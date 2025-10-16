Snowflakeマーケットプレイスの容量ドローダウンプログラム：データとSaaSの支出への戦略的アプローチ

プラットフォーム関連の支出をSnowflakeにバンドルするメリット

マーケットプレイスの容量ドローダウンプログラムは、Snowflakeの支出に関する柔軟性を提供し、この度、さらに大きなメリットを提供するよう拡張されました。

支出の柔軟性：このプログラムの主なメリットは、コミットされたSnowflakeファンドを柔軟に使用できることです。お客様は、Snowflakeのコンピュートとストレージのファンドに加え、プラットフォーム関連のパートナーソリューションにもコミットされた金額を活用できます。本プログラムへのオプトインにデメリットはありません。Snowflakeとパートナーソリューションのどちらにファンドを使用するかを柔軟に決定できるため、ビジネスニーズを常に優先できます。

さらに、柔軟な支払い方法によって、パートナーは利用可能なMCDファンドだけではなく、あらゆる残高をクレジットカード、ACH、電信送金などの標準的な支払い方法で決済できます。

さらにシンプルで迅速な調達：MCDは、事前承認された資金を活用し、調達と財務のプロセスを簡素化することで、パートナーソリューションの調達と展開を加速しています。チームは、数週間にわたる調達や資金調達の承認を待つことなく、より迅速にソリューションにアクセスできます。

Snowflakeはパートナーへの支払いを直接処理するため、財務プロセスが簡素化され、より迅速な承認が可能になります。