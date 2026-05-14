Snowflake Marketplace Capacity Drawdown 프로그램: 데이터 및 SaaS 지출에 대한 전략적 접근 방식

기술 요구 사항을 설계할 때 데이터 및 AI 리더들은 단일 제품에 의존하지 않고, 다른 솔루션과의 원활한 연결 및 상호운용성을 촉진하는 핵심 플랫폼을 선택하는 경우가 많습니다. 실제로 2025년 7월 31일 기준, 12,000개 이상의 기업이 데이터 및 AI 스택의 기본 플랫폼으로 Snowflake를 선택했습니다. 이러한 조직들은 Snowflake의 광범위한 파트너 생태계를 활용하여 데이터의 잠재력을 극대화하며, 이는 제로 ETL 공유 및 오픈 테이블 형식과의 호환성으로 지원됩니다.
상호운용성이 중요한 기술 우선 사항이긴 하지만, 다양한 데이터, 개발자 도구 및 SaaS 애플리케이션과 관련된 조달 및 비용 관리가 복잡할 수 있습니다. Marketplace Capacity Drawdown(MCD) 프로그램(일부 리전에서만 이용 가능, 전체 프로그램의 세부정보는 설명서 참조)은 이 문제를 해결하기 위해 설계되었으며, 데이터 및 통합 애플리케이션을 조달하는 간소화된 방법을 제공하여 조직의 Snowflake 투자를 최적화합니다.
Snowflake Marketplace: 통합 SaaS 솔루션으로 확대
고객이 약정 용량을 사용하는 방법에 대한 선택지를 확대하기 위해, Snowflake Marketplace는 이제 Ataccama, Dataiku, dbt Labs, Domo, Elementum, Fivetran, Hex, Hightouch, Immuta, Matillion, Monte Carlo, Observe 및 Sigma와 같은 통합 SaaS 애플리케이션 및 플랫폼으로 확장됩니다. 이제 고객은 그들이 잘 알고 애용하는 통합 파트너 솔루션을 활용하면서 이 프로그램의 이점을 누릴 수 있습니다.
Snowflake와 관련된 지출을 묶을 경우 이점
Marketplace Capacity Drawdown 프로그램은 고객들이 Snowflake에 대한 투자 수익을 더욱 증가시킬 수 있는 전략적 이점을 제공합니다.
지출의 유연성: 이 프로그램의 주요 장점은 Snowflake 약정액을 사용하는 방법에 대한 유연성을 제공할 수 있다는 점입니다. 고객들은 Snowflake 컴퓨팅 및 스토리지뿐만 아니라, 플랫폼 관련 파트너 솔루션에도 약정된 금액을 활용할 수 있습니다. 이 프로그램에 참여하는 데 따른 위험은 전혀 없으며, 자금을 Snowflake와 파트너 솔루션 중 어느 쪽에 사용할지 유연하게 결정할 수 있으며, 항상 비즈니스의 니즈를 우선시할 수 있습니다.
또한, 결제 방식의 유연성 덕분에 파트너는 MCD 가용 잔액을 제하고 남은 잔액을 신용카드, ACH, 전신환 송금 등의 표준 결제 방법으로 정산할 수 있습니다.
간편하고 빠른 조달: MCD는 사전 승인된 자금을 활용하고 조달 및 재무 프로세스를 간소화함으로써, 파트너 솔루션의 조달 및 배포를 가속화합니다. 따라서 팀은 조달 및 재무 승인 절차를 기다릴 필요 없이 솔루션을 빠르게 이용할 수 있습니다.
Snowflake는 파트너와 직접 결제를 처리하여 재무 프로세스를 간소화하고 빠른 결제 승인을 가능하게 합니다.
"저희는 Snowflake Marketplace Capacity Drawdown Program을 통해 플랫폼 관련 SaaS 지출 중 일부를 Snowflake와 통합하고 중앙 집중화했습니다. 이는 결과적으로 조달 프로세스 간소화와 조직 전반의 적합한 팀 및 부서에 대한 정확한 비용 배분으로 이어졌습니다."
