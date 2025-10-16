Snowflakeマーケットプレイスの容量ドローダウンプログラム：データとSaaSの支出への戦略的アプローチ

テクノロジーのニーズを設計する際、データとAIのリーダーが単一の製品で済むことはほぼありません。多くの場合、他のソリューションとのシームレスな接続と相互運用性を実現するコアプラットフォームが選択されます。2025年7月31日時点で、12,000社を超える企業がデータとAIスタックの基盤プラットフォームとしてSnowflakeを選択しています。データの可能性を最大限に引き出すために、Snowflakeの広範なパートナーエコシステムを活用しています。このエコシステムは、ゼロETLの共有とオープンテーブルフォーマットとの互換性に支援されています。
相互運用性は技術面での重要な優先事項ですが、さまざまなデータ、開発者ツール、SaaSアプリケーションに関連する調達やコストの管理は複雑になる場合があります。マーケットプレイスの容量ドローダウンプログラム（MCD）（一部のリージョンでのみ利用可能、プログラムの詳細についてはドキュメントを参照）は、この課題に対処するように設計されており、Snowflakeへの投資を最適化しながら、データと統合されたアプリケーションを合理的に調達できます。
Snowflakeマーケットプレイス：統合されたSaaSソリューションを提供
Snowflakeマーケットプレイスは、お客様の支出の選択肢をさらに広げるために、Ataccama、Dataiku、dbt Labs、Domo、Elementum、Fivetran、Hex、Hightouch、Immuta、Matillion、Monte Carlo、Observe、Sigmaなどの統合されたSaaSアプリケーションやプラットフォームにまで拡張されています。お客様は、使い慣れた統合パートナーソリューションを使用しながら、このプログラムのメリットを享受できるようになりました。
プラットフォーム関連の支出をSnowflakeにバンドルするメリット
マーケットプレイスの容量ドローダウンプログラムは、Snowflakeの支出に関する柔軟性を提供し、この度、さらに大きなメリットを提供するよう拡張されました。
支出の柔軟性：このプログラムの主なメリットは、コミットされたSnowflakeファンドを柔軟に使用できることです。お客様は、Snowflakeのコンピュートとストレージのファンドに加え、プラットフォーム関連のパートナーソリューションにもコミットされた金額を活用できます。本プログラムへのオプトインにデメリットはありません。Snowflakeとパートナーソリューションのどちらにファンドを使用するかを柔軟に決定できるため、ビジネスニーズを常に優先できます。
さらに、柔軟な支払い方法によって、パートナーは利用可能なMCDファンドだけではなく、あらゆる残高をクレジットカード、ACH、電信送金などの標準的な支払い方法で決済できます。
さらにシンプルで迅速な調達：MCDは、事前承認された資金を活用し、調達と財務のプロセスを簡素化することで、パートナーソリューションの調達と展開を加速しています。チームは、数週間にわたる調達や資金調達の承認を待つことなく、より迅速にソリューションにアクセスできます。
Snowflakeはパートナーへの支払いを直接処理するため、財務プロセスが簡素化され、より迅速な承認が可能になります。
「Snowflakeの容量ドローダウンプログラムを活用することで、プラットフォーム関連のSaaS支出の一部をSnowflakeに集約し統合できました。その結果、調達プロセスが簡素化され、組織全体の正しいチームや部門にコストをより正確に配分できるようになりました」
—Wayne Frawner氏
購買力の向上：複数のベンダーの費用をメインのデータとAIのプラットフォームに統合することで、Snowflakeの料金ティアが有利になり、結果としてビジネスユニットでの経済性が向上します。また、大規模な組織では、このプログラムによって、さまざまなビジネスユニットにまたがる同じパートナーとの複数の契約を単一の契約に集約し、交渉のレバレッジを高めることができることもわかっています。さらに、費用の一元化により、さまざまなグループ、部門、ビジネスユニットの使用状況に対する透明性が高まり、適切なコスト帰属が簡素化されます。
マーケットプレイスの容量ドローダウンプログラムの主な強化ポイント
マーケットプレイスの容量ドローダウンプログラムは、Snowflakeの支出に柔軟性をもたらし、最近ではさらに大きなメリットを提供するために拡大されました。
対象パートナーの拡大：このプログラムには、統合されたSaaSパートナーも追加されました。データプロダクトやSnowflakeネイティブアプリにとどまらず、dbt Labs、Fivetran、Matillion、Sigmaなど、広く使用されているアプリケーションも拡大対象となっています。これらのアプリケーションは顧客のSnowflake環境と緊密に統合され、トランザクションはSnowflakeマーケットプレイスを通じて直接処理されます。
リージョンの拡大：お客様のMCD適格性は、主にSnowflakeの請求先によって決定されます。本プログラム対象の国やリージョンが追加されました。最新の詳細については、ドキュメントを参照してください。
- 支出割り当ての増加：対象となるお客様は、さらに多くのSnowflake容量をパートナーソリューションの購入に割り当てることができます。
コミットされたキャパシティの使用方法とモニタリング方法
パートナーソリューションの購入でコミット済みの容量を使用する最初のステップでは、Snowflakeの容量契約の一環として、プログラムオプトインが必要です。オプトインは、Snowflakeとの初回契約、契約改訂、契約更新のタイミングで実行できます。
このプログラムへのオプトインは、パートナーソリューションの購入にファンドを充当する必要性を意味するものではなく、必要に応じてオプションと柔軟性を提供するものです。
オプトインすると、キャパシティがコミットされたパートナーソリューションの購入プロセスがシンプルになります。
Snowflakeマーケットプレイスで希望するパートナーを特定し、連絡する
パートナーは、お客様のSnowflakeアカウントにプライベートオファーを拡張する
決済時に、[Use Marketplace Capacity Drawdown]トグルが有効になっていることを確認します。粒度の高い制御を行うには、ACCOUNTADMINロールまたはデータ交換リスティングの購入権限が必要です。
利用可能なMCD残高を監視するには、ORGANIZATION_USAGEスキーマのREMAINING_BALANCE_DAILYビュー内のMARKETPLACE_CAPACITY_DRAWDOWN_BALANCE列をクエリします。
SnowflakeのBillingのタブでは、容量コミットメントによって支払われた金額や、クレジットカードなどの従来の支払い方法で支払い可能な残高など、Snowflakeマーケットプレイスのすべての請求書を確認できます。