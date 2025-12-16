モダンデータ分析のためのSnowflake Interactive Analyticsのご紹介
1秒1秒が重要な世界では、データの待ち時間にとって遅れが出ることは問題です。そのため、アナリティクスが社内ダッシュボードの強化、顧客向けアプリケーションのサポート、AIエージェントへのフィードなど、どのようなものであっても、高速でスケーラブル、かつシンプルであることが求められます。しかし、従来のデータウェアハウスの多くは、同時実行性と低レイテンシーの両方を必要とするワークロードに最適化されていないため、企業は別のリアルタイムデータベースを調達することを余儀なくされています。そのため、データの不整合、運用の脆弱性、インフラストラクチャコストの増加など、さらなる複雑さが生じています。
理想的には、すべての分析ワークロードに必要となるデータプラットフォームは1つだけです。インタラクティブなテーブルとウェアハウスを基盤とするSnowflake Interactive Analyticsを紹介できることを嬉しく思います。この新しい提供により、Snowflakeから離れることなく、ガバナンスの確保されたライブデータでリアルタイムのインサイトとエクスペリエンスをユーザーに直接提供できるようになり、断片化されたデータスタックへの依存が軽減されます。
Snowflake Interactive Analyticsは、高速で同時実行可能なコスト効率の高い分析パフォーマンスを大規模に提供し、すべてのユーザー、アプリケーション、AIエージェントがリアルタイムでガバナンスの確保されたライブデータとやり取りできるようにします。このスピードと同時実行性を実現するために、Snowflakeは2つの新製品を開発しました。
インタラクティブテーブル：高速でシンプルで、特に選択性が高く、読み取りの多いクエリに最適化された新しいテーブルタイプ。
インタラクティブウェアハウス：インタラクティブなテーブルと連動して一貫した1秒未満のクエリを実現するように設計された、特化型アーキテクチャを基盤とする新しいコンピュート環境。
Snowflake Interactive Analyticsにより、開発者とプラットフォームオーナーは以下を実現できます。
BIツール、ダッシュボード、データアプリケーションに対して、1秒未満のクエリを大規模に実行できます。
何千もの同時ユーザーとAIエージェントが同時にクエリを発行する。
外部サービスシステム、パイプラインの摩擦、データの重複を軽減または排除することで、アーキテクチャを簡素化します。
すべてのインサイトが信頼できる唯一の情報源から得られるため、一貫性と信頼を確保できます。
潜在的なパフォーマンスのプレビュー
開発プロセスでは、お客様が通常の実稼働環境で実行するインタラクティブなワークロードを実行しました。これらのテストでは、Snowflakeは、同時ユーザー負荷が200の場合に、第1世代のウェアハウスと比較して平均で9倍の1秒あたりのクエリ数（QPS）と3倍のレイテンシーのGeomeanを観測しました。この結果は単一のベンチマークを反映していますが、プレビュー中のお客様の特定の環境に基づいて報告された内容と酷似しています。これらのメリットが合わさって、ユーザーはレイテンシーの影響を受けやすい同時実行ワークロードのパフォーマンスの大幅な改善を期待できます。
ビジネスインパクトの加速
Interactive Analyticsは、クエリを高速化するだけではありません。コアビジネスの成果を加速します。たとえば、組織は業務に対するリアルタイムの可視性を提供することで、チームが市場、顧客行動、システムパフォーマンスの変化に即座に対応できるようになります。製品チームは、顧客体験にライブアナリティクスを組み込むことで、新たなバリューストリームを引き出してエンゲージメントを改善できます。また、データチームはAIモデルやアプリケーションにインサイトをリアルタイムで提供できるようになり、データ生成と意思決定の間のレイテンシーが短縮します。
Interactive Analyticsは費用対効果にも優れています。Snowflakeの統合されたプラットフォーム上でインタラクティブなワークロードを直接実行できるため、組織は独立したシステム、クエリエンジン、キャッシュ、重複したインフラストラクチャを必要としません。インテリジェントな最適化により、リソースを効率的に使用できるため、チームは過剰な費用をかけずに必要なパフォーマンスを得られます。
次世代のデータ体験を強化
データドリブンなアプリケーションが進化するにつれて、アナリティクスは静的なダッシュボードやスケジュールされたレポートに限定されなくなりました。チームは現在、インタラクティブな即時性の高いインサイトを必要としており、従来の分析と同様に簡単にユーザー向けエクスペリエンスとリアルタイム意思決定を実現できます。
Interactive Analyticsは、従来型のアナリティクスとリアルタイムのサービスアナリティクスの間のギャップを埋め、あらゆるユースケースに対して適切なアプローチを柔軟に選択できます。Snowflakeは、データをバッチで取り込む（一般提供中）場合も、フレッシュデータでストリーミングする（プライベートプレビュー中）場合も、すべて同じガバナンスが確保されたプラットフォーム内で、リアルタイムのダッシュボードやアプリケーションに取り込むことができます。
開発者とプラットフォームオーナーは、ユースケースの進化に合わせてバッチパターンとストリーミングパターンを混在させることで、ニーズに最適なアーキテクチャを構築できます。その結果、高速で柔軟なモダンアナリティクス基盤が実現します。価格対性能比が高く、リアルタイムのインサイトをすぐに提供できるように構築されています。
エコシステムとローンチパートナー
Interactive Analyticsは、Sigma、ThoughtSpot、Domo、Omniなどの主要パートナーのサポートにより、Snowflake上でリアルタイムの同時実行性の高いアナリティクスをユーザーに直接提供します。連携により、ガバナンスの確保されたライブデータについて、1秒未満のインタラクティブ性と即時のインサイト（抽出、レイテンシー、妥協なし）が実現します。
Interactive Analyticsが貴社の組織に齎すメリットについて詳しくは、お問い合わせください。
将来の見通しに関する記述
このページには、Snowflakeが将来提供する製品に関する記述を含め、将来の見通しに関する記述が含まれていますが、これはいかなる製品の提供も約束するものではありません。実際の成果や提供物は異なる可能性があり、既知および未知のリスクおよび不確実性の影響を受けます。詳細については、最新の四半期報告書（10-Q）をご覧ください。