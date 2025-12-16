モダンデータ分析のためのSnowflake Interactive Analyticsのご紹介

ビジネスインパクトの加速

Interactive Analyticsは、クエリを高速化するだけではありません。コアビジネスの成果を加速します。たとえば、組織は業務に対するリアルタイムの可視性を提供することで、チームが市場、顧客行動、システムパフォーマンスの変化に即座に対応できるようになります。製品チームは、顧客体験にライブアナリティクスを組み込むことで、新たなバリューストリームを引き出してエンゲージメントを改善できます。また、データチームはAIモデルやアプリケーションにインサイトをリアルタイムで提供できるようになり、データ生成と意思決定の間のレイテンシーが短縮します。

Interactive Analyticsは費用対効果にも優れています。Snowflakeの統合されたプラットフォーム上でインタラクティブなワークロードを直接実行できるため、組織は独立したシステム、クエリエンジン、キャッシュ、重複したインフラストラクチャを必要としません。インテリジェントな最適化により、リソースを効率的に使用できるため、チームは過剰な費用をかけずに必要なパフォーマンスを得られます。

次世代のデータ体験を強化

データドリブンなアプリケーションが進化するにつれて、アナリティクスは静的なダッシュボードやスケジュールされたレポートに限定されなくなりました。チームは現在、インタラクティブな即時性の高いインサイトを必要としており、従来の分析と同様に簡単にユーザー向けエクスペリエンスとリアルタイム意思決定を実現できます。

Interactive Analyticsは、従来型のアナリティクスとリアルタイムのサービスアナリティクスの間のギャップを埋め、あらゆるユースケースに対して適切なアプローチを柔軟に選択できます。Snowflakeは、データをバッチで取り込む（一般提供中）場合も、フレッシュデータでストリーミングする（プライベートプレビュー中）場合も、すべて同じガバナンスが確保されたプラットフォーム内で、リアルタイムのダッシュボードやアプリケーションに取り込むことができます。

開発者とプラットフォームオーナーは、ユースケースの進化に合わせてバッチパターンとストリーミングパターンを混在させることで、ニーズに最適なアーキテクチャを構築できます。その結果、高速で柔軟なモダンアナリティクス基盤が実現します。価格対性能比が高く、リアルタイムのインサイトをすぐに提供できるように構築されています。

エコシステムとローンチパートナー

Interactive Analyticsは、Sigma、ThoughtSpot、Domo、Omniなどの主要パートナーのサポートにより、Snowflake上でリアルタイムの同時実行性の高いアナリティクスをユーザーに直接提供します。連携により、ガバナンスの確保されたライブデータについて、1秒未満のインタラクティブ性と即時のインサイト（抽出、レイテンシー、妥協なし）が実現します。

Interactive Analyticsが貴社の組織に齎すメリットについて詳しくは、お問い合わせください。

将来の見通しに関する記述