Parceria Snowflake e SAP: tudo pronto para aproveitar, ao máximo, todo o potencial dos dados e da IA para empresas

A próxima revolução em inteligência artificial (IA) para empresas está aqui. Snowflake e SAP estão combinando os dados de negócios mais importantes do mundo com a inteligência do Snowflake AI Data Cloud, permitindo que as organizações tomem decisões contextuais e confiáveis de IA em escala. É mais do que uma parceria. É a base para as empresas inteligentes.
A nova oferta conjunta fortalece o ecossistema de dados abertos e o data fabric de negócios do SAP Business Data Cloud (SAP BDC) com todos os recursos do Snowflake AI Data Cloud, capacitando os clientes a criar agentes e soluções de IA com velocidade e flexibilidade sem precedentes. Os clientes podem usar o SAP BDC com o Snowflake para liberar o valor de seus dados de negócios mais importantes. Eles podem unificar os avançados dados de aplicações SAP e os sofisticados recursos de processamento de dados, engenharia de dados, IA e colaboração de dados do Snowflake para soluções de negócios prontas para uso.
Snowflake e SAP lançam duas novas ofertas de produtos para ajudar as empresas a ativar a IA com contexto de negócios, em escala: SAP Snowflake, uma extensão de solução para SAP Business Data Cloud, e SAP Business Data Cloud Connect para Snowflake.
Com o SAP Snowflake, os clientes SAP podem usar toda a plataforma Snowflake AI Data Cloud como uma extensão de solução SAP certificada. Com o SAP Snowflake, dados SAP modelados e enriquecidos com informações completas de negócios fluem para as soluções de IA do Snowflake quase em tempo real por meio da integração de cópia zero. Com a plataforma empresarial líder da Snowflake, as organizações podem construir uma base confiável para a IA, harmonizando seus dados SAP e não SAP. É possível também oferecer suporte a casos de uso de IA com dados semanticamente avançados e desenvolver aplicações inteligentes fundamentadas nos principais dados de negócios, tudo com a governança unificada, a escalabilidade, o desempenho e a interoperabilidade aberta tão esperados.
A parceria também inclui o SAP BDC Connect for Snowflake, um serviço na nuvem que possibilita o compartilhamento de dados bidirecional e de cópia zero com o Snowflake AI Data Cloud. As empresas que já usam o Snowflake podem adotar o SAP BDC Connect for Snowflake para integrar suas instâncias existentes do Snowflake ao SAP Business Data Cloud para acesso contínuo e sem cópia. Essa integração dá aos usuários do Snowflake acesso, em tempo real, a produtos de dados SAP semanticamente avançados, sem duplicação.
A Snowflake e a SAP têm uma imensa satisfação em poder ajudar milhares de clientes, incluindo empresas líderes de mercado, como a AstraZeneca, a transformar seus setores com essa parceria.
“Constantemente, a AstraZeneca se empenha em ampliar os limites da ciência, sendo a empresa pioneira em medicamentos que transformam vidas. Tanto os dados quanto a IA são fundamentais para atingir esse objetivo, e nossa estreita colaboração com a SAP e a Snowflake turbina a nossa capacidade de acessar, processar e analisar dados em tempo real. A parceria anunciada vai acelerar essa missão, reconhecendo que cada minuto importa para fazer novas descobertas para os pacientes."
Russell Smith
Transforme os processos de negócios com SAP e Snowflake AI
Com as novas ofertas, líderes de vários setores de mercado poderão transformar seus processos de negócios. Empresas líderes em adoção do setor de varejo, indústria, saúde, ciências biomédicas e serviços financeiros já estão descobrindo como melhorar as operações, o planejamento financeiro e a experiência do cliente para gerar valor e resultados de negócios.
