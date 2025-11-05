SnowflakeとSAPが提携し、データとエンタープライズAIを最大限に活用

SAPとSnowflakeによるエンタープライズビジネスプロセスの変革

この新しいサービスは、さまざまな業界のエンタープライズリーダーを支援し、ビジネスプロセスを変革します。小売、製造、ヘルスケア、ライフサイエンス、金融サービス業界のお客様はすでに、業務、財務計画、顧客体験を改善してビジネス価値と成果を促進する方法を見つけています。

アーリーアダプターのお客様は、SnowflakeとSAPのチームと連携し、これらの新しいオファリングを使用してSAPとSAP以外のデータを重複なく統合し、カスタマイズされたデータプロダクトを作成し、コンテキスト認識AIモデルとエージェントを構築して、SAPでほぼリアルタイムで豊富なビジネス価値を提供しています。以下に挙げるのは、企業にもたらすさまざまなメリットのほんの一部です。

1.サプライチェーン業務を事後対応型から予測型に変革

リアルタイムの在庫レベルや出荷状況などのサプライチェーンデータを、SAPからデータプロダクトとして共有できます。データの複製は不要です。Snowflakeでは、このビジネスコンテキストを、Snowflakeマーケットプレイスのサードパーティロジスティクスデータと天気予報データとブレンドします。その結果、業務を外部条件にマッピングする「ライブロジスティクス」データプロダクトが生まれ、サプライチェーンの包括的なコンテキスト認識ビューが実現します。

Snowflakeに組み込まれたコンテキスト認識AIエージェントをトレーニングして展開することで、潜在的な中断（悪天候による港の閉鎖など）を予測し、下流の在庫や生産スケジュールへの影響を自動的にモデル化できます。予測アラートはSAPユーザーと共有できるため、サプライチェーンプランナーはSAPのAIコパイロットであるSAP Jouleを使用して、これらの推奨事項に基づいて行動し、欠品を防ぎ、定時配送を改善してコストを削減できます。

2.インテリジェントで継続的な財務計画ワークフローの推進

また、中核的な財務計画と販売実績をSAPのデータプロダクトとして共有することで、SAPとSAP以外のデータを重複なく統合できます。このビジネスコンテキストは、Snowflakeで、外部ソースや内部CRMアプリケーションからの粒度の高いマーケティングキャンペーン費用やパイプラインデータと組み合わせることができます。この「統合パフォーマンス」データプロダクトにより、財務計画は、販売とマーケティングにまたがるリアルタイムの商業活動とリンクして収益を促進することができます。

Snowflakeに組み込まれたコンテキストアウェアなAIモデルとエージェントを使用して、予測収益モデルを構築し、AIエージェント上でレイヤーを構築できます。アナリストは自然言語で「キャンペーン費用を10%増加した場合、予測される収益はいくらになるか」などの質問ができます。エンリッチされたデータとAI駆動の予測はSAP BDCにフィードバックされるため、金融アナリストはJouleを使用して、プランニングアプリケーション内でほぼ即時に「仮説」シナリオを直接実行できます。

3.プロアクティブでパーソナライズされた顧客体験を提供し、顧客維持率と顧客生涯価値を向上

顧客の取引履歴やサービスチケットのステータスをSAPからデータプロダクトとして共有できます。Snowflakeでは、このビジネスコンテキストをカスタマーサポートの通話のトランスクリプトからの非構造化データと、SnowflakeマーケットプレイスからのサードパーティIDデータでエンリッチします。結果として生まれる「顧客の360度ビュー」のデータプロダクトは、顧客の購入履歴をセンチメントデータ、クロスプラットフォームのIDデータ、エンゲージメントデータにリンクします。

SnowflakeのAIモデルとエージェントは、センチメント分析やチャーン予測モデルを提供し、顧客固有の特性に基づいて「ネクストベストアクション」を生成するアプリケーションも提供します。チャーンスコアと「ネクストベストアクション」をSAPにフィードバックすることで、Jouleはアラート（「チャーンリスク」など）やAIドリブンなレコメンデーションをほぼリアルタイムで明らかにして、顧客体験と生涯価値を改善できます。

SnowflakeとSAPのパートナーシップは、デジタルビジネスの変革を劇的に加速するAIとエージェントのソリューションを生み出し、企業に新たな章をもたらします。その機会がやってきました。お客様は、AIデータクラウド内の信頼できるビジネスデータを基盤としたAI駆動のワークフローにより、今すぐモダナイズを開始できます。

パートナーシップのメリットについて詳しくは、こちらをご覧ください。ウェビナーに参加して、SnowflakeとSAPによるエージェント間コラボレーションの力を掘り下げてください。