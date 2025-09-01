企業がエージェントAIワークロードを実稼働に移行するための3つの実証済みのパス

Snowflakeは、お客様がこの移行をナビゲートし、統合された包括的なエージェント型ソリューションを構築できるように、Accenture 、Amazon Web Services （AWS）、Anthropicなどのエコシステムリーダーと協力しています。

Snowflakeは、業界をリードするグローバルシステムインテグレーター、クラウド、LLMパートナーが提供する緊密に統合された機能スイートと、ユースケースの特定や業務に適したツールの実装に役立つ信頼できる専門知識を提供することで、お客様が複雑さを軽減しながら柔軟性を維持できるエージェント型AIイニシアチブの構築と展開を可能にします。Snowflakeは、さまざまなAIモデルやツールを、データがすでに存在している場所に接続します。複雑なデータパイプラインの構築に伴う頭痛や、データセットの移動やコピーに伴うセキュリティリスクなしに、進捗や測定可能な成果を遅延させることはありません。

この記事では、実稼働可能なエージェントを構築するための3つの戦略を紹介し、コネクテッドエコシステムのパワーを結集して紹介します。詳細については、eBook「Deploying AI Agents at Scale:PoCを超えるための3つのパターン」をご覧ください。

実稼働中のAIエージェントの基盤

エージェントの種類を詳しく見ていく前に、エージェント型AIの展開を成功させるためには何が必要かを理解することが重要です。堅牢なデータファウンデーションは、あらゆるAIイニシアチブのバックボーンです。エージェントは、統合されたガバナンスの確保された信頼性の高い、高品質な構造化データと非構造化データにアクセスする必要があります。このAI対応のモダンデータ資産は、エージェントが効果的に機能するために不可欠です。Snowflakeでは、常に伝えています：データ戦略はAI戦略に不可欠です。

さらに、セキュアなクラウド環境でデータを保持するためのセキュリティとガバナンスの制御も提供されます。どちらも譲れません。AnthropicやAWSなどのパートナーとのコラボレーションにより、データのあるSnowflakeで主要なLLMを実行できます。Snowflakeは、Amazon Bedrock Agentcore、Amazon SageMaker Studio、Canvas、Amazon Q for BusinessなどのAWSサービスとのネイティブな統合と実装パターンの構築に多額の投資を行っており、セキュリティや使いやすさに影響を与えることなく、両方のプロバイダーから簡単にメリットを得られます。最後に、エージェントの相互運用性については、Model Context Protocol（MCP）やAgent-2-Agent（A2A）などのオープンスタンダードに相互に取り組んでいます。これにより、組織はさまざまなプロバイダーのエージェントやツール間のコラボレーションを妨げることなく、AIエージェントやツールを特定のユースケースに合わせてカスタマイズできます。

その基盤となるのは、柔軟で信頼性とスケーラビリティに優れたクラウドベースのインフラストラクチャです。現在、このインフラストラクチャはハイパフォーマンスのコンピュートを提供しており、将来のビジネスニーズに合わせてほぼ瞬時にスケーリングできる汎用性の高い基盤を備えています。

企業がエージェント型AIを今すぐ展開するための3つの実証済みのパス

エージェントを実稼働環境に展開した企業では、あるパターンが出現しました。エージェントは、3つのカテゴリーに分類されます。ここでは、展開と管理が比較的容易なパターンから、より高度な設定を必要とするパターンへと、複雑さの順に探っていきます。

データエージェント：構造化データと非構造化データの両方から得られる、データに裏付けられた高精度のインサイトに焦点を当てています。AWSサービスは、Snowflake Intelligenceを補完するものです。Snowflake Intelligenceは、Snowflake Cortex Agents（Analyst and Search）などのツールを呼び出して、データがSnowflake内かS3内かにかかわらず、包括的なデータアクセスとデータ処理を可能にします。この統合は、クラウドの境界を越えてセキュアで統合されたデータインサイトを引き出すための鍵となります。 対話型エージェント：これらのエージェントは、使い慣れたビジネスワークフローに直接埋め込まれた対話型インターフェイスを強調します。Amazon Qは、Snowflake Cortex Agentとシームレスに統合されているため、企業はEメール、チャットツール、コンテンツリポジトリなどの使い慣れたツール内でインテリジェントなチャットボットを展開できます。このパートナーシップは、ユーザーがすでに作業している場所にAIアシスタントを提供します。 マルチエージェントシステム：これらのエージェントシステムは、複数の専門エージェントをオーケストレーションして複雑なマルチステップタスクに対応します。Strands Agentsは、SDKとしてこのワークフローを構築し、A2Aプロトコルによって、このワークフロー内のエージェントが簡単かつ安全に通信できるようにします。Amazon Bedrock AgentsはオーケストレーターとしてLLMを活用し、多段階のワークフローをインテリジェントに指示します。この統合により、SnowflakeとAWSの両方の専門エージェントを組み合わせることができ、優れた柔軟性とパワーがもたらされます。

実稼働可能なAIエージェントへのパスはここから

エージェント型AIは、企業が実験からAIの価値を引き出すための強力な道筋を提供します。Snowflake、AWS、Anthropicの製品チームは、お客様がAIエージェントで有意義なビジネス成果を促進するために必要なツールやサービスを、複雑さなしに利用できるように、ターンキー統合の構築に全力で取り組んでいます。

とはいえ、このジャーニーが公園を散歩するだけで終わるわけではありません。適切なテクノロジーを見つけることは、パズルの一部に過ぎません。Accentureのようなパートナーと連携することで、お客様は複数のプロバイダーにわたる深い専門知識を得られるため、適切なテクノロジーを適用して大きな問題を解決し、変革の成果を推進できます。

「私たちの調査によると、AIは米国のあらゆる業界において、全労働時間の44%に影響を与える可能性があります」と、Wegmannは話します。「経営幹部の92%が、組織内の従業員はAIを効率的に使用するためのトレーニングを受けていると考えていますが、これに同意し、トレーニングサポートのためのリソースが不足している、または日常業務にAIを統合するのが困難であると考えている従業員は、わずか72%です。さらに、従業員の55%が、より包括的なトレーニングが必要だと感じており、45%が、責任ある使用に関する明確なガイドラインが生成AIツールの使用を促進すると考えている」

要点は？どこも同じなのです。エコシステムを活用して、この大きな変化の時代を乗り越えましょう。

AIの概念実証（PoC）から実稼働環境への移行を導く技術設計図、詳細なツール統合、導入済みのお客様、実践的な考慮事項については、eBook「Deploying AI Agents at Scale:PoCを超えるための3つのパターン」を参照してください 。