Clientes pioneiros já estão trabalhando com as equipes Snowflake e SAP para adotar essas novas ofertas e unificar dados SAP e não SAP sem duplicação, criar produtos de dados personalizados e desenvolver modelos e agentes de IA sensíveis ao contexto de modo a fornecer valor comercial abrangente no SAP, tudo quase em tempo real. A seguir, apresentamos apenas três dos muitos benefícios possíveis para as empresas:
1. Transformar as operações da cadeia de fornecedores do modo reativo para o preditivo
Compartilhe dados da cadeia de fornecedores, como o nível de estoque em tempo real e o status de remessas, como um produto de dados SAP, sem duplicar dados. No Snowflake, esse contexto de negócios é combinado aos dados de logística e de previsão de tempo de terceiros, no Snowflake Marketplace. O resultado é um produto de dados de "logística ativa" capaz de mapear as operações com condições externas, criando uma visão completa e contextualizada da cadeia de fornecedores.
Agentes de IA conscientes do contexto, integrados ao Snowflake, podem ser treinados e implementados para prever possíveis interrupções (tais como o fechamento de portos em caso de mau tempo) e modelar automaticamente o impacto posterior no estoque e cronograma de produção. Os alertas preditivos podem ser compartilhados com os usuários do SAP, permitindo que um planejador da cadeia de fornecedores use o SAP Joule, copiloto de IA da SAP, para trabalhar com base nessas recomendações e evitar faltas de estoque, melhorar a entrega em tempo hábil e reduzir os custos.
2. Gerenciar um fluxo de trabalho de planejamento financeiro inteligente e contínuo
O plano financeiro principal e os resultados reais de vendas também podem ser compartilhados como um produto de dados SAP, reunindo dados SAP e não SAP sem duplicação. No Snowflake, esse contexto de negócios pode ser combinado a gastos detalhados de campanhas de marketing e dados do pipeline de fontes externas e de aplicações de CRM internas. Com esse produto de dados de "performance unificada", é possível vincular os planos financeiros às atividades comerciais em tempo real nas áreas de vendas e marketing, geradoras de receita.
Modelos e agentes de IA conscientes do contexto, criados no Snowflake, podem ser usados para criar um modelo e uma camada de receita preditiva em um agente de IA, permitindo que os analistas façam perguntas em linguagem natural, como, por exemplo, "Qual será a receita projetada se aumentarmos os gastos com a campanha em 10%?" Depois disso, dados enriquecidos e previsões baseadas em IA são compartilhados com o SAP BDC, permitindo que analistas financeiros usem o Joule para executar cenários "what if" diretamente em seu aplicativo de planejamento, de forma praticamente instantânea.
3. Oferecer experiência proativa e personalizada ao cliente visando aumentar a retenção e o valor do tempo de vida do cliente
O histórico de transações dos clientes e o status de tickets de serviço podem ser compartilhados como um produto de dados do SAP. No Snowflake, esse contexto de negócios é enriquecido com dados não estruturados de transcrições de chamadas de suporte ao cliente e dados de identidade de terceiros do Snowflake Marketplace. O resultado é um produto de dados com uma "visão 360° do cliente” que conecta o histórico de compras do cliente aos dados de sentimentos e de identidade e interação entre as plataformas.
Os modelos e agentes de IA do Snowflake podem ajudar a verificar a análise de percepção e a fornecer modelos de previsão rotineira, bem como uma aplicação que sugere a "Next Best Action" para cada cliente com base em suas características exclusivas. Pontuações de Churn (rotatividade) e "Next Best Action" podem ser compartilhadas com o SAP, permitindo ao Joule emitir alertas (por exemplo, "risco de churn") e recomendações baseadas em IA para melhorar a experiência e o valor da vida útil do cliente, praticamente em tempo real.
A parceria entre Snowflake e SAP dá início uma nova fase para as empresas, criando soluções de IA e de agentes capazes de acelerar radicalmente a transformação dos negócios digitais. A oportunidade está aqui. Agora mesmo, os clientes podem começar a modernização adotando fluxos de trabalho impulsionados por IA, desenvolvidos com base em dados de negócios confiáveis no AI Data Cloud.
Conheça mehor os benefícios dessa parceria. Participe do webinar para saber ainda mais sobre o poder de colaboração agente-agente com Snowflake e SAP.