Wayne Frawner
구매력 향상: 여러 공급업체의 지출을 Snowflake의 데이터 및 AI 플랫폼으로 통합하면 더 유리한 가격 계층을 형성할 수 있으며, 이를 통해 더 나은 단위 경제를 실현할 수 있습니다. 대규모 조직은 또한 이 프로그램을 통해, 서로 다른 사업 부서들이 동일한 파트너와 맺고 있는 여러 계약을 중앙 집중화할 수 있기 때문에 협상력을 강화할 수 있습니다. 아울러 중앙 집중화된 지출은 다양한 그룹, 부서 또는 사업 부문에서의 사용 내역에 대한 투명성을 높여, 비용 배분 과정을 간소화합니다.
Marketplace Capacity Drawdown 프로그램 주요 개선 사항
Snowflake 지출의 유연성을 제공하는 Marketplace Capacity Drawdown 프로그램은 최근 더 큰 이점을 제공하도록 확장되었습니다.
파트너 자격 확대: 이제는 통합 SaaS 파트너도 프로그램에 포함됩니다. 이에 따라, 데이터 제품 및 Snowflake Native Apps뿐만 아니라, dbt Labs, Fivetran, Matillion 및 Sigma와 같이, 널리 사용되는 애플리케이션도 포함됩니다. 이러한 애플리케이션들은 고객의 Snowflake 환경과 긴밀하게 통합되며, 거래는 Snowflake Marketplace를 통해 직접 처리됩니다.
리전 확장: MCD 프로그램에 대한 고객의 자격은 주로 Snowflake 청구 위치에 의해 결정됩니다. 이번에 몇몇 국가들이 프로그램에 추가되었으며, 최신 세부정보는 설명서에 확인하실 수 있습니다.
- 지출 할당 증가: 자격을 갖춘 고객은 이제 더 많은 Snowflake 약정 용량을 파트너 솔루션 구매에 할당할 수 있습니다.
약정 용량 사용 및 모니터링 방법
파트너 솔루션 구매에 약정 용량을 사용하려면 먼저 Snowflake와의 용량 계약에서 프로그램 옵트인을 선택해야 합니다. Snowflake에 처음 등록할 때, 혹은 계약 중간에 또는 계약을 갱신할 때 옵트인을 선택할 수 있습니다.
프로그램 옵트인을 선택했다고 해서 파트너 솔루션 구매 시 반드시 약정 자금을 적용해야 하는 것은 아닙니다. 다만 이를 통해 그러한 선택지와 유연성을 가질 수 있습니다.
옵트인이 된 상태라면, 약정된 용량으로 파트너 솔루션을 구매하는 과정은 매우 간단합니다.
원하는 파트너를 Snowflake Marketplace에서 찾아 연락합니다.
파트너가 귀하의 Snowflake 계정에 개인화된 제안을 보냅니다.
결제 시, ‘Marketplace Capacity Drawdown 사용’ 토글이 활성화되어 있는지 확인합니다. 이 작업은 ACCOUNTADMIN 역할 또는 PURCHASE DATA EXCHANGE LISTING 권한이 있어야 세부적인 제어가 가능합니다.
사용 가능한 MCD 잔액을 모니터링하려면 ORGANIZATION_USAGE 스키마의 REMAINING_BALANCE_DAILY 뷰 내의 MARKETPLACE_CAPACITY_DRAWDOWN_BALANCE 컬럼을 쿼리하면 됩니다.
또한, Snowflake의 Billings 탭에서 Snowflake Marketplace 인보이스를 모두 볼 수 있으며, 여기에는 용량 약정을 통해 지불된 금액과 신용카드와 같은 전통적인 결제 방법으로 지불할 수 있는 잔액이 포함됩니다.
시작하기
Marketplace Capacity Drawdown 프로그램은 Snowflake에 대한 투자 가치를 극대화할 수 있는 훌륭한 방법으로, 서드 파티 데이터 및 파트너 애플리케이션을 보다 효율적이고 유연하게 조달할 수 있는 방안을 제공합니다.