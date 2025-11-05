SnowflakeとSAPが提携し、データとエンタープライズAIを最大限に活用
エンタープライズAIの次の革命はここから始まります。SnowflakeとSAPは、世界中の重要なビジネスデータをSnowflake AIデータクラウドのインテリジェンスと統合することで、組織がコンテキストリッチで信頼できるAI意思決定を大規模に行えるよう支援します。これは単なるパートナーシップではありません。インテリジェントエンタープライズの基盤です。
この新しい共同オファリングは、Snowflake AIデータクラウドの全機能を通じてSAPビジネスデータクラウド（SAP BDC）のオープンデータエコシステムとビジネスデータファブリックを強化し、お客様がかつてないスピードと柔軟性でエージェントとAIソリューションを構築できるようにします。お客様は、SnowflakeでSAP BDCを使用して、最も重要なエンタープライズデータの価値を引き出すことができます。SAPの豊富なアプリケーションデータとSnowflakeの強力なデータ処理、データエンジニアリング、AI、データコラボレーションの機能を統合することで、エンタープライズ対応のビジネスソリューションを実現できます。
SnowflakeとSAPは、企業がビジネスコンテキストでAIを大規模にアクティベートできるように支援する、2つの新製品を発表します。SAPビジネスデータクラウドのソリューション拡張であるSAP Snowflakeと、SnowflakeのためのSAPビジネスデータクラウドコネクトです。
SAP Snowflakeを使用すると、SAPのお客様は、Snowflake AIデータクラウドプラットフォーム全体を、認定SAPソリューション拡張として活用できます。これにより、AIチームはゼロコピー統合を通じて、Snowflake AIソリューションでビジネス上のあらゆる意味をエンリッチしたセマンティックモデル化されたSAPデータをほぼリアルタイムで使用できるようになります。Snowflakeの業界をリードするエンタープライズ対応プラットフォームにより、組織はSAPと非SAPのデータを調和させることで、AIのための信頼できる基盤を構築できます。セマンティックに豊富なデータでAIユースケースを強化し、ミッションクリティカルなビジネスデータに基盤を置くインテリジェントなアプリケーションを開発できます。しかも、統合されたガバナンス、スケーラビリティ、パフォーマンス、オープンな相互運用性も備えています。
SAP BDC Connect for Snowflakeは、Snowflake AIデータクラウドとの双方向のゼロコピーデータ共有を可能にするクラウドサービスです。すでにSnowflakeを使用している企業は、SAP BDC Connect for Snowflakeを活用して、Snowflakeの既存のインスタンスをSAPビジネスデータクラウドと統合し、シームレスなゼロコピーアクセスを実現できます。この統合により、Snowflakeユーザーは、セマンティックに豊富なSAPデータプロダクトに重複なくリアルタイムでアクセスできます。
SnowflakeとSAPは、このパートナーシップを通じて業界の変革を進める、アストラゼネカのような業界のリーダーを含む何千ものお客様をサポートできることを嬉しく思います。
アストラゼネカは常に科学の限界を押し広げ、人生を変えるような医薬品の先駆者であり続けています。データとAI（人工知能）はこの目標を達成するための中核であり、SAPおよびSnowflakeとの緊密な連携は、リアルタイムのデータにアクセスし、処理・分析する当社の能力を飛躍的に高めてくれます。今回の発表は、患者さんのためのブレークスルー（画期的な進歩）を実現するうえで、一刻も無駄にできないという認識のもと、当社の使命（の達成）を加速させるものとなるでしょう。
Russell Smith
SAPとSnowflakeによるエンタープライズビジネスプロセスの変革
この新しいサービスは、さまざまな業界のエンタープライズリーダーを支援し、ビジネスプロセスを変革します。小売、製造、ヘルスケア、ライフサイエンス、金融サービス業界のお客様はすでに、業務、財務計画、顧客体験を改善してビジネス価値と成果を促進する方法を見つけています。
