戦術的な実行から戦略的監視へ

データエンジニアの認知度向上には、2つの大きなトレンドが寄与していると思います。1つ目は、現在生成され、利用可能になっている情報の膨大さです。これは、データの収集が容易になり、保存コストがかつてないほど安くなるという機能です。2つ目は、経営幹部の間で、意思決定にデータを使用することなく、実質的に盲目的に動いているという認識が高まっていることです。これにより、AIの需要が高まり、これまで以上に複雑な意思決定でのデータ活用が実現します。

概して、データを効果的に活用している企業は、意思決定を改善し、時間の経過とともに、利用していない、または利用できないと考えている企業を上回るようになります。

企業は保有している情報から最大限の価値を引き出すために、データからインサイトへの道筋を立てる必要があります。その道筋はデータエンジニアによって構築されています。AIプロジェクトが活発化するにつれて、データエンジニアリングチームの需要も高まっています。調査では、回答者の77%がデータエンジニアのワークロードが増加していると回答しています。

データ量の急増やAIプロジェクトに対応するためには、データエンジニアの生産性が大規模に向上する必要があります。企業は、ワークロードに比例してエンジニアの数を増やせなかったり、ある時点で会社全体がデータエンジニアになったりします。AIコパイロットやコーディングツールなどは、やがて自律型エージェントとなって多くのタスクを担うようになります。

時間とともに、データエンジニアの役割は、すべてのパイプラインのコードを記述することではなく、AIエージェントが稼働するインフラストラクチャを管理することになっていくと思います。データエンジニアは、こうした多くのパイプラインにわたってオーケストレーションを監督し、適切なデータが入ってくるようにルールとテストを設定します。では、実際のパイプライン建設は？そのほとんどがAIエージェントの仕事になる未来は想像に難くありません。

これは今日のデータエンジニアにとって 素晴らしいニュースですつまり、チームは定型的で戦術的な忙しさから解放され、戦略的な問題に取り組むことに集中できるようになります。「全体的な目標は何ですか？」「個々のパイプラインに焦点を当てるのではなく、データ資産全体について考えるにはどうすればよいでしょうか？」といった質問を検討できます。私は、これがデータエンジニアリングの次のフェーズになるかもしれないと考えています。そして今日のAIインフラストラクチャの設計へのシフトは、私たちをそこに向かわせています。

変化するビジネスの未来のための機能

しかし、この役割と責任の転換の真の意味は、データエンジニアがビジネスコンセプトに精通する必要があるということです。ATMは、人間の現金自動預け払い機から顧客指向の銀行専門機関へと、銀行の窓口業務の根本的な変化をもたらしました。この変化によって、窓口担当者はより複雑で価値の高いタスクを引き受ける、より戦略的な思考者になる必要が生じました。一部の人が懸念していたようなジョブの完全排除ではなく、ロール全体のレベルアップが実現しました。実際、ATMの導入によって最終的に銀行窓口業務が増加しました。これは、支店ごとに必要な窓口業務が減少し、より多くの支店を開設できるようになったことで、利便性とアクセス性が向上し、顧客満足度が高まったためです。

同様に、将来のデータエンジニアは、ビジネスアナリストのように、ビジネス目標と成果の理解を優先するために思考のレベルを上げる必要があります。自問自答を迫られます。具体的にどのような問題を解決しようとしているのでしょうか。どのようなインサイトを生み出そうとしているのか。何を改善しようとしているのでしょうか。

その問いに対する最終的なニーズと回答を理解することは、あらゆるビジネスに多大な価値を創出し、ひいてはデータエンジニアを成功へと導くことができます。Snowflakeは、増大するワークロードを管理し、AIを大規模に実現するための適切なツールを提供することで、データエンジニアがその可能性を実現できるように全力で取り組んでいます。

以上を踏まえ、11月4日から7日まで開催される、グローバルなバーチャル開発者カンファレンスBUILDにぜひご参加ください。こちらのMIT Tech Reviewの調査レポートから、より多くのインサイトを発見できます。