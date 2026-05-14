Snowflake Marketplace Capacity Drawdown 프로그램: 데이터 및 SaaS 지출에 대한 전략적 접근 방식

Snowflake와 관련된 지출을 묶을 경우 이점

Marketplace Capacity Drawdown 프로그램은 고객들이 Snowflake에 대한 투자 수익을 더욱 증가시킬 수 있는 전략적 이점을 제공합니다.

지출의 유연성: 이 프로그램의 주요 장점은 Snowflake 약정액을 사용하는 방법에 대한 유연성을 제공할 수 있다는 점입니다. 고객들은 Snowflake 컴퓨팅 및 스토리지뿐만 아니라, 플랫폼 관련 파트너 솔루션에도 약정된 금액을 활용할 수 있습니다. 이 프로그램에 참여하는 데 따른 위험은 전혀 없으며, 자금을 Snowflake와 파트너 솔루션 중 어느 쪽에 사용할지 유연하게 결정할 수 있으며, 항상 비즈니스의 니즈를 우선시할 수 있습니다.

또한, 결제 방식의 유연성 덕분에 파트너는 MCD 가용 잔액을 제하고 남은 잔액을 신용카드, ACH, 전신환 송금 등의 표준 결제 방법으로 정산할 수 있습니다.

간편하고 빠른 조달: MCD는 사전 승인된 자금을 활용하고 조달 및 재무 프로세스를 간소화함으로써, 파트너 솔루션의 조달 및 배포를 가속화합니다. 따라서 팀은 조달 및 재무 승인 절차를 기다릴 필요 없이 솔루션을 빠르게 이용할 수 있습니다.

Snowflake는 파트너와 직접 결제를 처리하여 재무 프로세스를 간소화하고 빠른 결제 승인을 가능하게 합니다.