Parceria Snowflake e SAP: tudo pronto para aproveitar, ao máximo, todo o potencial dos dados e da IA para empresas

A próxima revolução em inteligência artificial (IA) para empresas está aqui. Snowflake e SAP estão combinando os dados de negócios mais importantes do mundo com a inteligência do Snowflake AI Data Cloud, permitindo que as organizações tomem decisões contextuais e confiáveis de IA em escala. É mais do que uma parceria. É a base para as empresas inteligentes.

A nova oferta conjunta fortalece o ecossistema de dados abertos e o data fabric de negócios do SAP Business Data Cloud (SAP BDC) com todos os recursos do Snowflake AI Data Cloud, capacitando os clientes a criar agentes e soluções de IA com velocidade e flexibilidade sem precedentes. Os clientes podem usar o SAP BDC com o Snowflake para liberar o valor de seus dados de negócios mais importantes. Eles podem unificar os avançados dados de aplicações SAP e os sofisticados recursos de processamento de dados, engenharia de dados, IA e colaboração de dados do Snowflake para soluções de negócios prontas para uso.

Snowflake e SAP lançam duas novas ofertas de produtos para ajudar as empresas a ativar a IA com contexto de negócios, em escala: SAP Snowflake, uma extensão de solução para SAP Business Data Cloud, e SAP Business Data Cloud Connect para Snowflake.

Com o SAP Snowflake, os clientes SAP podem usar toda a plataforma Snowflake AI Data Cloud como uma extensão de solução SAP certificada. Com o SAP Snowflake, dados SAP modelados e enriquecidos com informações completas de negócios fluem para as soluções de IA do Snowflake quase em tempo real por meio da integração de cópia zero. Com a plataforma empresarial líder da Snowflake, as organizações podem construir uma base confiável para a IA, harmonizando seus dados SAP e não SAP. É possível também oferecer suporte a casos de uso de IA com dados semanticamente avançados e desenvolver aplicações inteligentes fundamentadas nos principais dados de negócios, tudo com a governança unificada, a escalabilidade, o desempenho e a interoperabilidade aberta tão esperados.

A parceria também inclui o SAP BDC Connect for Snowflake, um serviço na nuvem que possibilita o compartilhamento de dados bidirecional e de cópia zero com o Snowflake AI Data Cloud. As empresas que já usam o Snowflake podem adotar o SAP BDC Connect for Snowflake para integrar suas instâncias existentes do Snowflake ao SAP Business Data Cloud para acesso contínuo e sem cópia. Essa integração dá aos usuários do Snowflake acesso, em tempo real, a produtos de dados SAP semanticamente avançados, sem duplicação.