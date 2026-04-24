AIとリアルタイム分析の活用を目指す組織のリーダーであっても、お客様をその目標へと導くパートナーであっても、本格的な移行が複雑であるため「分析麻痺」に陥る可能性があります。利害関係は極めて重大であり、想定されるリスクはそれ以上に大きく感じられることが少なくありません。

そこで、Snowflake LiftOffをご紹介します。これは、お客様のSnowflake AIデータクラウドへのジャーニーを加速させるために必要なツール、リソース、コラボレーションフレームワークをSnowflakeパートナーに提供するよう特別に設計されたプログラムです。

移行を成功に導く専門知識の共有

Snowflake LiftOffは、シンプルな原則に基づいています。1つのチームとして協力することで、より良い成果が得られます。LiftOffは、モダナイゼーションの準備が整った組織と、クラス最高のSnowflakeツールおよび実証済みの方法論を備えたパートナーを結び付けます。さらにSnowflakeの専門家が、一貫性とリスク低減を重視してエンゲージメントを構造化できるよう支援します。

LiftOffは、お客様、パートナー、Snowflakeが共に加速できるよう設計された統合デリバリーモデルです。

ビジョンから価値の創出へ

LiftOffにより、Snowflakeパートナーは、お客様がジャーニーの初期段階で、目に見える本番稼働可能な成果に向けて取り組めるよう支援できます。LiftOffのエンゲージメントは、お客様が以下を達成できるよう支援することを目的としています。

セキュアでスケーラブルなSnowflakeランディングゾーン： 新しい環境の基盤構築

移行のタイムラインとアーキテクチャのドキュメント： 明確で技術的なロードマップの提供

ガバナンスおよびリスク軽減計画： 初日からセキュリティとコンプライアンスに対応

変換されたコードサンプル： 移行の技術的実現可能性の実証

本番環境への明確な道筋：理論を超えた本格的な実装への移行

LiftOffは、お客様とパートナーが協力して、移行に関する最も困難な疑問に正面から取り組むことを支援します。

ビジネスを中断することなく、安全に移行するにはどうすればよいでしょうか。

特定のニーズに対応するモダンなSnowflakeアーキテクチャとはどのようなものでしょうか。

この投資の投資対効果（ROI）はどれくらい早く見えてきますか。

LiftOffは、パートナーの専門知識とSnowflakeの実証済みのベストプラクティスを組み合わせることで、移行が強固な基盤の上で開始されるように設計されています。これにより、本格的なモダナイゼーションへのパスがより構造化され、計画しやすくなります。

初めの一歩を踏み出す準備はできましたか？

Snowflake Connect: Analyticsをご視聴ください。オンデマンドでプログラムの実際の動作を確認し、次の移行に向けてリソースを確保する方法をご確認いただけます。