割を果たすことを目指しています。

Alquantの詳細については、www.alquant.comをご覧ください。Snowflakeは、Snowflake環境でアプリを構築しているスタートアップ企業の目標達成をサポートしています。Powered by Snowflakeスタートアッププログラムをぜひご確認ください。