アーリーアダプターのお客様は、SnowflakeとSAPのチームと連携し、これらの新しいオファリングを使用してSAPとSAP以外のデータを重複なく統合し、カスタマイズされたデータプロダクトを作成し、コンテキスト認識AIモデルとエージェントを構築して、SAPでほぼリアルタイムで豊富なビジネス価値を提供しています。以下に挙げるのは、企業にもたらすさまざまなメリットのほんの一部です。
1.サプライチェーン業務を事後対応型から予測型に変革
リアルタイムの在庫レベルや出荷状況などのサプライチェーンデータを、SAPからデータプロダクトとして共有できます。データの複製は不要です。Snowflakeでは、このビジネスコンテキストを、Snowflakeマーケットプレイスのサードパーティロジスティクスデータと天気予報データとブレンドします。その結果、業務を外部条件にマッピングする「ライブロジスティクス」データプロダクトが生まれ、サプライチェーンの包括的なコンテキスト認識ビューが実現します。
Snowflakeに組み込まれたコンテキスト認識AIエージェントをトレーニングして展開することで、潜在的な中断（悪天候による港の閉鎖など）を予測し、下流の在庫や生産スケジュールへの影響を自動的にモデル化できます。予測アラートはSAPユーザーと共有できるため、サプライチェーンプランナーはSAPのAIコパイロットであるSAP Jouleを使用して、これらの推奨事項に基づいて行動し、欠品を防ぎ、定時配送を改善してコストを削減できます。
2.インテリジェントで継続的な財務計画ワークフローの推進
また、中核的な財務計画と販売実績をSAPのデータプロダクトとして共有することで、SAPとSAP以外のデータを重複なく統合できます。このビジネスコンテキストは、Snowflakeで、外部ソースや内部CRMアプリケーションからの粒度の高いマーケティングキャンペーン費用やパイプラインデータと組み合わせることができます。この「統合パフォーマンス」データプロダクトにより、財務計画は、販売とマーケティングにまたがるリアルタイムの商業活動とリンクして収益を促進することができます。
Snowflakeに組み込まれたコンテキストアウェアなAIモデルとエージェントを使用して、予測収益モデルを構築し、AIエージェント上でレイヤーを構築できます。アナリストは自然言語で「キャンペーン費用を10%増加した場合、予測される収益はいくらになるか」などの質問ができます。エンリッチされたデータとAI駆動の予測はSAP BDCにフィードバックされるため、金融アナリストはJouleを使用して、プランニングアプリケーション内でほぼ即時に「仮説」シナリオを直接実行できます。
3.プロアクティブでパーソナライズされた顧客体験を提供し、顧客維持率と顧客生涯価値を向上
顧客の取引履歴やサービスチケットのステータスをSAPからデータプロダクトとして共有できます。Snowflakeでは、このビジネスコンテキストをカスタマーサポートの通話のトランスクリプトからの非構造化データと、SnowflakeマーケットプレイスからのサードパーティIDデータでエンリッチします。結果として生まれる「顧客の360度ビュー」のデータプロダクトは、顧客の購入履歴をセンチメントデータ、クロスプラットフォームのIDデータ、エンゲージメントデータにリンクします。
SnowflakeのAIモデルとエージェントは、センチメント分析やチャーン予測モデルを提供し、顧客固有の特性に基づいて「ネクストベストアクション」を生成するアプリケーションも提供します。チャーンスコアと「ネクストベストアクション」をSAPにフィードバックすることで、Jouleはアラート（「チャーンリスク」など）やAIドリブンなレコメンデーションをほぼリアルタイムで明らかにして、顧客体験と生涯価値を改善できます。
SnowflakeとSAPのパートナーシップは、デジタルビジネスの変革を劇的に加速するAIとエージェントのソリューションを生み出し、企業に新たな章をもたらします。その機会がやってきました。お客様は、AIデータクラウド内の信頼できるビジネスデータを基盤としたAI駆動のワークフローにより、今すぐモダナイズを開始できます。
パートナーシップのメリットについて詳しくは、こちらをご覧ください。ウェビナーに参加して、SnowflakeとSAPによるエージェント間コラボレーションの力を掘り下げてください。